(Madrid) Acoso de ‘Desokupa’ a un edificio okupado en la calle Pablo Vidal, en Ciudad Lineal

Desde la Haine hablamos con vari@s de l@s okupantes del inmueble, que nos relatan así la historia del edificio: “El edificio fue construido en 2008 y estuvo abandonado un montón de años, durante ese tiempo estaba abierto y entraba gente a hacer grafitis, hogueras, fiestas, a drogarse, coger chatarra… (en Telemadrid salió que hay una parte del edificio un poco destrozada, eso es de esa temporada).“. Hasta que un grupo de personas decidieron darle un uso real y convertirlo en viviendas, así nos lo explican l@s ocupantes: “llegó un momento hace algo más de 4 años, que lo okupó un grupo de gente, que lo que hizo básicamente es poner cerraduras, porque el edificio estaba abierto. La gente que habita el edificio, ha ido cambiando, yo cuando llegué de nueve apartamentos que hay, estaban okupados tres. Después fuimos habilitando más espacios, pusimos agua, luz, fue viniendo más gente y se fue llenando el edificio”. Durante estos años la propiedad del edificio ha ido saltando de manos: “el edificio ha ido cambiando de propietarios, cambiando de una inmobiliaria a otra, de una entidad a otra, entre ellos a propietarios relacionados con bancos, fondos buitres y con la SAREB. El anterior propietario era una inmobiliaria del banco”, nos relata uno de los habitantes de los dos pisos que quedan okupados. Todo había estado tranquilo durante estos años, hasta hace unos días: “el actual propietario (no sabemos si ya ha comprado el edificio, o si primero quiere desalojarlo y luego comprarlo) apareció con la Policía y con Desokupa el jueves 29 de agosto, básicamente accedieron a la fuerza, porque habíamos apuntalado el acceso. Al patio entraron saltando, y después a la escalera accedieron con radiales, intentamos apuntalar y aguantamos un rato, pero finalmente abrieron una ventana y entraron, entonces cada uno nos metimos en nuestro apartamento. Nos dijeron que ese día no iban a acceder a las casas, que iban a quitar todas las puertas de las zonas comunes y a cortar el agua y la luz. Después nos dijeron que nos ofrecían entre 10.000 y 15.000 euros si nos íbamos, a lo que nadie accedió. Todo esto en una actitud de amenazas, chantaje soborno… Cuando terminaron, sobre las 5 de la tarde, se marcharon”. Pero la cosa no acabó ahí: “volvieron el martes, como habíamos vuelto a poner puertas en las zonas comunes volvieron a abrirlas otra vez. Justo el martes las permanencias estaban un poco flojas y no había mucha gente en el edificio, así que los que estábamos nos juntamos en dos de los pisos y nos encerramos dentro. Desokupa intentó abrir ilegalmente los pisos, en los que estábamos gente no siguieron porque les dijimos que les estábamos grabando, pero en el resto accedieron ilegalmente y pusieron unas chapas de metal atornilladas a la pared, así que ahora mismo ya no se puede volver a entrar. Montaron un control de acceso en la entrada y hicieron varios destrozos más en el edificio. Después se fue Desokupa y se quedaron 4 guardias de seguridad de la empresa NCS”. Todo esto lo realizaron sin ningún tipo de orden judicial y con el apoyo de la Policía Nacional. Además, durante estos días han sido detenidas 7 personas, algunas habitantes del edificio y otras por simplemente venir a apoyarlos. Haz clic para ver el video en Twitter

A partir de ese momento los ocupantes que quedaban en el edificio estuvieron prácticamente secuestrados, sin poder salir bajo amenaza de no poder volver a entrar en sus casas: “al principio no nos dejaban salir, nos decían que si salíamos no podíamos volver a entrar a nuestras casas, los de NCS estaban continuamente llamando a la policía”, relatan.

Finalmente, la policía identificó a los ocupantes y les reprochó a los guardias de seguridad por su proceder: “el viernes vino la policía, el mando nos dijo que esto tenía que ir por la vía legal y que nos identificáramos, nos amenazó con echar la puerta abajo con el ariete y detenernos por desobediencia. Cuando vimos que sacaron el ariete abrimos las puertas y nos identificamos. Una vez identificado si que la Policía les dijo a los guardias de seguridad que no podían hacer lo que estaban haciendo, que nosotros tenemos libertad para entrar y salir. Así que ahora ha mejorado la situación y hemos podido subir comida, nos estamos poniendo turnos para salir a la calle y demás, haciéndolo de forma que ninguno de los pisos se queda vacío”.

