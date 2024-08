González Tejera: “Posiblemente nos vayamos a la tumba sin que se excaven las fosas comunes y cunetas de nuestros seres queridos asesinados”

La corrupción está normalizada, es parte inherente del sistema pseudodemocrático español, por eso muchas familias asistimos al paso inexorable de los años, vemos morir a nuestros abuelos y padres sin que se haga justicia, posiblemente también nos vayamos a la tumba las nietas y los nietos sin que ni siquiera se excaven las fosas comunes y cunetas de nuestros seres queridos asesinados, es lo que el ultraderechista Mayor Oreja describió una vez como “la extraordinaria placidez del franquismo”.

Francisco González Tejera, Pako González, colaborador desde hace muchos años de Kaosenlared, acaba de publicar un nuevo libro, “Señales del alba” (2022), y van cinco, desde que allá por el año 2015 saliera a la luz “Tormenta en la memoria”, en estos siete años el autor canario, de Tamaraceite, nacido en 1960, ha hecho un inmenso recorrido recopilando cientos de entrevistas a personas represaliadas por el fascismo español en las islas Canarias, plasmadas en distintas publicaciones de fragmentos de testimonios a cuatro más de relatos novelados basados en esas entrevistas a personas que sufrieron el horror del franquismo directa o indirectamente. Es un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotr@as para que nos hables de este nuevo proyecto:

Kaosenlared: ¿Qué nos encontraremos en esta nueva obra?

Pako González: Contra viento y marea y como dice la canción del trovador cubano, Silvio Rodríguez, “Aunque no esté de moda en estos días”, sigo publicando, ya sinceramente no sé hasta cuando, sobre las torturas y crímenes del franquismo, en unos tiempos de olvido generalizado, de leyes de Memoria Democrática que no sirven para nada porque no van a la raíz del asunto: Derogar la Ley de Amnistía o de Punto Final, también escribo para poder imputar vivos o muertos a miles de criminales de lesa humanidad que durante cuarenta años de dictadura y cuarenta más de propina “Constitucional” cometieron todo tipo de crímenes y aberraciones, para juzgar y condenar al franquismo, lo contrario es otro nuevo paripé de un gobierno que funciona al dictado de la medieval Corona Borbónica heredera directa del dictador y de la ultraderecha que representan PP y Vox. No obstante, he tenido el atrevimiento a pesar del absoluto veto mediático y político de construir casi de forma artesanal y sin ningún tipo de apoyo económico, con un equipo de compañeras maquetando y diseñando que no han cobrado ni un céntimo. Otra publicación que coloca en el papel casi doscientos relatos y catorce colaboraciones de amigas y amigos de todo el mundo que dan su visión del fascismo en cada una de sus realidades, desde un refugiado vasco en la Amazonia Ecuatoriana a uno de los abogados que sentó en un banquillo de acusados al General Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Esto es “Señales del alba”, dar de nuevo voz a las personas sin voz que fueron asesinadas salvajemente por defender la libertad y la democracia, un grito contra la opresión, la manipulación, el encubrimiento del Holocausto Español, el negacionismo y la dulcificación del genocidio.

K. Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, existen en España unas 3.000 fosas documentadas, pero solo un documento oficial atribuye una cifra exacta de 114.226 desaparecidos ¿Qué te parecen estas cifras y que sólo Camboya supere al Régimen Español en el número de personas desaparecidas?

PG. En primer lugar que me parece una vergüenza, algo demencial en el siglo XXI, mi abuelo al igual que otros cientos de miles sigue en una fosa común gracias a encubridores de ese genocidio. También pienso que seguramente son muchas más personas asesinadas y desaparecidas, que posiblemente esas sean cifras manipuladas y edulcoradas. Solo en Canarias miles de mujeres y hombres fueron arrojadas al mar, apotaladas dentro de sacos con piedras dentro, lanzadas en agujeros volcánicos, pozos, fosas sin clasificar y que siguen fuera del mapa estatal oficial de fosas comunes, etc. Y eso ocurre en muchos lugares del estado español. Pienso que los sucesivos gobiernos españoles de todos los colores se retratan a nivel internacional como ocultadores de cientos de miles de crímenes fascistas, de proteger a las familias de los genocidas, muchas multimillonarias gracias a las prebendas del franquismo, otros colocados en cargos institucionales de los poderes judiciales y políticos, en el mundo empresarial que paga las elecciones a los grandes partidos actuales a cambio de contratas, sobres y favores, un largo etcétera de esta gran tapadera que llamaron “Transición Democrática”, que no fue más que un montaje para que los mismos que ordenaban por escrito horrendas torturas o firmaban sentencias de muerte siguieran robando y saqueando ellos o sus herederos las arcas del estado desde aquellos años 70 hasta la actualidad sin que pase absolutamente nada, ni nadie se eche las manos a la cabeza. La corrupción está normalizada, es parte inherente del sistema pseudodemocrático español, por eso muchas familias asistimos al paso inexorable de los años, vemos morir a nuestros abuelos y padres sin que se haga justicia, posiblemente también nos vayamos a la tumba las nietas y los nietos sin que ni siquiera se excaven las fosas comunes y cunetas de nuestros seres queridos asesinados, es lo que el ultraderechista Mayor Oreja describió una vez como “la extraordinaria placidez del franquismo”.

K. ¿De qué forma piensas que tu obra contribuye como legado para las generaciones futuras?

PG. Ese es el objetivo esencial, que escritores que estamos fuera del sistema dejemos de alguna forma plasmado el testimonio de tanta gente buena que lo único que hizo fue luchar por la justicia social y los derechos de la clase trabajadora, mi esperanza es que durante mi vida o cuando me vaya de este mundo pueda haber personas que vean esta otra visión de la realidad que nos meten con calzador desde los medios de comunicación al servicio del poder político y económico, lo escrito queda para siempre en alguna parte y quizá alguna vez exista un movimiento social, memorialista, revolucionario, que vaya más allá de un homenaje con el discursito del político de turno que ni siquiera siente lo que está diciendo en cualquier cementerio, un movimiento que exija que se exhume cada fosa, agujero o grieta volcánica, que se coloquen placas y monumentos en los miles de lugares del estado español donde se cometieron crímenes y torturas horrendas y hoy son colegios, comisarías, centros culturales, sindicatos, donde no se da ni un mínimo de información de lo que realmente sucedió entre esas cuatros paredes a partir del golpe de estado fascista del 36.

K. Pako de nuevo agradecerte tu predisposición con Kaosenlared y agradecerte la constancia y sobre todo la conciencia.

PG. Muchas gracias a ustedes aquí estamos siempre para lo que dispongan.

Imagen de portada: Foto tomada durante la entrevista por Kaosenlared – Licencia Creative Commons- Libre uso y disponibilidad.