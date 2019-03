La Iglesia miraba para otro lado

Las vergüenzas del silencio vaticano ante la infame empresa nacionalsocialista, puestas al desnudo

Por Iñaki Urdanibia

No era la única en hacerlo, pero su doctrina de amor a la verdad y de amor al prójimo hace su comportamiento más sangrante. Habo de aquellos años oscuros en que la muerte convertida en industria se apoderó de la vieja Europa. Varios son los historiadores que han hurgado en aquellas heridas: Chistopher Browning, Laurence Rees, Florent Brayard, Raoul Hilbert o Saul Friedländer ( Praga, 1932), quien ha escrito obras necesarias sobre aquellos tiempos, hasta el punto de que no es exagerado que alguien le haya catalogado de guardián de la Shoà. Ahí están sus os volúmenes: Les années de persécution. L´Allemagne nazie et les Juifs, 1933-1939 ( Seuil, 1997) y Les années d´extermination . L´Allemagne nazie et les Juifs, 1939-1954 ( Seuil, 2008) [ creo que ambos han sido traducidos al castellano]. Ahora se ha traducido una obra suya cuyo título habla por sí solo: « Pío XII y el Tercer Reich» ( Península, 2019), tema al que en el segundo de los volúmenes nombrados dedicaba una veintena de páginas; ya anteriormente había quien se había dirigido sus investigaciones a Los papas contra los judíos. La postura antisemita del Vaticano. Cómo la Iglesia católica permitió el Holocausto ( Plaza&Janés, 2002). Le llovieron las críticas , las más de las veces recurriendo a argumentos ad hominem: ateo, filocomunista, anti-católico, resentido debido al asesinato de sus padres en Auschwitz, y otras lindezas que en nada aminoran la verdad de sus obras, y más en concreto la de esta.

Podría usarse la expresión célebre de con la Iglesia hemos topado ya que las voces críticas que se alzaron, entre ellas la documentada de Friedländer, contra la pasividad, que en ciertas situaciones, debe traducirse como complicidad o beneplácito , ante situaciones realmente infames. Contra esta operación de desprestigio – que dicen los defensores de Eugenio Pacelli – la institución eclesiástica con sede en Roma ha puesto en marcha su máquina de agit-prop para anular el valor de las críticas, por tierra y aire ( espacio en el que tienen todas las de ganar ya que el cielo y toda su cohorte está de su parte). Entre los argumentos más utilizados están la encíclica Summi pontificatus que publicó Pío XII en octubre de 1939 en la que se oponía al racismo y al totalitarismo, y hasta mostraba su compasión con los polacos y los padecimientos que estaban viviendo, como si de un fenómeno natural se tratara ya que de los culpables nada se decía y los culpables era claro quienes eran: los nacionalsocialistas que habían invadido el país convirtiéndolo en el principal espacio de campos de concentración y de muerte. Otro de los argumentos utilizados es el elogio que recibió el santo padre que vive en Roma por parte de los aliados y algunas asociaciones judías ( la implacable primera ministra del estado de Israel decía en 1958: « Durante el decenio de terror nazi , cuando nuestro pueblo ha sufrido un martirio terrible, la voz del papa se ha alzado para condenar a los perseguidores…»; si ella lo decía…será así, o quizá la declaración se deba a que cuando alguien se muere se convierte ipso facto en un compendio de bondades, en un santo…es el caso, tal vez.