L@s habitantes de Pablo Vidal resaltan la ola de solidaridad que están recibiendo del barrio: “en la calle estamos teniendo muchisimo apoyo, desde que empezó todo ha habido 24 horas gente haciendo permanencias en la calle por lo que pudiera pasar. Agradecemos muchísimo este apoyo, no ha bajado de diez personas en ningún momento las personas haciendo permanencias y en otros momentos se han llegado a concentrar muchas más”.

Así las cosas, es posible que esta semana los matones de Desokupa sigan intentando desalojar ilegalmente a los ocupantes que quedan en los pisos, ante lo cuál el apoyo y la solidaridad es imprescindible.

@Boro_LH

___________

Adjuntamos comunicado de los habitantes de Pablo Vidal 1 donde explican cronologicamente todo lo acontecido:

Comunicado Pablo Vidal 1:

El pasado jueves 29 de agosto llegó la empresa Desokupa al edificio de viviendas okupado desde hace cinco años en Pablo Vidal 1, situado en el barrio de Arturo Soria. La empresa llegó acompañada de la policía nacional sin orden de desalojo . Su actuación consistió en acceder por la fuerza a las zonas comunes del edificio, realizando destrozos, quitando las puertas de acceso al exterior, del garaje y de acceso a algunos pisos, y cortando la luz y el agua a las viviendas. La empresa ofreció una suma de dinero (de entre 10000 y 15000€) a los okupantes para que voluntariamente abandonaran el edificio, a lo cual se negaron. La empresa dijo también que en una semana iban a montar control de acceso.

Ante estos hechos, se decidió como medida de protección la instalación de una puerta en el acceso a la escalera, así como tratar de cerrar el garaje.

Esa misma noche, la policia entró a golpe de ariete y punta de pistola en las viviendas debido a una llamada de un vecino, que aseguraba que el edificio habia sido desalojado y lo estaban volviendo a okupar. El vecino fue alertado por los ruidos que haciamos al reforzar los accesos. Los agentes entraron identificando, así como rompiendo a la fuerza la puerta de algunos pisos, que quedaron abiertas definitivamente.

El viernes 30 de agosto por la mañana tambien acudió la policía avisada por el mismo vecino, rompiendo ambas puertas y llevándose las herramientas que encontraron en todo el edificio.

El domingo 1, tras frecuentes intentos de la policía por identificar a los moradores y frustrar las medidas de protección, detuvieron a 7 personas. Según la policía, había una denuncia interpuesta por daños al edificio. Los cargos que se imputaron fueron de usurpación, daños y fraude del fluido eléctrico.

El lunes 2 sacaron a los detenidos de la Comisaría de Cuidad Lineal, a la espera de un juicio próximo.

El martes 3, la empresa Desokupa regresó al edificio junto con la prensa. Se volvió a amenazar a los okupantes y a ofrecer una suma económica por el abandono voluntario. La empresa llegó de improviso en conjunto con la policía y una furgoneta cuya matrícula estaba tapada, metiendo chapas de metal en el edificio y tapiando las viviendas en las que no se encontraba nadie. A continuación montó un control de acceso. En principio, se encargó este control a una empresa externa a Desokupa, NCS Seguridad, poniendo 4 seguratas.

El miércoles 4 de septiembre la empresa regresó a chapar el resto de accesos al edificio, tanto el acceso al garaje, los trasteros, etc.

El jueves 5 de septiembre NCS quitó a dos de los seguratas y Desokupa continúo con las amenazas y las ofertas económicas. En esta ocasión vertieron gasolina en el acceso a una vivienda, forzaron las cerraduras e intentaron entrar a golpes. La policía que acudió en ese momento no identificó a desokupa y negó los evidentes daños en las puertas. Desokupa ha hecho una hoguera en el patio, convenientemente apagada por los bomberos, han realizado pintadas fascistas en las paredes del edificio, se han meado en las puertas de las viviendas y no han dejado dormir a las personas que siguen resistiendo dando golpes toda la noche.

El apoyo desde el exterior fue continuo, habiendo personas, día y noche frente al edificio.

La presencia policial e identificaciones ha sido constante desde el martes 3, tb ha habido registros de mochilas y registros de coches.

La tarde del viernes 6 se presentó la policía con una actitud hasta ahora nueva, amenazaron con echar abajo la puerta con ariete si las personas de dentro se negaban a identificarse, pero una vez se identificaron, los policías permitieron meter comida y agua y dijeron a lxs seguratas que las personas identificadas debían poder entrar y salir libremente del edificio.

Ahora mismo están en esta situación a la espera de ver qué pasa mañana y sigue el apoyo en la calle.

Desde el espacio queremos comunicar que pese a las acciones ilegales que ha cometido tanto desokupa, la propiedad como la policía seguimos resistiendo. Los intereses económicos de especuladorxs como estos son fuertes pero tenemos que seguir creando y defendiendo alternativas a la vez que señalamos a lxs culpables del problema de la vivienda.