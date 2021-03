Maniobras OTAN-España-Israel, organizaciones piden al Gobierno que no sea cómplice de la ocupación de Palestina

Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno c/c:

Sra. Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno

Sr. Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente del Gobierno

Sra. Margarita Robles Fernández, ministra de Defensa

Sra. Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación

Madrid, 15 de marzo de 2021

Estimado Sr. presidente:

España está participando en maniobras militares de la OTAN junto a Israel.1