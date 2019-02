La Comisión Internacional de Juristas afirma que el juicio contra el procés pone en peligro los derechos humanos (cast/cat)

La Comissió Internacional de Justícia (ICJ) i l’Organització Internacional Contra la Tortura (OMCT) s’han fet ressò del començament del judici contra el procés. En un comunicat titulat ‘El judici als dirigents catalans posa en perill els drets humans’, l’ICJ denuncia que les acusacions de rebel·lió i sedició restringeixen els drets de llibertat d’expressió, de reunió i d’associació. També critica la llarga presó provisional dels presos polítics.

L’ICJ constata l’ús de la violència per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil contra els catalans l’1-O i fa una crida al Tribunal Suprem espanyol a respectar les obligacions internacionals de l’estat en matèria de drets humans.

Quant a l’OMCT, han fet un piulet: ‘Esperem que el judici a Catalunya respecti les exigències més altes de qualsevol procés. Els càrrecs contra Jordi Cuixart i Jordi Sànchez interfereixen en el dret dels activistes a l’expressió i la reunió pacífica i s’han de retirar.’ I adjunten un comunicat publicat el 22 de novembre en què demanaven l’alliberament dels dos presoners.

We hope #cataloniatrial will respect highest standards of due process. Charges against @jcuixart and Jordi Sanchez I Picanyol interfere w/ activists right to peaceful expression & assembly & need to be

— OMCT (@omctorg) February 12, 2019