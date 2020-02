Leer a Victor Klemperer

Publicidad

Por Iñaki Urdanibia

Acabo de leer que la siempre sagaz y avispada Guardia Civil ha pedido que se bloqueen las cuentas de Tsunami Democràtic ( cosa que ha conseguido en la plataforma Github y en otras redes) ya que es « una organización criminal que dirige a la gente a la comisión de acciones terroristas» ( sic), como si cambiando las palabras se cambiase la cosa, y del mismo modo que antes, en el caso vasco, todo era ETA según un juez superstar, ahora han cobrado carta de naturaleza los términos terrorismo ( una pelea nocturna en Altsasu o cuatro cohetes en casa de un miembro de los CDR), golpe de Estado, rebelión, violencia ( no-violenta) sedición, terrorismo en el caso catalán se convierten en moneda corriente entre los lacayos de la prensa que corean tales palabras fuertes para demonizar las posturas dominantes, en esta ocasión, en Catalunya…no cabe duda de que tenía razón Victor Klemperer ( 1881-1960) cuando afirmaba que « las palabras pueden ser como minúsculas gotas de arsénico: se usan sin cuidado, parecen no surtir ningún efecto, y he ahí que después de algún tiempo , el efecto tóxico se deja sentir».

Hablaba el judío germano de los tiempos de ascenso y consolidación de Hitler y epígonos en su LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo ( * ), obra publicada en 1947, señalando cómo los cambios lexicales, forzando la semántica, la pragmática por supuesto y hasta la sintaxis recogía el espíritu de un país en una época determinada y bajo un régimen ídem; decía Vladimir Illich Ulianov que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, mecanismo aplicable a las palabras cuyo significado ha sido tergiversado, hasta con fórceps y vaselina si necesario es, una y otra vez hasta darle el sentido que conviene a quien detenta el poder. Ve ahora la luz una obra del traductor de este filólogo, al igual que de algunos otros pensadores alemanes, al francés Frédéric Joly: « La langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd´hui » ( Premier Parallèle , 2019).

El autor comienza por acercarse a la biografía de Klemperer y nos señala algunos cambios de perspectiva en lo que respecta al carácter judío, heredado, y la germanidad, considerando ambas inseparables y sintiéndose orgulloso de tales identidades, lo que en su momento le llevó a participar con orgullo en la primera guerra mundial , en las filas del ejército germano en marcha hacia el oeste. En aquellos tiempos sombríos, que con el fin de definirlos recurre Joly a Sebastian Haffner, Joseph Roth, Robert Musil , Elías Canetti o Thomas Mann entre otros, se sitúa el estudios de filología románica y especialista en el siglo XVIII francés ( tesis sobre Montesquieu, a lo que luego añadiría trabajos sobre Voltaire, Diderot Y Rousseau), tratando de seguir con sus estudios como si nada pasase, y hasta se compromete en la construcción de una casa, en la situación precaria en que se hallaba y con su mujer deprimida hasta las entretelas; primeramente privado de formar parte de tribunales académicos y expulsado en 1935 de la universidad, dedicándose a trabajar en una fábrica, y también en labores de limpieza urbana, no pudiendo subirse en tranvías y negado su acceso a bibliotecas y otros lugares; más adelante su mujer, Eva, y él fueron expulsados de su casa debiendo trasladarse a casas de judíos, temiendo de continuo las visitas de la Gestapo ante lo cual entregó sus anotaciones a una amiga para ponerlas a salvo . Dos cuestiones han de tenerse en cuenta: por una parte su condición de judío y por otra el arrinconamiento de la filología, la gramática y todo lo demás ya que según los nazis no eran más que pérdida de tiempo y podía servir para poner en solfa las verdades que salían de la boca del führer; las limitaciones en lo que hace a la enseñanza alcanzó a nuestro hombre ya que en aquellos momentos la supervisión que de los profesores se hacía no era sobre las especialidades que enseñaban sino sobre su fidelidad histórico-política.

