Luis Gimeno, manifestante detenido ayer en Madrid: «No soy un delincuente, los delincuentes están en la Zarzuela»

Ayer se realizó la primera marcha republicana en Madrid. Las organizaciones convocantes denunciaron la represión y el maltrato policial. Luis Gimeno fue víctima de esta violencia, detenido y liberado recién 18 horas después.

Leímos los comunicados de las organizaciones convocantes, escuchamos la preocupación de sus compañeras y compañeros, vimos las fotos y vídeos de su detención.

Y esperamos… esperamos hasta que finalmente al mediodía de hoy pudo salir en libertad. Pasó la noche en Moratalaz. Está lastimado, fue maltratado e injustamente detenido, desde luego. Para que podáis verlo os compartimos el vídeo que evidencia la violencia con la que fue detenido.

Luis quiso conversar con Kaosenlared. Aquí está su entrevista. Tenemos imágenes de sus heridas producto de ese atropello. Luis es diabético y cualquier pequeña herida puede complicarse. Se los advirtió a quienes le detenían, la respuesta fue «Te lo debías haber pensado antes». El Sindicado Solidaridad Obrera emitió un comunicado en apoyo a Luis Gimeno repudiando la detención de su compañero y afiliado, al tiempo que exige la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Se adjunta al pie.

Esta detención y este maltrato, es algo que no debía haber sucedido, pero parece que el «progresismo» gubernamental se hace esperar.

SOLIDARIDAD OBRERA EXIGE LA DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID, JOSÉ MANUEL FRANCO

En el día de ayer, 10 de agosto de 2020, miembros de la Policía Nacional detuvieron violentamente a Luis, afiliado a nuestro sindicato, Solidaridad Obrera. La detención se produjo durante el transcurso de una manifestación en Madrid contra la huida de Juan Carlos de Borbón de España, y por la proclamación de la República. La grabación de la detención, que está accesible en las redes sociales gracias a la labor de defensa de los derechos civiles y de control de la arbitrariedad de los poderes públicos llevada a cabo por muchos ciudadanos anónimos, habla por sí sola: Luis fue detenido sin ningún motivo, de forma violenta, innecesaria e injustificada. No había cometido delito alguno y, ni tan siquiera, se resistió a su detención, pero fue agresivamente tirado al suelo por los policías actuantes y, además, ha estado detenido y privado de su derecho a hablar con su abogado durante más de 12 horas.

Las medidas sanitarias contra la pandemia de Covid-19 se han convertido en la excusa para una creciente deriva represiva y autoritaria en nuestro país. En Solidaridad Obrera hemos visto como se nos ha prohibido en los últimos meses nuestro derecho constitucional de reunión, ilegalizando nuestras manifestaciones en defensa de los derechos de la clase obrera en varias ocasiones; expedientando a nuestros delegados por denunciar públicamente las aglomeraciones en el Metro de Madrid; imponiendo un espeso manto de silencio sobre nuestras denuncias (tanto laborales como penales) ante los incumplimientos en las medidas de prevención y seguridad laboral en sectores como el de Telemárketing o la Administración Pública.

La Delegación del Gobierno en Madrid, que no hizo nada para cerrar, durante el estado de alarma, empresas que tenían la orden de la inspección de trabajo de paralizar sus actividades por su incumplimiento de las medidas de prevención de el Covid como la multinacional Konecta, es la responsable última de que los agentes policiales, sin motivo ni justificación legal alguna, hayan detenido a nuestro compañero por participar en una manifestación que reclamaba la elección democrática, y no hereditaria, de la figura del Jefe del Estado, así como la apertura de un proceso constituyente, y denunciaba la huida de España de una persona sospechosa de corrupción.

La Confederación Sindical Solidaridad Obrera no va a permitir que se vulneren impunemente las libertades civiles de sus afiliados y que se cercenen los derechos de la clase trabajadora. No vamos a permitir que las medidas sanitarias contra la pandemia se conviertan en la excusa para una deriva autoritaria ni para una dictadura encubierta. Igual que nos hemos querellado penalmente contra algunas de las mayores multinacionales del contact center, como GSS Covisian, por no cumplir, presuntamente, las medidas de seguridad en el trabajo, y que nos hemos manifestado en las calles en defensa del empleo y de la sanidad pública, vamos a organizar a la clase trabajadora contra cualquier intento de convertir la pandemia de Covid-19 en una mascarada para imponer una dictadura de facto.

Por todo ello. Exigimos la dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que permite que sus subordinados hagan la vista gorda cuando los empresarios incumplen las normas sanitarias básicas en los centros de trabajo y, sin embargo, les deja que practiquen la violencia injustificada contra los manifestantes de las clases populares.

Toda nuestra solidaridad con Luis.

SI nos tocan a unx nos tocan a todxs.

Seguiremos luchando hasta que se exilien todos los Borbones.

Confederación Sindical Solidaridad Obrera.