El Parlamento Europeo propone censurar a los medios de comunicación críticos con la política exterior de la UE

Con ello, en realidad lo que el Parlamento de la Unión Europea pretende implantar es un conjunto de medidas antidemocráticas que lo que realmente persiguen es silenciar a cualquier medio de comunicación que se muestre crítico con su política exterior. Ese es el verdadero trasfondo del informe que se escuda para ello en la defensa de una “estrategia común de defensa” contra las “campañas de desinformación”.

Esta hostilidad, que va tomando un cariz belicista incluso en el lenguaje, es evidente cuando se alude a la ‘amenaza extranjera‘ de algunos medios de comunicación que no se controlan, utilizando expresiones como “autocracias como Rusia o China manipulan la información para desestabilizar la democracia europea“, “los ciudadanos y los Gobiernos europeos no son conscientes de la amenaza que representan los agentes extranjeros” o “son necesarias sanciones contra la injerencia y las campañas de desinformación que llegan de fuera”. También se ensalza en el informe el modelo de control de la prensa de Taiwan y, con un lenguaje abiertamente belicista, se afirma que entre las medidas para “contraatacar” se recomienda a los países miembros: “financiar con fondos públicos a los medios de comunicación de gran difusión, plurales e independientes”, así como “revocar las licencias de las organizaciones que difunden propaganda estatal extranjera”. La recomendación parece clara: sobornar a quienes creen opinión favorable y prohibir a quienes no lo hagan.

Como elemento clave de esa política de represión informativa se pretende aumentar la vigilancia de las redes sociales y “obligar a las plataformas” a que dejen de impulsar cuentas que difundan una visión que contradiga la política de la UE y de la OTAN.

La excusa para aplicar esta política de censura a la libertad de prensa e información es la defensa de “los procesos democráticos de la UE”. Una medida que ya se tomó con el bloqueo de las emisiones de los medios de comunicación rusos Russia Today y Sputnik al inicio de la guerra en Ucrania, para bombardear ‘libremente’ a la opinión pública con una única visión sobre el conflicto de Ucrania que se alinee con los intereses geoestratégicos de los países imperialistas europeos, y de EEUU y la OTAN en Europa del Este.

A tal punto importa la guerra mediática, el control de los medios de comunicación, que en el informe se consideran“lagunas que presenta la legislación” los resquicios que permiten una cierta libertad de prensa y de expresión en períodos menos turbulentos que el actual.

La conclusión parece evidente. Corren paralelas las políticas de control de la opinión pública y de rearme de la UE, con Alemania a la cabeza. A mayor militarismo, mayor represión de la disidencia. Cualquier medida restrictiva o criminalizadora de la libertad de prensa y de expresión (es decir, contra la libertad de opinión y pensamiento) es un arma más en manos del capital y de sus servidores gubernamentales, la del control de la opinión pública, a punto para ser utilizada cuando más les convenga contra cualquier voz discrepante.