Toma Frédéric Joly impulso en los Diarios ( ** ) y su autobiografía ( titulada Curriculum) de Klemperer y en las anotaciones que dejaban ver su proyecto de escribir sobre los cambios y perversiones del lenguaje a que se entregaban en cuerpo y alma las nuevas autoridades desde 1933, privilegiando lo que con la guerra, la heroicidad, la organización, la sangre y la tierra, la violencia como valor redentor, la democracia sinónimo de plutocracia y de blandenguería judía, pueblos parásitos, tempestad, asalto, marionetas para referirse a los cadáveres y el fanatismo como actitud digna de ser reivindicada, poniendo como el ejemplo máximo de tal postura la actitud del adorado pastor del pueblo ario, el führer ( fanático mayor del III Reich…a mucha honra). Contra viento y marea el filólogo no abandonó su laboriosa tenacidad, acumulando ejemplos de los cambios de los que hablo y que tras la guerra darían lugar a la obra ya nombrada en cuyo que aparecen unas siglas iniciales (LTI: Lingua Tercii Imperii) no es casual sino que es un guiño al abundante uso que el nazismo hacia de tal modo de expresión. Si el estudio está centrado en el caso del nazismo, el vivir en Dresde, zona bajo dominio soviético, supuso que hallase algunos puntos en común, o de contacto, entre ambos lenguajes y sus respectivas tergiversaciones ( aun no criticando al régimen y hasta trabajando en una institución de la RDA, llegaba a , tras escuchar las soflamas de Stalin, hablar de LQI ( Lingua Quarti Imperii, incluyendo en la expresión no solamente a los rusos sino también a los aliados). Dos años más tarde que esta obra, George Orwell publicaba su 1984 en la que trataba del tema de la neolengua , con el ministerio de la Verdad, creado al respecto para propagar las mentiras programadas como verdades a difundir entre los ciudadanos ( que mejor sería denominarlos súbditos). Siguiendo a Klemperer Joly desvela la extensión de tales falsificaciones hasta el punto de que hasta los adversarios del nacionalsocialismo caían en la trampa en el uso del lenguaje con el sentido confiscado por las autoridades pardas; « el nazismo se insinúa en la carne y la sangre de gran número a través de expresiones aisladas , de giros, de formas sintácticas que se imponían de manera mecánica e inconsciente» .

Uno de los méritos mayores de la obra de Joly, nominada para el premio Femina de este año, si no es el mayor es acercarnos al personaje que muchas veces ha quedado ignorado tras la celebridad de su obra; esto no significa que no dediqué páginas a analizar la visión klemperiana y las enseñanzas que siguen siendo vigentes en la actualidad ya que a pesar de que los tiempos no son los mismos en los que se basaba su estudio, hay algunos puntos que siguen manteniendo una neta vigencia en algunos regímenes actuales en estos tiempos de post verdad, de fake news y otras zarandajas…Como las pistolas, las palabras las carga el diablo y penetran en las mentes del personal lo que se plasma posteriormente en las conductas. Los dos , o tres aspectos nombrados, son entrelazados de manera encomiable por Joly haciendo que la vida del filólogo estudiado, sus experiencias, y los ejemplos aprehendidos en su cotidianidad provocasen reflexiones para la elaboración de su obra…y reivindicando frente a tales manipulaciones el respecto a las palabras y a la verdad, y a la correspondencia entre ambas, ya que las primeras cumplen una función de verdad; y Joly busca la compañía de Leonardo Siascia, Jean Améry, Gustaw Herling, Zymunt Bauman y algunos de los anteriormente nombrados, para tratar de lograr una correspondencia entre las palabras y el mundo, entre las palabras y la verdad evitando así la traición de las palabras de la que hablase Aleksander Wat o la logocracia que hacía cautivo al pensamiento que denunciase Czeslaw Milosz, y que convertían el lenguaje en la forma de hacer creer y de hacer hacer. .

Notas:

( * ) Artículo en el daba cuenta de tal obra:

Palabras y política

+ Victor Klemperer

LTI. La Lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo

Minúscula, 2012.

