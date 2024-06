Turquía está matando de hambre a la revolución de Rojava

“Pasamos la mayor parte de nuestra vida de vigilia tratando de satisfacer nuestras necesidades básicas”, dijo K. mientras nos sentábamos en la oscuridad de su jardín una calurosa noche de agosto. Los hogares en Qamişlo, una de las ciudades de mayoría kurda más grandes en el noreste de Siria autónomo de facto (NES), comúnmente conocido por su nombre kurdo Rojava, obtienen un promedio de seis a ocho horas de electricidad por día. Pero el barrio de K. llevaba casi un mes sin electricidad. Sin electricidad ni agua, personas como ella estaban indefensas este verano cuando las temperaturas alcanzaron los 122 grados.

La familia de K. tuvo que huir a la árida Qamişlo cuando su ciudad natal, Serê Kaniyê, ubicada justo en la frontera entre Siria y Turquía, fue invadida y ocupada por Turquía y las milicias sirias aliadas en 2019. No ha sido posible dejar atrás todas sus pertenencias y propiedades. fácil. K., que trabaja con la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES), el gobierno no reconocido de la región, y su familia ahora están luchando para llegar a fin de mes. La depreciación desbocada de la lira siria y el embargo que ha afectado a NES desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011 han hecho que garantizar las necesidades básicas como alimentos, electricidad y alquiler sea un desafío continuo.

Sin embargo, si bien estas dificultades se han convertido en la norma, la Administración Autónoma, que ha gobernado alrededor de un tercio del país, y una población de unos cinco millones, desde 2012, ha logrado brindar a su gente una mayor seguridad y seguridad económica que la experimentada por aquellos. en otras partes de Siria. Más que eso, ha buscado nada menos que una revolución social, poniendo en práctica una visión política radical desarrollada por Abdullah Öcalan, el líder ideológico del movimiento de liberación kurdo en Turquía y Siria.

Los desarrollos notables se han visto eclipsados ​​por la guerra militar y económica de Turquía.

Llamado confederalismo democrático, esta visión rechaza el modelo de estado-nación por ser inherentemente opresivo y, en cambio, aboga por una confederación de comunas con autonomía para diferentes grupos étnicos y religiosos. Aspirando a superar todas las formas de dominación, integre el principio de democracia directa con los de igualdad de género, economía social y sostenibilidad ecológica. Es un objetivo ambicioso, si no utópico, para implementar en una región devastada por la guerra y disputada por todas las principales superpotencias geopolíticas.

A medida que la revolución entra en su undécimo año, muchos lugareseños participan con entusiasmo en el desarrollo de nuevas instituciones y prácticas. Las comunas encuentran su esfuerzo por empoderar a las comunidades locales dentro de las nuevas estructuras de toma de decisiones. Niños en edad escolar de diferentes orígenes étnicos están aprendiendo los idiomas de los demás para superar las antiguas hostilidades fomentadas por los estados-nación de la región. Los comités vecinales de paz están desarrollando un nuevo sistema de justicia para que los propios miembros de la comunidad resuelvanlos conflictos en lugar de recurrir a instituciones externas como los tribunales. Las mujeres disfrutan de una representación igualitaria garantizada por cuotas del 50 por ciento y el sistema de copresidentes: una mujer, un hombre para cada posición de liderazgo. Ciencia de las mujeres — jineoloji en kurdo, es una materia obligatoria en las escuelas y universidades tanto para niños como para niñas. También se imparte a los miembros de todas las instituciones de la administración, incluidas sus fuerzas de seguridad.

Sin embargo, estos notables desarrollos se han visto eclipsados ​​por la guerra militar y económica de Turquía. Una década después de la revolución, los esfuerzos de guerra han obstaculizado en gran medida la capacidad de la administración para brindar condiciones de vida decentes a su pueblo y realizar completamente su agenda revolucionaria.

Guerra invisible

La gente de la AANES ha vivido en condiciones de guerra desde 2012. Si bien las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) multiétnicas de la región pusieron fin al dominio territorial de ISIS en 2019, eso no puso fin a la guerra. La AANES ha seguido enfrentándose a un agresor igualmente despiadado. Desde 2018, Turquía, que ha librado una guerra de larga data contra los kurdos tanto dentro como fuera de sus fronteras, ha invadido dos grandes áreas del norte de Siria, de mayoría kurda. Ahora ocupa estas áreas con la ayuda de sus representantes islamistas, el Ejército Nacional Sirio. Han mantenido una regla comparable a la de ISIS, algunos dicen que es aún peor, con asesinatos, secuestros y esclavitud de mujeres como la realidad diaria para los lugareseños que optaron por no huir.