La cosa es más oscura que toda esa labor hagiográfica, ya que si bien es cierto que se dio por parte del pontífice una condena del racismo y el totalitarismo, esta se movió en el terreno de la abstracción ya que , como antes he señalado , sobre los culpables y organizadores de la muerte al por mayor nada se dice; ello fue debido a que la Santa Sede y su cuerpo diplomático nadaba a la vez que quería guardar la ropa, sin mojarse, y alegaba que si se criticaba al nazismo debería condenarse el bolchevismo ( tal vez podría interpretarse este equilibrio como plasmación de la postura revisionista del historiador germano Ernst Nolte que justificaba las tropelías pardas como mera réplica de la actividad criminal del bolchevismo). Ya decía Mateo que el orto, su maestro, decía que por sus hechos los conoceréis , y los hechos hablan por sí solos: tras la guerra civil hispana y la actividad salvadora de los cruzados contra el ateísmo, la situación pintaba delicada y Pío XII trataba de mantener un cierto equilibrio en defensa de la Iglesia, y se servía para ello de su experiencia como nuncio durante doce años como nuncio apostólico en Alemania, para firmar un concordato con Berlín que regularizaban las relaciones del Vaticano con el Tercer Reich asesino, que se comprometía a respetar la libertad de culto de los católicos alemanes…no se debe ignorar por otra parte que el espíritu anticomunista y también antisemita ( deudor del ancestral antijudaísmo cristiano, teniendo en cuenta que era el pueblo que había matado a Cristo) no disgustaba mayormente a los mitrados de la jerarquía vaticana y de otros lares: así en Francia no pocos obispos mostraron su fidelidad al mariscal Petain. No era una iniciativa personal de los prelados franceses sino que tal posición respondía a la política vaticana: obedecer y respetar a las autoridades en el poder. Tal vez podría alegarse, por algunas almas cándidas o arcangélicas, que era la aplicación de aquel evangélico: a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, si bien la aplicación cojeaba ya que Píos XII y sus seguidores se mezclaban con su silencio, o su presunto despiste ( con respecto a lo que realmente estaba sucediendo) en cuestiones plenamente políticas, favoreciendo con su postura al dominio de las fuerzas hitlerianas. Así pues, la verdad terrena no la mayúscula que está en los cielos, fue que Pío XII no condenó el genocidio, no movió ni medio dedo con respecto a los judíos italiano; algunos alegan que esto último era debido a la esperanza de que Hitler siguiese la vía del duce, no marcada mayormente por impulsos higienistas o de pureza racial…Eso es lo que se llama olfato, acerca de quien llevaba realmente la batuta.

Saul Friedländer se puso el mono de trabajo y tomando la piqueta comenzó, en 1963, a derribar las mentiras y medias verdades, acudiendo para ello a los archivos de Bonn; el acceso a los vaticanos , solicitado por medio de sus editores, le fue negado. Más tarde se le concedió la consulta de dichos archivos con lo que la visión del asunto resulta más completa en esta edición.

Pío XII no nombró en ningún momento , al denunciar las persecuciones a causa de la raza, a los judíos, creyentes, convertidos por el arte de birlibirloque pardo en raza, que eran sin dudar quienes se llevaban la palma. Los justificadores recurren al oportunismo papal que trataba de evitar las represalias hacia los seguidores de su grey, de donde la supuesta neutralidad vaticana. La Iglesia como fuerza moral se pringaba en los asuntos propios del César, más bien en este caso del Kaiser o el Führer, o como se quiera nombrar a Adolf Hitler; la denuncia del primado holandés de las deportaciones de judíos holandeses supuso ciertos actos de represalias, dirigidas hacia los judíos convertidos al catolicismo. Así las cosas, todo da por pensar que el silencio era el modo de evitar problema, amén de que tal vez se valoraba más la vida de unos cuantos católicos que de unos miles de judíos, y el Vaticano decretando una postura unificada que llamaba al respeto de las autoridades vigentes, aunque anteriormente, en 1937 ya, hubiesen sido condenados

Saul Friedländer no evita señalar que el Vaticano acogió a bastantes judíos , dándoles refugio si bien todo parece indicar que a Pío XII personalmente no le molaba en absoluto tal política de asilo; la prudencia de Pacelli se ponía en práctica igualmente en este asunto: guardaba silencio y no dio ni media indicación al respecto y menos una invitación a salvar a los perseguidos. No sirve recurrir al tan manido mal de muchos consuelo de tontos, alegando el silencio de algunos políticos aliados ( Churchill o Rooselvelt, de manera destacada); una vez más el historiador distingue entre líderes políticos y líderes religiosos, cuestión que alcanzó cotas de máxima virulencia en los momentos en que se iniciaba el proceso de canonizar al papa.

