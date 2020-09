María Jesús: «En una de las casas en las que limpiaba me dijeron que no fuera, que mi barrio era de los apestados»

María Jesús es vallekana, nació allí hace 32 años. Hoy su hogar se encuentra dentro de las zonas confinadas. Tres hijas, su marido en paro y ella limpia casas para sobrevivir.

El inicio de la pandemia y el estado de alarma dictado en marzo, asestó un duro golpe a la familia. Su marido trabajador informal perdió su empleo y María Jesús debió quedarse en su casa. Era impensable a comienzos de la pandemia desplazarse o entrar a las casas en las que limpiaba.

Cuando se empezaba a normalizar su trabajo de limpiadora en casas particulares, les cayó la restricción dictada por la comunidad de Madrid y de las tres casas en las que limpiaba, no le quedó ninguna en pié. Le avisaron que no fuera, que estaba en una zona de riesgo y no querían contagiarse.

Lo curioso es que una de las señoras que la contrataban tiene su casa en pleno centro donde la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes también se encuentra por encima de 1000. No obstante esa zona como tantas otras, NO ha sufrido ninguna restricción. María José es una de las miles de vecinas que se ha manifestado estos días contra las medidas racistas y clasistas decretadas por la Comunidad de Madrid.

K: ¿Te encuentras nuevamente sin trabajo?

Mj: Si, la semana pasada al anunciarse el confinamiento para nuestros barrios, me fueron llamando una a una las señoras y me suspendieron el trabajo por el momento. Una de ellas me dijo que no podía ir porque vivía en un barrio apestado con el virus. La señora que me dijo eso vive en el centro, cerca de Lavapies y su zona tiene casi tantos casos como mi barrio. No se bien cuantos, pero leí que más de mil.

K:¿cómo es tu situación familiar?

Mj: Te diría que desesperante, pero sé que hay gente que está peor que nosotros. Mi marido en paro, pero sin cobrar nada porque su empleo era informal. Así que estábamos sosteniendo todo con las tres casas en las que limpiaba, pero como te he dicho, por ahora no podré ir. Así que tendremos que tirar del banco de alimentos y de alguna ayuda de mi madre para pagar medicamentos u otras cosas que necesitemos.

K: Antes de comenzar la entrevistas me decías que todo esto era muy injusto…

Mj: Claro, ¿A ti no te lo parece? Por donde mires hay situaciones injustas a las que nos someten diariamente. Vivimos muy mal. ¿Sabes la forma en que viajaba para ir a trabajar? Me sorprende que no me haya contagiado en esos viajes. Dos vecinas han pillado Covid en el metro. Yo también tenía mucho miedo cuando viajaba. Es que viajamos como sardinas!! Te da mucha rabia, rabia las esperas, las aglomeraciones en los andenes, ya dentro mientras viajas. Hay días que no se puede respirar. La señora Ayuso ve nuestros barrios como de riesgo, pero no se da cuenta que el transporte que es su responsabilidad es lo que nos enferma bastante.

K: Hablabas de injusticias. ¿Hay más entonces?

Mj: Imagínate… nuestro centro de salud apenas funciona. Está colapsado. Imposible pedir turnos, no hay. Solo nos queda ir a hacer tremenda fila, como hicimos la otra mañana, para que un pediatra viera a mi niña que tenía un fuerte dolor de oído. Hora y media debajo del sol. Finalmente una de las dos enfermeras que había en el centro, nos vio, preguntó que nos pasaba, vio que estábamos debajo de ese solazo, llamó al pediatra que revisó a mi niña ¡en la calle! y le entregó la receta del medicamento. En la calle… hay momentos en que no damos más, que no vemos salida. Hace meses que nuestro centro de salud casi no funciona… y tú sabes…con niños…siempre se necesita. Desde que empezó la pandemia se han vaciado los centros de salud, hay menos médicos y enfermeras que nunca. Y no han contratado más para cubrirles. Eso no solo nos lo dicen en el centro, tu ves que quienes allí están hacen lo imposible para cubrir la situación. Pero no tienen refuerzos. Les han abandonado. Y si les abandonan a ellos, nos abandonan a todas nosotras.

K: Hablando de derechos que debe garantizar el Estado. ¿Como ha sido la vuelta al cole segura?

Mj: pues mira, nos ha tenido de los nervios ese tema. Las niñas comenzaron el martes de la otra semana, con todo el miedo que teníamos de que fuesen a clases, porque mira… de seguro, nada!! Es que no les creo, es que cuando nos dicen que es seguro, lo que piensas es que te mienten. Porque no les interesa, porque son incapaces, porque pasan de nosotras. Pues al día siguiente la docente ya no fue porque estaba enferma. Ahora parece que se ha normalizado pero no sabemos hasta cuándo. Nada es seguro con las niñas en el cole, ya se ha cerrado una sala en esa escuela por Covid… es un riesgo para todos. Luego nos dicen apestados.

K: ¿Quieres agregar algo más?

Mj: Si. Que estamos hartas de que nos discriminen. De tener que comer gracias al Banco de alimentos, de no tener sanidad pública cuando y como la necesitamos. De que nos obliguen a llevar a nuestros niños y niñas a escuelas no seguras, de tener que viajar como ganado, de que nos enfermen quienes deberían cuidarnos. Somos pobres y seremos cada vez más pobres con sus políticas miserables y que violan nuestros derechos. Me parece que hay que seguir saliendo a las calles, ya está bien de aguantar tanto castigo en silencio.

K: gracias María Jesús, mucho ánimo y mucha fuerza en esta lucha.

Mj: gracias. Y seguid junto.a nosotros, no nos abandonéis