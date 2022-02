Una bandera negra fue la primera bandera independentista canaria

Hoy, la bandera de las siete estrellas verdes, es reconocida popularmente como la bandera canaria. Esa aceptación popular ha hecho que muy variadas y distantes opciones organizativas y políticas también la usen como tal. Así, desde los regionalistas de Coalición Canaria hasta el aserejé* del putero Casimiro, Podemos, Izquierda Unida, Intersindical Canaria… y hasta gentes libertarias la usan. Como dicen sus detractores ̶que prefieren la oficial que se señala en el Estatuto de autonomía de Canarias (la del escudo, rematado por corona real, con los dos perritos a los lados sobre la franja azul) ̶ , es la “bandera cubillista”. Efectivamente, su diseño es de Antonio Cubillo y así lo hizo público cuando el 22 de octubre de 1964 funda el MPAIAC. Señalan sus detractores que es una bandera independentista, lo cual es cierto, pues todas las organizaciones y partidos que abogan por la independencia estatal la usan, pero, como ya indicamos, ha ido más allá y por su aceptación popular también la han adoptado quienes no se plantean como objetivo la separación de la metrópoli.

La “bandera cubillista” no fue la única ni la primera diseñada con afanes de representar a Canarias separada de España… La primera que en ese sentido se divulga es la del Ateneo de La Laguna…

La falsamente denominada “bandera secundinista” fue en realidad la bandera que ondeó en el Ateneo lagunero en 1906, la de fondo azul celeste con siete estrellas de cinco puntas en la misma disposición que las islas más pobladas sobre el mapa. No fue izada con afanes secesionistas; sí que era, desde luego, una bandera con la que se señalaba el descontento con respecto al trato metropolitano. Fue años más tarde y en el extranjero, concretamente en Cuba, cuando esa enseña es usada y adoptada como bandera nacionalista.

Secundino Delgado nada tuvo que ver con la bandera del Ateneo de Aguere. Tras haber cobrado la indemnización de 12.500 pesetas que se le otorga por su injusto encarcelamiento a lo largo de 11 meses, se encontraba en 1907 de viaje con su familia por tierras americanas, recorriendo, a lo largo de varios años, al menos, Cuba, México, Argentina y Uruguay. No sabemos a ciencia cierta de donde arranca el equívoco nombre de “bandera secundinista” para dicho símbolo. En uno de sus artículos publicado en El Día, Antonio Cubillo señalaba que Secundino que, por coherencia como anarquista, no la habría diseñado jamás. Afirmación esa de que los anarquistas no tienen bandera, nada cierta, dicho sea de paso.

Negamos el inicial uso independentista de la bandera del Ateneo lagunero apoyándonos en manifestaciones de quienes en él participaban y entre los cuales también se encontraban militares españoles.

Será en 1924, cuando se funda en La Habana el Partido Nacionalista Canario, PNC, que se adopta esa bandera como enseña del partido, si bien ya contaba entre los isleños con cierto uso en la isla caribeña, tal como nos lo señala Manuel Suárez Rosales en su libro de vexilología canaria. La Asociación Canaria de Cuba ya la había usado como bandera. Los 19 números de su portavoz impreso del PNC, El Guanche, llevarán siempre en su portada un curioso paisaje cubano sobre el cual ondea esa bandera septaestrellada. Ahí es cuando, avanzada ya la segunda década del siglo XX, la bandera izada inicialmente en el Ateneo lagunero toma el cariz de bandera nacionalista e independentista, más no antes…

Lo anteriormente señalado no significa que, y no sólo por la actuación de Secundino Delgado, no existiera en la primera década del siglo XX ciertos movimientos de cariz independentista en el archipiélago. Así lo constatamos en el libro Nuevo Descubrimiento de Canarias, del godo Federico García Sanchís, editado en 1910. Apenas fueron 6 meses los que este prepotente personaje pasó en Canarias como secretario del gobernador civil de la época, Rafael Comenge Dalmau. Recordemos que, entonces, y hasta 1927, Canarias constituía una única provincia dentro de la organización del Estado español. El libro de Sanchís lleva un subtítulo bastante explícito y elocuente: “La leyenda y los peligros que tienen estas islas”. Así nos dice:

«Como en Cuba en el alba de la insurrección, (…) muchas noches la policía ha de dedicar sus desvelos á despegar de las esquinas unos papeles manuscritos en los cuales se lee : «¡Muera España!». Con un capitán de Caballería que ahora reside en Barcelona, yo mismo he arrancado pasquines en una travesía de la calle Cruz Verde, en Santa Cruz de Tenerife«.

Sanchís, alguien que así mismo se denominaba como “charlista”, más que como orador o conferenciante, era un español extremadamente conservador que, ya en los posteriores años de la guerra civil española, se significó como carlista, una de las facciones que contribuyeron al golpe militar y que más tarde se integraría en el partido único, FET-JONS. En su Valencia natal, a alguna calle se le ha eliminado su nombre, atendiendo al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, no así en otros municipios que mantienen, aún hoy, homenajes a este facha, denominando a algún parque y hasta a un colegio de enseñanza infantil y primaria.

Decía en su libro Sanchís, escrito con 24 años y ya pleno de desprecio y resentimiento hacia los isleños:

«Conspiran contra España, pero solicitan y obtienen empleos públicos. A veces queda encalmada su cólera con llamarnos “godos” como en América».