En lo que ha sido ampliamente reconocido como limpieza étnica, Turquía ha estado reubicando a personas de otros grupos étnicos en las áreas ocupadas para solidificar su dominio en esta parte importante de Siria. Habiendo oprimido a su propia población kurda durante aproximadamente un siglo, el estado turco ahora está haciendo todo lo posible para aniquilar la autonomía de facto que los kurdos sirios han ganado en alianza con los árabes, armenios, siríacos y otros grupos que habitan la región.

A principios de este año, el presidente turco Erdogan renovó sus amenazas de otra invasión. En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, trató de aprovechar el papel de Turquía como miembro de la OTAN a favor de sus propias ambiciones expansionistas. Habiendo fracasado en negociar una luz verde de los Estados Unidos, Rusia o Irán, las principales potencias que compiten por el control en Siria, Turquía, en cambio, ha anunciado los ataques con aviones no tripulados y los bombardeos de artillería pesada en la región. A falta de una invasión a gran escala, esta guerra invisible, como los actores locales llamanse ha recibido en gran medida con el silencio por parte de la comunidad internacional, a pesar de violar el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos y Rusia para reducir la invasión de Turquía en 2019. Esto ha permitido a Turquía participar con total impunidad en actos tan escandalosos como el ataque con drones a una escuela afiliada a la ONU, que asesinó a cinco niñas que jugaban al voleibol en el patio de la escuela.

Una destacada comandante de las SDF, Jiyan Tolhildan (centro), fue asesinada por un dron turco cuando se dirigía a una conferencia de mujeres en Qamişlo. Desde entonces, Turquía ha asesinado al menos a dos miembros más importantes del movimiento de mujeres kurdas, incluida Nagihan Akarsel, quien fue asesinada en la región de Kurdistán en Irak. (Ali Ali)

El sábado por la noche, Turquía intensificó su guerra de agresión, llevando a cabo fuertes ataques aéreos en NES, apuntando a las principales áreas pobladas, como la ciudad histórica de Kobanî. Esto se produjo inmediatamente después de un ataque con bomba no reclamado en Estambul, que el gobierno turco ha atribuido a la AANES, sin proporcionar evidencia creíble de sus afirmaciones. Estos últimos ataques contra NES dejan pocas dudas de que Turquía se ha aprovechado del bombardeo de Estambul para justificar otra operación militar en la región. Evidentemente, obtuvo el permiso de los Estados Unidos y Rusia para atacar áreas en su espacio aéreo. Ya sea que esto sea o no el preludio de una invasión a gran escala, los ataques de Turquía amenazan la supervivencia misma de la revolución.

Guerra por otros medios

Además de aterrorizar y desmoralizar a la población local y eliminar a los líderes más comprometidos y experimentados del movimiento, la guerra en curso ha creado una pesada carga para los ya escasos recursos económicos de la región. “La administración ha tenido que equilibrar una doble tarea en los últimos diez años: defenderse mientras fortalece la economía para mantener a su gente”, explicó Foza Yusuf, copresidente del consejo del Partido Unión Democrática (PYD). Se reunió con nosotros en una base estadounidense, una medida de precaución contra los drones turcos que han estado persiguiendo a los líderes militares y civiles de la AANES. Dada la agravación de las crisis militar, económica y humanitaria, combinada con el subdesarrollo de la región antes de la guerraDebido a las prácticas coloniales del gobierno sirio, este acto de equilibrio ha sido una tarea abrumadora, una tarea que la administración no está en condiciones de manejar por sí sola.

Una y otra vez, funcionarios de varias instituciones nos dijeron que para reconstruir la economía de la región, rehabilitar su infraestructura devastada por la guerra y atender a alrededor de setecientas mil personas internamente desplazadas cuyas patrias Turquía continúa ocupando (así como para decenas de millas de ex afiliados de ISIS y sus familias a quienes el mundo ha volcado desagradecidamente sobre la administración), la AANES necesita inversión externa y ayuda internacional para la reconstrucción.

