El delirio negacionista Covid 19 se manifiesta -casualmente- en la Plaza Colón de Madrid

Cientos de personas contra la mascarilla y dudando de la existencia del Coronavirus que hasta este momento ha contagiado a nivel mundial 21.480.111 personas y ha causado 771.518 muertes. Efectivamente a las 00.04 horas del día 17 de agosto, estas son las cifras informadas por la OMS y la Universidad John Hopkins.

El fenómeno negacionista ante la pandemia es universal. Hasta lo recoge Wikipedia: «El negacionismo de la COVID-19 es la creencia, contraria a la evidencia médica y científica, de que la enfermedad infecciosa COVID-19 (causada por el virus SARS-CoV-2) y la pandemia que esta ha provocado en 2019 y 2020 no son reales.»

Salvo aquella persona que sostiene estas creencias, el resto encontrará tal posición inexplicable, absurda y altamente peligrosa. Podemos asociar al negacionismo una tendencia a avalar las teorías conspirativas. Juntas hacen un cóctel de carácter atronador y a veces letal.

Podríamos decir que se reducen a la Plaza Colón de Madrid. Pero no. Argentina ha convocado para hoy una concentración similar. Las marchas en ciudades de Alemania, especialmente en Berlín, han contado con la participación de miles de personas que expresaban su descontento con las medidas para controlar el coronavirus. Estas acciones se extienden a casi todo el planeta, con lo cual sería tedioso e innecesario enumerarlas y detallar cada manifestación, discurso o acto en los que han participado. Pero claro, no solo es la población la que sostiene estas certezas negacionistas. Altos mandatarios de países como Brasil, el Reino Unido y los Estados Unidos han ido y van a la delantera de esta línea ideológica que llevada a la acción en cada uno de sus territorios ha generado las cifras más altas de contagios y muertes de todo el mundo.

Es decir, la Covid 19 no existe, pero que haberla, hayla…

No soy capaz de entender los procesos sociales y psicológicos que logran provocar tales reacciones, tales ideas, opiniones, y actos. Procesos que encarnan la autodestrucción y la destrucción -posible- de los otros y las otras en los cuales no existen el apoyo mutuo, la solidaridad, la empatía, ni el cuidado. También la negación de la muerte, del peligro, de la posible extinción y de un futuro -más que probable- colapso.

Creo, sin temor a equivocarme, que estamos hablando del capitalismo. Del aspecto más alienante del capitalismo. Digamos capitalismo, como cualquier sistema de explotación política, económica y social, cuyos ejes han sido y son la destrucción del ser humano, del planeta, la miseria, la insolidaridad…

Pese a que pregunto los motivos de tales corrientes negacionistas y conspiranoicas a nivel mundial, la falta de cuidados y la poca memoria ante los horrores que hemos pasado desde que se inició la pandemia, una parte de mí no es capaz de entenderlo. El olvido, tan inmediato de las miles de víctimas, del sufrimiento de sus allegados y allegadas, del esfuerzo sobrehumano del personal sanitario…Y si… hoy en la Plaza Colón, cientos de personas ejercitaron esa NO memoria, ese desprecio por aquellos y aquellas que sufren, por las miles de trabajadoras y trabajadores que han dejado su energía y su salud física y emocional cada día, todas las horas, durante meses.

Voy a abandonar parcialmente la incomprensión para dar lugar a mi repudio. Repudio formalmente a esa gente que se manifiesta contra la vida, que pasa de quienes han luchado (y muchxs han perdido en esa lucha), que no se cuidan ni nos cuidan y que permiten que el egoísmo prevalezca en todo momento.

Para toda esa gente mi asco, mi repulsa. Desisto de entenderles, no merecen siquiera el atisbo de la comprensión. Creo que en esto no estoy sola. Basta mirar las tendencias de Twitter de ayer en el Estado español sobre la concentración en Plaza Colón .

Pero atención, no sería justa si no incluyera en esta panda de irresponsables a las autoridades sanitarias y a quienes gobiernan (de mínima) las comunidades. A su imprevisión y desastre inicial en marzo de este año, debemos sumar su total desprecio por ejercer su obligación de proteger a nivel sanitario a la población durante y después del pico alto de la pandemia. En la comunidad de Madrid, específicamente, la gestión de Ayuso y sus cómplices de la cartera de Sanidad, se han caracterizado por el total abandono de la salud de las personas. La precarización laboral de TODO el personal sanitario, los despidos sin causa, los contratos temporales basura, el cierre de plantas de hospitales, de centros de salud y de los SUAP que dejan de atender a más de 2 mil pacientes al día, la no contratación a tiempo de rastreadores/as para luego hacer un negociado con una empresa privada que tercerizará esa función, en fin… desoyendo en todo momento las precoces advertencias de los y las trabajadoras de la Sanidad sobre las consecuencias de los posibles rebrotes, segunda oleada y una Sanidad Pública no preparada para enfrentarla. Para Ayuso y demás políticos y cargos de la Comunidad de Madrid, vaya también mi repudio, absoluto e infinito repudio. Y desde luego reiterar: ¡Ayuso dimisión! La responsable de tantas muertes evitables, del descontrol de las residencias de personas mayores abandonadas a su suerte, agonizando y falleciendo en total soledad no debería estar un minuto más ocupando ese cargo. ¡Ayuso dimisión!

Diana Cordero – Redacción Web

Esta es la información aparecida hoy en la prensa sobre la concentración en Plaza Colón

Centenares de personas se manifiestan en Colón contra el uso obligatorio de la mascarilla Concentración en Colón contra el uso de mascarilla obligatorio con asistentes que tildan de «farsa» la pandemia. Ciudadanos críticos contra el uso de la mascarilla obligatoria ante el Covid-19 se han congregado esta tarde en la Plaza de Colón de Madrid al entender que es una medida «ridícula» y un «recorte» de libertades merced a la crisis del coronavirus, una pandemia que ha sido calificada de «farsa» y «mentira» por varios de los asistentes.