22 €. / 414 págs.

En el momento de la primera edición en castellano, hace once años, dí cuenta de él en estas mismas paginas… si alguien a estas alturas de la película no ha leído el libro que presento que se apresure a hacerse con él y volcarse en él ; acaba de publicarse su sexta edición, la primera se presentó en 2001. La invitación a leerlo no es mera fórmula hueca (no hace falta decir que no voy a comisión ) sino recomendación en sentido fuerte ya que estamos ante un libro ejemplar en varios sentidos.

Cada régimen político crea un lenguaje a través del que se le conoce, o se van conociendo sus intenciones con respecto a sus ciudadanos y a sus propios intereses. Tal lenguaje penetra, por medio de los altavoces del poder, en las mentes de los súbditos convirtiéndose en la moneda al uso, con lo que éstos en su habla no hacen sino reproducir las tergiversaciones del régimen. Sin llegar a los límites señalados por George Orwell con su neolengua, Klemperer ( 1881-1960), filólogo en lenguas románicas y francesa, fue cesado de su puesto de profesor por sus orígenes judíos, y si la cosa no fue a mayores fue debido a que estaba casado con una “mujer aria”, dedicó muchas horas a la escritura regular de unos diarios, entre 1933 y 1945, con la clara intención de <<dar testimonio hasta el final>>( diarios publicados en dos tomos por Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2003), textos de los que se entresacaron sus brillantes análisis de la evolución del lenguaje tras la llegada del III Reich al poder. Las anotaciones escritas en caliente abrieron la brecha a posteriores análisis sobre el tema, como el de Jean-Pierre Faye, sobre <<los lenguajes totalitarios>>, el de Eric Hazan centrado en el lenguaje <<republicano-sarkozyano>>, el de Domenico Losurdo dedicado a la actualidad <<globalizada e imperial>>, o el de Adan Kovacsics que estudia las relaciones de la <<guerra y el lenguaje>>.

El libro es una verdadera joya y nos muestra la degeneración del lenguaje, a la par que el tejido social, en aquellos años terribles, y el papel que éste desempeñaba en el adoctrinamiento del pueblo germano, haciendo que hasta las palabras más aparentemente neutras e inocentes fuesen contaminadas por medio de la manipulación semántica muy en especial. El trabajo filológico se detiene en distintos términos de las distintas esferas de la actividad cotidiana que van desde los ámbitos familiares a los deportivos, pasando por los literarios, rituales, funerarios, laborales y un amplio etcétera, deteniéndose igualmente en la sintaxis, en los signos de puntuación, los superlativos que refuerzan o debilitan algunos aspectos de los usos lingüísticos. Nadie debe temer imaginando que el rigor del lingüista pueda convertir la obra en terreno acotado para especialistas; de ninguna de las maneras, el mérito del autor reside precisamente en que a través del enfoque señalado nos abre los ojos ante el avance brutal de la bestia parda en el entramado de la sociedad alemana y en sus cada vez más asfixiantes sistemas de domesticación gregaria.

El libro resulta de este modo una certera toma del pulso de la situación que se vivía bajo el nacional-socialismo , entregando una panorámica total del ambiente de aquellos <<años oscuros>> de los que hablase Hannah Arendt. Precisamente no quisiera terminar este comentario sin anunciar la publicación de una obra colectiva, que recoge los materiales de un coloquio en Cerisy, dedicado al ensayista: << Victor Klemperer. Repenser le langage totalitaire>> ( CNRS éditions, 2012) en donde se pueden ver relacionadas su obra con otras de pensadores del llamado totalitarismo como Jean-Pierre Faye o Hannah Arendt.

Los sesenta años que han transcurrido desde la publicación de la obra no le quitan el mordiente , ni la actualidad, no sólo de cara al conocimiento de la época nacionalsocialista sino a la importancia de los mecanismos lingüísticos en el proceso de formatear ciudadanos obedientes , entregados a la <<servidumbre voluntaria>> que tan netamente desvelase Étienne de La Boétie.