No se trata simplemente de elevar el nivel de vida de las personas. Según Mohamed Nour al-Zib, el copresidente árabe del Consejo Civil de Raqqa que comparte su oficina con el copresidente kurdo Hevîn Ismail, lograr la estabilidad económica es esencial para detener el resurgimiento de ISIS, para quienes los hombres desempleados y azotados por la pobreza una rica reserva de reclutas. . La antigua capital del califato de ISIS, Raqqa, fue destruida en un 95 por ciento, y los edificios medio en ruinas en su paisaje urbano son un recordatorio inquietante de que la ciudad solo se ha reconstruido parcialmente. Al enfatizar que la asistencia internacional existente ha sido lamentablemente insuficiente, al-Zib compartió una larga lista de proyectos estratégicos que necesitan financiamiento externo,

Raqqa aún en proceso de reconstrucción. (Anna Rebrii)

Sin un final a la vista para la guerra invisible de Turquía, la reconstrucción completa y el redesarrollo económico de la región siguen siendo una quimera. A principios de este año, Estados Unidos levantó sus sanciones contra NES, una decisión que para los locales pareció presagiar la llegada de inversión extranjera y ayuda para la reconstrucción. Anticipándose, la Administración Autónoma cambiará una nueva ley de inversiones, destinada a proteger a las personas y los recursos locales de las prácticas depredadoras del capital. A pesar de una perspectiva anticapitalista que es central en la filosofía del confederalismo democrático, la administración está convencida de que este compromiso pragmático es necesario para que el proyecto revolucionario mantenga su legitimidad.

Turquía ha demostrado ser el principal obstáculo singular para evitar que la revolución realmente florezca y logre sus muchas y ambiciosas metas.

Sin embargo, la emoción inicial se frenó rápidamente cuando Turquía intensificó sus amenazas de otra invasión poco después. Al-Zib cree que tales amenazas fueron, al menos parcialmente, una respuesta al levantamiento de las sanciones, como una forma de evitar que la Administración Autónoma mejore su economía. Como dejó claro Yusuf, mientras Turquía sigue amenazando la estabilidad y la seguridad de la región, es ingenioso esperar que alguna empresa esté dispuesta a invertir en la región. Y agregó con una sonrisa irónica: “La decisión no tiene sentido. Como todos sabemos, los capitalistas también temen”.

La guerra de baja intensidad de Turquía no solo se libra con drones y artillería pesada. También ha convertido el agua en un arma al ordenar intencionalmente el flujo de los ríos Éufrates y Tigris hacia Siria y cerrar una importante estación de agua en el territorio que ocupa. Esta es la razón principal por la que la familia de K., y la mayoría de los hogares de NES, tienen un acceso tan inestable e insuficiente a la electricidad y el agua. Un reciente brote de cólera atestigua los efectos mortales de las políticas de Turquía, ya que los niveles mínimos históricos en el Éufrates han causado la contaminación del agua y han dejado inactivas a más de doscientas plantas de tratamiento.

Además, las tierras agrícolas se están secando a medida que la guerra del agua de Turquía deja a los agricultores sin medios de riego, lo que exacerba las sequías sin precedentes que ya existen debido al cambio climático global. Para una región con una economía basada en la agricultura, históricamente un granero para toda Siria, esto pone en grave peligro el sustento de millones de personas.

El sector energético de NES ha sufrido especialmente, también debido a su gran dependencia de los recursos hídricos. Como explica Bilind Milla de la Agencia de Desarrollo y Cooperación (una organización civil local), la capacidad actual de producción de energía es suficiente para cubrir las necesidades de solo un tercio de la población. Este problema podría resolverse fácilmente aprovechando los abundantes recursos de energía solar de la región, pero el embargo de facto impuesto por Turquía y el gobierno aliado de la región del Kurdistán en Irak (KRG) impide que la administración importe el equipo necesario.

Las fronteras también han sido armadas. Al-Zib está convencido de que el gobernante Partido Democrático del Kurdistán (KDP) del KRG ha utilizado el cierre de las fronteras con Siria para exacerbar una crisis económica dentro de NES, obstruyendo la importación incluso de necesidades básicas como harina y azúcar. Muchos creen que el KDP opera bajo las órdenes del gobierno turco, con el que tiene profundos lazos económicos y políticos. Turquía parece estar decidida a matar el hambre a la región por todos los medios.

La guerra económica de Turquía, combinada con la guerra incesante y la inflación vertiginosa, no solo ha socavado la capacidad del pueblo para satisfacer sus necesidades básicas, sino que también ha debilitado su moral y entusiasmo por el proyecto revolucionario. Cuando la Universidad de Rojava abrió sus puertas a una nueva cohorte de solicitantes a principios de este otoño, la traducción estaba entre los programas más populares, por su promesa de un trabajo bien remunerado con una ONG internacional. Ante un futuro incierto, personas de diversos ámbitos no compartieron su deseo de emigrar, aunque muy pocos tienen los medios para hacerlo.

