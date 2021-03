Julian Assange, la dissidència empresonada

L’activista australià Julian Assange, fundador de WikiLeaks, es va fer famós especialment a partir de l’any 2010 per treure a la llum, a través de la seva organització, nombrosos i impactants documents secrets sobre les guerres d’Iraq i Afganistan, entre ells el vídeo Collateral Murder (Assassinat Colateral) com a més destacat, en el qual es denunciaven flagrants crims de guerra de les forces armades dels Estats Units (EUA), una de les primícies periodístiques més destacades en molts anys. Arrel d’aquests publicacions, el govern nord-americà va iniciar una investigació sobre WikiLeaks i va demanar suport a les nacions aliades, per tal de perseguir Assange per qualsevol possible causa penal arreu del món.

Assange va ser acusat pocs mesos després per la fiscalia sueca de suposades agressions sexuals i violació, tot apunta que sense fonament, ja que les dues presumptes víctimes van reconèixer haver tingut amb l’activista australià relacions consentides. Malgrat la suposada independència de la Justícia, no es pot deixar de banda que al país nòrdic hi havia llavors un govern conservador i pro-atlantista, que és qui nomena al fiscal o la fiscal general. Arrel d’aquestes acusacions i de l’ordre de recerca internacional, Julian Assange, llavors temporalment a Londres, es va lliurar a la policia britànica a finals de 2010, on va quedar en llibertat provisional. Els seus advocats van fer nombroses ofertes perquè es desplacés a Suècia a canvi de la garantia de no ser extradit als Estats Units, un aval que no va ser mai concedit, amb l’argument de que els Estats Units no havien fet una sol·licitud formal per al seu lliurament per part del govern suec, tot apunta que una negativa per a poder allargar el procés i possibilitar finalment l’extradició. Tanmateix, després de perdre el judici que implicava aquesta extradició, el mes de juny de 2012, Assange es va refugiar a l’ambaixada d’Equador, on el govern progressista de Rafael Correa li va concedir l’asil i posteriorment la nacionalitat.

El maig de 2017, i tot les múltiples pressions perquè es mantingués el cas obert, la fiscalia sueca, llavors nomenada per un govern socialdemòcrata, va acabar tancant el cas per falta de proves, i va quedar anul·lada l’euro-ordre de detenció contra l’activista australià, tot i que el va reobrir per un breu període dos anys més tard. Però a l’abril de 2019, després de prop de set anys de confinament, Assange va ser detingut per la policia britànica dins de l’ambaixada, després que el nou govern d’Equador, força més influenciable als dictats dels EUA, li revoqués l’asil i la nacionalitat. El fundador de WikiLeaks està actualment detingut en una presó de màxima seguretat de Belmarsh, al sud de Londres, per un delicte habitualment lleu com és haver trencat la llibertat provisional. Un greu atemptat als drets més bàsics d’Assange, demostrant que es tracta d’una farsa judicial al servei dels foscos interessos de la Justícia nord-americana, amb un greu risc de ser extradit a aquell país i de ser condemnat a una pena de presó permanent per uns suposats “crims de guerra” que en realitat van cometre les tropes a les ordres del Pentàgon a les que la seva organització va denunciar. Tot això, evidentment, si la pressió internacional no ho impedeix.

És realment inadmissible que en comptes d’investigar i jutjar els responsables dels crims de guerra, qualsevol que publiqui un document denunciant-ho, encara que sigui una prova fefaent de matances que han costat la vida a centenars o milers de persones, pugui ser detingut a qualsevol part del món i extradit als Estats Units, un gravíssim exemple de l’extraterritorialitat judicial que els EUA pretén aplicar, destinada a evitar futurs desafiaments per part de qualsevol periodista o investigador crític amb l’imperi (1). De la mateixa manera que Edward Snowden i Chelsea Manning, Julian Assange forma part d’un nou grup de dissidents polítics que són perseguits i assetjats, no per règims formalment autoritaris, sinó per estats que pretenen ser suposades «democràcies exemplars” (2)

En aquesta mateixa línia, molt crítica amb la persecució contra l’activista australià, Nils Melzer relator especial de l’ONU sobre la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, considera que una democràcia constitucional investigaria i castigaria els criminals de guerra. Però en canvi, l’home que va fer públic aquells crims s’enfronta a una possible sentència als Estats Units de fins a 175 anys de presó. Assange té dret a un judici just, però se li ha negat deliberadament aquest dret: a Suècia, al Regne Unit i molt probablement als EUA. És obvi que es tracta, segons el relator de l’ONU, d’un greu cas de persecució política. (3)

Per a Amnistia Internacional, que s’oposa també frontalment a la possibilitat que Julian Assange sigui extradit als EUA, el fundador de WikiLeaks estaria seriosament exposat a patir condicions inhumanes d’empresonament, en un aïllament total equiparable al maltractament i la tortura. A més, el fet d’haver estat objecte d’una campanya de criminalització per part de les autoritats nord-americanes perjudica clarament el seu dret a la presumpció d’innocència, i comporta un evident risc de que no s’arribi a fer mai un judici just. (4)

Molts d’aquests fets ens recorden als antics dissidents soviètics, com va ser el cas d’Andrei Sàkharov, el prestigiós físic nuclear soviètic que va ser premi Nobel de la Pau l’any 1975. Però el propi Sàkharov va acabar sent rehabilitat per Gorbatxov i posteriorment elegit membre del Congrés de Diputats del Poble durant els últims anys de la Unió Soviètica. Si Assange fos un dissident de qualsevol estat del món enfrontat als EUA i els seus aliats, probablement s’estaria promovent també una candidatura al Premi Nobel de la Pau per ell. Només una forta pressió internacional pot evitar que acabi la seva vida en una presó d’alta seguretat.