Ya las concesiones venía desde el inicio de su papado ya que tras la asunción del cargo, el primer embajador recibido fue el alemán, nazi él, recepción que fue seguida de una amable misiva a Hitler en la que recordaba los lazos con el país que había establecido en sus años de nunciatura y su papel de negociador del Concordato en el año de 1933. El máximo dirigente de una institución que se predica como universal ( baste con ver su nombre) convertido en un oportunista que solo se preocupa se los suyos de su tribu y se desentiende de las demás. ¡ Ay catolicismo! ¡ Ay Cristo, crucificado! El poder del Vaticano era tenido en cuente por Hitler y sus huestes, como quedó demostrado con la aplicación de la eutanasia de deficientes, frenadas ante las protestas del obispo de Bonn; teniendo en cuenta este proceder, que la continuación de la fabricación de cadáveres continuase marcha en popa, hace pensar que el führer estaba seguro de que la jerarquía eclesiástica iba a guardar silencio en este terreno. Recuerda en este orden de cosas Friedländer un panel que cuelga de la puerta del museo de la Shoá en Israel, en el que se lee, refiriéndose al papa del que habla: « … su silencio y la ausencia de directivas puso a las gentes de Iglesia de toda Europa en la situación de reaccionar por iniciativa propia…».

La primera versión de esta obra que vio la luz en 1964, la de ahora es revisada y ampliada como he dicho con anterioridad, armó un revuelo de órdago, mas la tibieza, por calificarla de modo benévolo e injusto, que mostró Pío XII en el caso polaco, su silencio ante la invasión de Francia o el ataque alemán contra la Unión soviética ( en donde anidaba el peligro rojo y ateo) …son hechos que documenta de manera apabullante el historiador, lo que hace que este trabajo se haya convertido, a pesar de las pedradas contra él, en una obra de referencia inexcusable, en la que por otra parte se vierte un duro retrato de Eugenio Pacelli como un ser frío, calculador, distante y autocrático, pagado de sí mismo en lo que hace a su nivel intelectual , un pontífice obsesionado por un cerril anticomunismo, lo que le llevaba a considerar que Alemania era el muro de contención más consistente ante el peligro del Este, completando la cruzada vencedora en España, que recibió el inequívoco apoyo de la Iglesia católica. Ya en 1937 su antecesor, Pío XI, dejaba escrito negro sobre blanco en su Divinis Redemptoris : « El comunismo es intrínsecamente perverso, y no se puede admitir la colaboración con él en ningún terreno para cualquiera que dese salvar la civilización cristiana . Si algunos, inducidos en el error, cooperasen en la victoria del comunismo en su país, caerían los primeros, víctimas de su confusión ya que en todas las regiones en donde el comunismo consiga penetrar las tradiciones antiguas y la grandeza de la civilización cristiana dejará de existir para dar paso al odio de los “sin-Dios” en su empresa devastadora…Habéis comprendido ya, venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo, que pretenden transformar el orden social y echar por tierra sus fundamentos de la civilización cristiana ». Amén.

Saul Friedländer realiza una travesía desde 1939 a 1944, dando cuenta de la situación de crisis internacional, la victoria del Reich, el proyecto por parte de éste de crear un nuevo orden europeo para lo que necesitaba ampliar su espacio vial, lo que le empujó a atacar la Unión Soviética, momento en que EEUU entro en la guerra y entra en explicar el programa y la práctica de la “ Solución final”, y se detiene en la postura de la Santa Sede y los silencios cómplices de Pío XII que por silenciar silenciaba , o pasaba por alto, algunas denuncias de sus antecesores en el pontificado… Da cuenta de la ampliación del termo a la peste bolchevique y concluye detallando la deportación de los judíos de Italia, y más en concreto de Roma , y la deportación de los judíos de Hungría en 1944.

El retrato del papa es demoledor, destacando que su posición y su acción estaban guiadas más por su anticomunismo que por cualquier antipatía hacia el nazismo. ..de ahí los silencios repetidos ante la invasión de Checoslovaquia y de Polonia en 1939, y las posteriores de Noruega, de Holanda , Bélgica, Luxemburgo, expresando , con la boca pequeña, cierta compasión con respecto a los países del Benelux, en los que, sin ser pura coincidencia, se daba mayor cantidad de fieles católicos que en los otros países nombrados.