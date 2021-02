Seis de cada diez personas en el mundo viven en un país que ha levantado muros en sus fronteras

El 60% de los muros construidos en los últimos 50 años (1968-2018) han sido erigidos para impedir la entrada de personas desplazadas por la fuerza.

Europa es la segunda región con más muros levantados (26% del total de muros del mundo), solo por detrás de Asia donde se encuentran más de la mitad de muros del mundo (56% del total).

Empresas estadounidenses, europeas e israelíes son las que más se han lucrado del negocio de la construcción de muros, por ejemplo Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, L3 Technologies, Elbit, Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos y Raytheon.

Días después de las disputadas elecciones en Estados Unidos, un nuevo informe revela que el muro vendido por Trump como un logro de su administración es solamente uno de los más de 63 nuevos muros fronterizos erigidos a lo largo de las fronteras o en territorios ocupados, en todo el mundo. Hoy día, 31 años después de la caída del muro de Berlín, nos encontramos en un mundo con más muros que nunca. Y es que 4.679 millones de personas en el mundo (el 60,98%) viven en un país que ha construido muros en sus fronteras, así lo constata el informe “Mundo amurallado, hacia el Apartheid Global” co publicado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Transnational Institute, Stop Wapenhandel y la campaña Stop the Wall.

Más allá de la oleada de construcción de muros físicos en las fronteras de países de todo el mundo durante las últimas décadas, muchos más países han militarizado sus fronteras mediante el despliegue de tropas, barcos, aviones, aviones no tripulados, vigilancia digital que patrullan por tierra, mar y aire. Si contáramos estos «muros», hablaríamos de cientos de muros erigidos en todo el mundo. Como resultado, ahora es más peligroso y mortal que nunca cruzar las fronteras para las personas que huyen de la pobreza y las violencias.

Además, la investigación destaca que, como en Estados Unidos, la inmigración y el terrorismo son las principales razones dadas por parte de los Estados para la construcción de muros, ambas razones juntas representan el 50%, es decir, la mitad de los muros del mundo.

Israel es el país que encabeza la lista de los países que más muros han levantado, con un total de 6. Le siguen Marruecos, Irán e India con 3 muros construidos. Los países con 2 muros fronterizos levantados son; Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía, Turkmenistán, Kazajistán, Hungría y Lituania.

“La tendencia global de las políticas en materia de gestión fronteriza muestra que se está construyendo un mundo en el que se refuerza la segregación y la desigualdad. En este mundo amurallado, las mercancías y el capital no encontrarán restricciones, serán las personas las que se verán cada vez más excluidas por razones de clase y origen”, apunta Ainhoa Ruiz Benedicto, co autora del informe e investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Sobre los casos paradigmáticos estudiados en el informe, destaca que:

Hasta 4 países de un total de 5 han construido muros en la frontera contra Siria: Israel, Turquía, Jordania e Irak.

Se estima que la India ha levantado más de 6540,7 kilómetros de barreras con los países vecinos, el 43,29% del total de sus fronteras.

Marruecos ha construido un muro de ocupación con el Sahara Occidental considerado «la mayor barrera militar funcional del mundo”, de 2.720 km de longitud.

Además de los muros físicos, se sigue aumentando la militarización de los espacios fronterizos, utilizando el mar o cuerpos de seguridad y tecnologías de vigilancia y control como barreras militarizadas. El informe destaca dos casos:

México ha militarizado de forma destacable su frontera con Guatemala con equipos y financiamiento a través del programa de EEUU “Frontera Sur”.

Australia ha convertido el mar en una barrera con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Fronteras, a lo que suma un sistema de detención fuera de sus fronteras que viola los derechos humanos.

El negocio detrás de la construcción de muros

Finalmente, el informe analiza la industria que se beneficia de la construcción de muros y de la criminalización de las personas que huyen de la pobreza y la violencia. El informe concluye, que la industria de seguridad fronteriza es muy diversa, como muestra la cantidad de empresas implicadas en la construcción de los muros de Israel, con más de 30 empresas del sector de la producción militar, de seguridad, tecnológica y de la construcción.

“Muchos muros y vallas son construidos por empresas de construcción locales o por organismos gubernamentales, como el ejército. Sin embargo, los muros están siempre acompañados por una variedad de sistemas tecnológicos como equipos de monitoreo, detección e identificación, vehículos, aviones y armas, que proporcionan las empresas militares y de seguridad”, explica Mark Akkerman, coautor del informe e investigador de Stop Wapenhandel. Empresas como Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y L3 Technologies, son las principales empresas contratadas para la construcción de muros -en particular la tecnología que acompaña los muros- en EEUU y los países de la Unión Europea. En los casos concretos estudiados en el informe destacan empresas como Elbit, Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos y Raytheon.

“Es sumamente triste que el muro se haya vuelto el símbolo de esta época, tres décadas después de la caída del muro de Berlín. No solamente es una traición a las esperanzas de la gente en 1989, sino también nos encierra en una fortaleza sin salida y sin humanidad. Todas las investigaciones nos dicen que podemos esperar más migración en las próximas décadas. Por lo tanto, es de profunda importancia buscar otras formas dignas y humanas de responder a las necesidades de las personas que son forzados a huir de sus hogares por razones de pobreza, violencia y cambios climáticos”, alerta Nick Buxton, co-editor del informe e investigador del TNI.

Para más información:

El informe Mundo amurallado, hacia el Apartheid Global está disponible para consulta y descarga aquí. La infografía Mundo amurallado, hacia el Apartheid Global también está disponible para descarga en alta definición aquí. El informe es la cuarta edición de una serie sobre muros, liderada por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en colaboración con TNI y Stop Wapenhandel. El primer informe salió en Noviembre 2018, Levantando Muros, y destacó los 1000 de kilómetros de muros en Europa, el segundo Business of Building Walls (noviembre 2019) destacó las empresas involucradas en la construcción de muros en Europa y la tercera edición Custodiar la fortaleza (noviembre 2019) analizó el papel de Frontex en la militarización de fronteras.