Abunda más adelante, hablando de “los peligros que tienen estas islas”:

«Tal profusión de causas obliga al separatismo á esconderse en la fraseología de los ingenios de café, donde escucháis palabras como las siguientes: ”A los peninsulares debíamos echarlos con una barredera mecánica (sic)» .

Pero en medio de todo este hostil ambiente antiespañol que Sanchís retrata con preocupación, hay una frase en su libro que es clarísima sobre la existencia de independentismo, no sabemos hasta qué punto organizado, pero lo suficiente como para manifestarse por las calles con una bandera. Una bandera negra:

«El americanismo, solapada, silenciosamente se infiltra y empozoña la juventud. En Abril último se promovió un motín en Las Palmas; las turbas recorrieron gritando las calles; y presidía la manifestación una espontánea, una insólita bandera negra con una divisa tal:“¡Viva la independencia de las Islas! Unos jóvenes patriotas llevaban el agrio estandarte. Los patriotas viejos se asombraron, arrebataron la flámula y la rompieron entre maldiciones…» .

La bandera negra era ya la enseña libertaria. Como es sabido, se le atribuye a Luisa Michel el enarbolarla por vez primera, al izar su falda negra amarrada a un palo de escoba en una manifestación obrera en París el 9 de marzo de 1883, poco antes de cumplirse los 10 años de su paso por Canarias camino de su destierro en Nueva Caledonia, donde obligadamente pasa 7 años, por su notable participación en la Comuna de París.

En 1910, cuando escribe Sanchís su libro, hace ya 5 años que Luisa Michel había fallecido. En ese mismo año, Secundino regresa a Canarias, tras su recorrido por América, y se establecería por la Cruz del Señor, en Santa Cruz. Sólo le restaban dos años de vida…

¿Qué motín aconteció en abril de 1910 en Las Palmas al que hace referencia Sanchís? ¿Por qué esos jóvenes usaron el color negro como bandera para reivindicar la independencia del archipiélago? ¿Eran acaso anarquistas o estaban bajo el influjo de la ideología libertaria? Según nos relata Raquel Pérez Brito, en 1902 ya existía en Las Palmas el Centro Obrero de Gran Canaria, impulsado por anarquistas bajo la denominación de Grupo Libre ̶ expulsados o escindidos de la Agrupación Gremial de Obreros de Gran Canaria ̶ , y cuyo portavoz era el periódico El Rebelde. Según publicó el periódico tinerfeño El Obrero, órgano de la Asociación Obrera de Canarias, era “un semanario que, con valentía y entusiastas ardimentos difunde en Las Palmas las fecundas doctrinas libertarias”. Esta agrupación, enclavada por la zona de Triana -primero en Maninidra y luego en la calle de Enmedio-, se mantiene activa hasta 1905 en que desaparece, entre otras causas por las presiones y persecuciones a las que fue sometida. Firmas libertarias, pertenecientes al Centro Obrero de Gran Canaria, también aparecen en el periódico El Martillo del Trabajo, nacido en 1903. La cabecera El Rebelde, a causa de persecuciones, es cambiada en 1903 por ¡Rebelde! Tenemos constancia de la reaparición de El Rebelde en 1909, esta vez como órgano de la Sociedad Unión Obrera, según recoge Oswaldo Brito. La Enciclopedia histórica del anarquismo español, señala que funcionó hasta 1910. Así que tenemos pistas suficientes para indicar presencia libertaria organizada en Las Palmas en 1910 y desde diez años atrás con ciertos altibajos. ¿Eran estos anarquistas los impulsores de ese calificado motín por Sanchís? Y, en tal caso, ¿cómo era, entonces la alternativa de independencia que fomentaban? ¿Tendrían, en este sentido, algún influjo de la experiencia cubana y las posiciones defendidas por los anarquistas caribeños frente al proceso independentista? No olvidemos que el mismo Secundino Delgado participó a finales del XIX en el periódico anarquista El Esclavo, editado en Tampa (Florida) por trabajadores cubanos, donde se señalaba el apoyo a una independencia que significara al mismo tiempo la emancipación social en ausencia de Estado:

“Destruyamos, pues, al tirano gobierno español, pero no pongamos otro en su lugar que nos va a suceder igual; tomemos posesión de toda la riqueza y organicémonos bajo la base de la libertad y de la igualdad y seremos relativamente felices, sin burgueses ni proletarios, sin amos ni esclavos, pues todos seremos libres productores”.

Nada podemos asegurar sobre la adscripción anarquista de los jóvenes que tanto impactaron a Sanchís. Pero sí de la existencia del anarquismo organizado en Las Palmas y que la bandera negra ya era, desde la década del 80 del siglo anterior, la aceptada enseña libertaria. Una bandera negra fue la que se levantó en Las Palmas para expresar las ansias independentistas… Una bandera negra fue la primera que se izó como bandera independentista canaria.

* Aserejé: denominación popular del partido Agrupación Socialista Gomera, por sus siglas ASG, liderado por Casimiro Curbelo, expulsado del PSOE por insultar a policías y organizar un gran escándalo en una sauna de Madrid, cuando, según se atestigua, estaba completamente borracho. ASG forma parte del llamado Pacto de las flores que conforma el apoyo parlamentario al gobierno de coalición de Canarias, donde Aserejé tiene a su cargo la Consejería de Turismo.