Cooperativa de mujeres panaderas. (Centro de información de Rojava)

Vislumbres de esperanza

Hadia Ali Al-Ali, copresidenta de la junta económica de la región de Jazira, nos dice que las dificultades económicas también han afectado la capacidad de la administración para llevar a cabo proyectos que promueven sus objetivos revolucionarios. Construir una “economía comunal” es uno de ellos, y es bastante notable que a pesar de todos estos desafíos, el movimiento se ha mantenido firme en su compromiso de transformar radicalmente el sistema económico existente. Siguiendo la visión anticapitalista de Öcalan, su objetivo es construir una economía basada en la ética del compartir y el bienestar social en lugar de la búsqueda de ganancias. Como nos dijo Karker Ismail, copresidente del comité cooperativo de la región de Jazira,

Karker y sus colegas todavía están muy lejos de su objetivo de convertir la mayor parte de la economía en cooperativas. Hasta ahora, la economía de la región ha estado dominada por empresas públicas y privadas, mientras que los especuladores de la guerra se han beneficiado de la miseria de todos los demás. Además de la guerra de Turquía, el movimiento cooperativo tiene que luchar contra la mentalidad de individualismo y centralismo que, como explicó Karker, está profundamente arraigada en la mente de la gente como resultado de cientos de años de vivir bajo un sistema estatista centralizado. Si bien su trabajo ha sido de prueba y error, la región ahora cuenta condecenas de cooperativas agrícolas, ganaderas, productoras de alimentos, manufactureras y de consumo. Tratando de aumentar su número, el movimiento está en proceso de lanzar un ambicioso proyecto de convertir todas las panaderías públicas en cooperativas.

Una cooperativa agrícola. (Centro de información de Rojava)

Las cooperativas de mujeres han sido un esfuerzo particularmente transformador. Como nos dijo Gulistan, representante de la comisión de economía de mujeres de Kongra Star, la organización paraguas de mujeres de NES cuya ajetreada oficina en Qamişlo visitamos, las mujeres no pueden ser libres a menos que sean económicamente independientes. Su propio viaje de vida es un ejemplo revelador. El esposo de Gulistan se divorció de ella hace algunos años y se llevó a sus cuatro hijos (una práctica demasiado común en Siria), alegando que ella no podría mantenerlos sin un hombre. Gulistan sobresalto que estaba equivocado. Después de cinco años de trabajar con Kongra Star, recuperó a sus hijos. “Gracias a este trabajo, no necesitamos un hombre para hacer eso”, nos dijo con una sonrisa orgullosa.

Una economía democratizada se concibe como parte integral del sistema de gobierno directamente democrático que el movimiento revolucionario ha estado construyendo.

Además de popularizar una mentalidad comunal mediante la formación de cooperativas, el trabajo de Aborîya Jin (el nombre kurdo del comité de economía de mujeres) implica transgresiones bastante radicales de las normas tradicionales de género. Cuando se arrojó el proyecto por primera vez, las mujeres pronto se unieron a las cooperativas. La idea de que deben dirigir sus propias empresas económicas —o incluso manejar su propio dinero— era vista como un sacrilegio no sólo por los hombres sino por la sociedad en su conjunto. Ahora las mujeres confían en su competencia en el manejo de asuntos económicos y, comentó Gulistan con una risa juguetona, su éxito incluso ha puesto celosos a algunos hombres.

Cuando se le preguntó acerca de los desafíos en su trabajo, Gulistan nombró culpables ya conocidos. Algunas de las tiendas cooperativas dirigidas por mujeres tuvieron que cerrar porque no pudieron mantenerse al día con los precios en constante aumento. Ciertos proyectos agrícolas fueron suspendidos debido a los bombardeos de Turquía de las áreas rurales que bordean los territorios ocupados en el norte. Y algunos otros proyectos han sufrido retrasos en la entrega de equipos a través de la frontera controlada por KRG. Turquía ha demostrado ser el principal obstáculo singular para evitar que la revolución realmente florezca y logre sus muchas y ambiciosas metas. Con la comunidad internacional persistentemente en silencio, parece estar decidida a destruir las semillas de un futuro mejor en Siria y más allá.

Fuente: Jacobin