El 60% dels murs construïts en els darrers 50 anys (1968-2018) han estat erigits per impedir l’entrada de persones desplaçades per la força.

Europa és la segona regió amb més murs aixecats (26% del total de murs del món), només per darrere de l’Àsia on es troben més de la meitat de murs del món (56% del total).

Empreses estatunidenques, europees i israelianes són les que més s’han lucrat del negoci de la construcció de murs, per exemple Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, L3 Technologies, Elbit, Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos i Raytheon.

Barcelona/Amsterdam, 18 de novembre de 2020. Dies després de les disputades eleccions als Estats Units, un nou informe revela que el mur venut per Trump com un èxit de la seva administració és només un dels més de 63 nous murs fronterers erigits al llarg de les fronteres o en territoris ocupats, en tot el món. Avui dia, 31 anys després de la caiguda del mur de Berlín, ens trobem en un món amb més murs que mai. I és que 4.679 milions de persones al món (el 60,98%) viuen en un país que ha construït murs a les seves fronteres, així ho constata l’informe “Món emmurallat, cap a l’Apartheid Global” co publicat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Transnational Institute, Stop Wapenhandel i la campaña Stop the Wall.

Més enllà de l’onada de construcció de murs físics a les fronteres de països de tot el món durant les últimes dècades, molts més països han militaritzat les seves fronteres mitjançant el desplegament de tropes, vaixells, avions, avions no tripulats, vigilància digital que patrullen per terra, mar i aire. Si comptéssim aquests «murs», parlaríem de centenars de murs erigits a tot el món. Com a resultat, ara és més perillós i mortal que mai travessar les fronteres per a les persones que fugen de la pobresa i les violències.

A més, la investigació destaca que, com als Estats Units, la immigració i el terrorisme són les principals raons donades per part dels Estats per a la construcció de murs, les dues raons juntes representen el 50%, és a dir, la meitat dels murs del món.

Israel és el país que encapçala la llista dels països que més murs han aixecat, amb un total de 6. El segueixen el Marroc, l’Iran i l’Índia amb 3 murs construïts. Els països amb 2 murs fronterers aixecats són; Sud-àfrica, l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Jordània, Turquia, Turkmenistan, Kazakhstan, Hongria i Lituània.

«La tendència global de les polítiques en matèria de gestió fronterera mostra que s’està construint un món en el qual es reforça la segregació i la desigualtat. En aquest món emmurallat, les mercaderies i el capital no trobaran restriccions, seran les persones les que es veuran cada vegada més excloses per raons de classe i origen«, apunta Ainhoa ​​Ruiz Benedicto, co autora de l’informe i investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Sobre els casos paradigmàtics estudiats en l’informe, destaca que:

Fins a 4 països d’un total de 5 han construït murs a la frontera contra Síria: Israel, Turquia, Jordània i l’Iraq.

S’estima que l’Índia ha aixecat més de 6.540,7 quilòmetres de barreres amb els països veïns, el 43,29% del total de les seves fronteres.

El Marroc ha construït un mur d’ocupació amb el Sàhara Occidental considerat «la major barrera militar funcional del món», de 2.720 km de longitud.

A més dels murs físics, es continua augmentant la militarització dels espais fronterers, utilitzant el mar o cossos de seguretat i tecnologies de vigilància i control com barreres militaritzades. L’informe destaca dos casos:

Mèxic ha militaritzat de forma destacable la seva frontera amb Guatemala amb equips i finançament a través del programa dels EUA «Frontera Sur».

Austràlia ha convertit el mar a una barrera amb el desplegament de les Forces Armades i la Força de Fronteres, al qual suma un sistema de detenció fora de les seves fronteres que viola els drets humans.

El negoci darrere de la construcció de murs

Finalment, l’informe analitza la indústria que es beneficia de la construcció de murs i de la criminalització de les persones que fugen de la pobresa i la violència. L’informe conclou, que la indústria de seguretat fronterera és molt diversa, com mostra la quantitat d’empreses implicades en la construcció dels murs d’Israel, amb més de 30 empreses del sector de la producció militar, de seguretat, tecnològica i de la construcció .

«Molts murs i tanques són construïts per empreses de construcció locals o per organismes governamentals, com l’exèrcit. No obstant això, els murs estan sempre acompanyats per una varietat de sistemes tecnològics com equips de monitorització, detecció i identificació, vehicles, avions i armes, que proporcionen les empreses militars i de seguretat», explica Mark Akkerman, coautor de l’informe i investigador de Stop Wapenhandel. Empreses com Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman i L3 Technologies, són les principals empreses contractades per a la construcció de murs -en particular la tecnologia que acompanya els murs- als EUA i els països de la Unió Europea. En els casos concrets estudiats en l’informe destaquen empreses com Elbit, Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos i Raytheon.

«És summament trist que el mur s’hagi convertit en el símbol d’aquesta època, tres dècades després de la caiguda del mur de Berlín. No solament és una traïció a les esperances de la gent el 1989, sinó també ens tanca en una fortalesa sense sortida i sense humanitat. Totes les investigacions ens diuen que podem esperar més migració en les pròximes dècades. Per tant, és de profunda importància buscar altres formes dignes i humanes de respondre a les necessitats de les persones que són forçades a fugir de casa per raons de pobresa, violència i canvis climàtics«, alerta Nick Buxton, coeditor de l’informe i investigador del TNI.

Més informació: