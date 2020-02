Que la violencia policial no quede impune (cast/cat)

Publicidad

Por Laia Estrada

A lo largo de la semana pasada, después de que se hiciera pública la sentencia del procés, en nuestra ciudad hemos vivido una situación grave en la que se han vulnerado derechos fundamentales de la población. El pasado martes 15 de octubre, al finalizar el acto organizado por Òmnium Cultural, las asistentes vimos como en cuestión de minutos pasábamos de la lectura de cartas y el encendido de velas a los golpes de porra y la persecución de personas con los furgones policiales.

A partir de aquel momento, los anocheceres y las noches se sucedieron con un tipo de toque de queda impuesto por las fuerzas policiales. Lo que ha pasado en nuestra ciudad, como en el resto de capitales de provincia del Principado, es grave. Muy grave. Persecuciones y golpes de porra indiscriminados, disparos de foam y balas de goma, uso de porras extensibles, identificaciones en centros hospitalarios, detenciones arbitrarias que posteriormente hemos sabido que contaron con falseamiento de pruebas inculpatorias.

De toda esta salvajada, ha habido hechos que han sido especialmente duros. El primero fue la persecución de manifestantes por parte de mossos de escuadra al grito de “Veeniiuuuu… som gent de paaaaaaauu” emitido en modo sociópata por la megafonía del furgón. El segundo hecho fue el atropello de varios jóvenes en la Plaza Imperial Tarraco, a causa de un carrusel de los Mossos (perseguir a la gente con las furgones para dispersarla). Las imágenes nos dejaron tan impactadas que muchos vecinos y vecinas hicimos sonar las cazuelas en todo la ciudad. Posteriormente tuvo lugar la detención de Laura la noche del jueves, un auténtico despropósito no solo porque el hecho de que sean policías infiltrados quién se la lleva tiene todo el aspecto de ser un secuestro, sino por la brutalidad con la que se llevó a cabo la actuación.

Aun así, a pesar de todo, hay quién se ve con la necesidad de condenar por igual las actuaciones policiales y la quema de contenedores para erigirse como fuerza política de orden. Pues no. Identifiquemos claramente cuál es el problema y no caigamos en la trampa. El problema de fondo es que estamos ante un estado que mueve los restos físicos de Franco, para disimular que los restos ideológicos del franquismo se mantienen en todo el aparato del estado español y España es una y no cincuenta y una, coño. Y si nos atrevemos a cuestionarlo nos encarcelan, y si persistimos nos apalean, nos atropellan y nos mutilan.

Los culpables de la violencia que ha habido en nuestra ciudad han sido los responsables políticos de las fuerzas policiales, porque la única violencia contra las personas que ha habido ha sido la perpetrada por la policía nacional y la ARRO, y queremos que se vayan. Y esta violencia responde a la misma operación política que ha forzado la sentencia de los líderes del proceso, así como los encarcelamientos sin fundamento de los CDRs el pasado septiembre y de los diferentes jóvenes estos últimos días, entre ellos Laura, David y Joan. Todos ellos presos políticos.

Ante todo ello, las fuerzas políticas municipales tenemos el deber de estar a la altura de la dignidad que ha demostrado la gente. Lo mínimo es romper la normalidad institucional y estar a pie de calle poniendo el cuerpo. Además es imprescindible personarnos como acusación popular para impedir que la brutalidad policial desatada en nuestras calles quede impune.

Hay una cosa que es, sin embargo, más importante. Lejos de desmovilizar, desde las instituciones tenemos el deber de amplificar el poder de la desobediencia civil, herramienta sin la cual será imposible materializar nuestro derecho a la autodeterminación y la amnistía de todas las personas represaliadas. No es cierto que lo tengamos a punto de lograrlo, pero sí que nunca hemos estado tan cerca.

Laia Estrada (regidora de la CUP al Ayuntamiento de Tarragona)

24 de octubre de 2019

Que la violència policial no quedi impune

Al llarg de la setmana passada, després que es fes pública la sentència del procés, a la nostra ciutat hem viscut una situació greu en la que s’han vulnerat drets fonamentals de la població. El passat dimarts 15 d’octubre, just en finalitzar l’acte organitzat per Òmnium Cultural, les assistents vam veure com en qüestió de minuts passàvem de la lectura de cartes i l’encesa d’espelmes als cops de porra i la persecució de persones amb els furgons policials.

A partir d’aquell moment, els vespres i les nits es van succeir amb una mena de toc de queda imposat per les forces policials. El que ha passat a la nostra ciutat, com a la resta de capitals de província del Principat, és greu. Molt greu. Persecucions i cops de porra indiscriminats, trets de foam i bales de goma, ús de porres extensibles, identificacions a centres hospitalaris, detencions arbitràries que posteriorment hem sabut que van comptar amb falsejament de proves inculpatòries.

De tota aquesta salvatjada, hi ha hagut fets que han estat especialment durs. El primer va ser la persecució de manifestants per part de mossos d’esquadra al crit de “Veeniiuuuu… som gent de paaaaaaauu” emès a mode sociòpata per la megafonia del furgó. El segon fet va ser l’atropellament de diversos joves a la Plaça Imperial Tarraco, derivat d’un carrusel dels Mossos (perseguir la gent amb les furgones per dispersar-la). Les imatges van deixar-nos tan impactades que molts veïns i veïnes vam fer picar les cassoles arreu de la ciutat. Posteriorment va tenir lloc la detenció de la Laura la nit del dijous, un autèntic despropòsit no només perquè el fet que siguin policies infiltrats qui se l’enduen fa tot l’efecte de ser un segrest, sinó per la brutalitat amb la que es duu a terme l’actuació.

Tanmateix, malgrat tot, hi ha qui es veu amb la necessitat de condemnar per igual les actuacions policials i la crema de contenidors per tal d’erigir-se com a força política d’ordre. Doncs no. Identifiquem clarament quin és el problema i no caiguem en el parany. El problema de fons és que tenim davant un estat que mou les restes físiques de Franco, per dissimular que les restes ideològiques del franquisme es mantenen a tot l’aparell de l’estat espanyol i España es una y no cincuenta y una, coño. I si ens atrevim a qüestionar-ho ens empresonen, i si persistim ens apallissen, ens atropellen i ens mutilen.

Els culpables de la violència que hi ha hagut a la nostra ciutat han estat els responsables polítics de les forces policials, perquè l’única violència contra les persones que hi ha hagut ha estat la perpetrada per la policia nacional i l’ARRO, i volem que se’n vagin. I aquesta violència respon a la mateixa operació política que ha forçat la sentència dels líders del procés, així com els empresonaments sense fonament dels CDRs el passat setembre i dels diferents joves aquests darrers dies, entre ells la Laura, el David i el Joan. Tots ells presos polítics.

Davant de tot plegat, les forces polítiques municipals tenim el deure d’estar a l’alçada de la dignitat que ha demostrat la gent. El mínim és trencar la normalitat institucional i ser a peu de carrer posant el cos. A banda, però, és imprescindible personar-nos com acusació popular per impedir que la brutalitat policial desfermada als nostres carrers quedi impune.

Hi ha una cosa que és, però, més important. Lluny de desmobilitzar, des de les institucions tenim el deure d’amplificar el poder de la desobediència civil, eina sense la qual serà impossible materialitzar el nostre dret a l’autodeterminació i l’amnistia de totes les persones represaliades. No és cert que ho tinguem a tocar, però sí que mai no hi hem estat tan a prop.

Laia Estrada (regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona)

24 d’octubre de 2019