De qué hablamos cuando hablamos de violencia (cast/cat)

Publicidad

Por Savall

Cuando hablemos u oigamos hablar de violencia en las calles de Cataluña no olvidemos, tal como señala Vicenç Partal, que «Sólo hay incidentes allí donde aparece la policía y cuando aparece la policía. Si no, no hay incidentes». Fijémonos que cuando la policía (Mossos, PN y GC) ha actuado estos días, nunca lo ha hecho para evitar disturbios o para proteger a la gente; siempre lo ha hecho para ejercer y provocar la violencia. Los policías no evitan disturbios: los originan. ¿Porque creéis que, a partir de la publicación de la sentencia, y tal como explica media.cat, está habiendo un número altísimo de periodistas heridos por la policía? Porque la policía necesita privacidad para ejercer la represión, necesita impunidad, y los periodistas son los primeros garantes de qué esta no se produzca. Sí que existe violencia, pero toda viene de España y de las fuerzas de ocupación controladas por España. Porque violencia no son «miradas de odio» ni quemar contenedores ni manifestarse ni cuestionar la unidad de España. Violencia es encarcelar personas pacíficas y obligar a otras a exiliarse. Violencia son los más de mil heridos del 1-O. Violencia es vaciar ojos de manifestantes y atropellarlos salvajemente. Violencia es reventar la puerta de tu casa de madrugada y encarcelarte en régimen de aislamiento. Violencia es aporrear a una persona sentada tranquilamente en el suelo. Violencia es golpear en la cabeza con la porra (es una porra, no una «defensa») y por la espalda a un chico que camina indiferente. Violencia es disparar una bala de goma y exclamar «¡Toma, hijo de puta!» alegrándote del impacto. Violencia es reventarle la nariz a una chica cuando intenta proteger a un niño de una carga de la policía. Violencia es confraternizar con nazis y fascistas armados con navajas y bates de béisbol y, cuando estos atacan a independentistas, disparar pelotas de goma contra estos últimos. Violencia es, tal como explica la BBC, infiltrarse entre activistas pacíficos para sembrar el caos y generar terror («Ahora ya podemos hablar en castellano, ya no hay problema. Y destaparse; yo me destapo»). Violencia es media docena de policías apaleando y vejando a un chico de 16 años que se protege la cabeza con las manos y forzarlo a arrodillarse a golpes de porra. Violencia son las cargas policiales indiscriminadas contra gente sentada pacíficamente en el suelo. Violencia es una chica con traumatismo cráneo encefálico grave producido por el disparo de un policía cuando ella volvía a casa. Violencia es golpear y detener a un periodista porque está grabando una detención brutal. Violencia es violentar y encarcelar a una chica porque se atreve a identificar infiltrados policiales. Violencia es cuando un coche de la policía pasa por en medio de unos energúmenos fascistas que lanzan piedras contra una multitudinaria manifestación pacífica y pasa de largo. Violencia son 600 heridos en una semana. Violencia es llamarse Buch o Marlaska y salir por televisión negando la misma brutalidad policial que todo el mundo ve y que Amnistía Internacional denuncia, asegurándose así de que aquella se mantenga impune y se repita… ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Cuando hablamos de violencia hablamos de España.

De què parlem quan parlem de violència.

Quan parlem o sentim parlar de violència als carrers de Catalunya no oblidem, tal com senyala Vicenç Partal, que «només hi ha incidents allà on apareix la policia i quan apareix la policia. Si no, no hi ha incidents». Fixem-nos que quan la policia (Mossos, PN i GC) ha actuat aquests dies, mai ho ha fet per evitar aldarulls o per protegir la gent; sempre ho ha fet per exercir i provocar la violència. Els policies no eviten aldarulls: els originen. Perquè creieu que, a partir de la publicació de la sentència, i tal com explica media.cat, està havent un nombre altíssim de periodistes ferits per la policia? Perquè la policia necessita privacitat per exercir la repressió, necessita impunitat, i els periodistes són els primers garants de què aquesta no es produeixi. Sí que existeix violència, però tota ve d’Espanya i de les forces d’ocupació controlades per Espanya. Perquè violència no són «miradas de odio» ni cremar contenidors ni manifestar-se ni qüestionar la unitat d’Espanya. Violència és empresonar persones pacífiques i obligar a altres a exiliar-se. Violència són els més de mil ferits de l’1-O. Violència és buidar ulls de manifestants i atropellar-los salvatgement. Violència és esbotzar la porta de casa teva de matinada i empresonar-te en règim d’aïllament. Violència és atonyinar a una persona seguda tranquil·lament a terra. Violència és colpejar al cap amb la porra (és una porra, no una «defensa») i per l’esquena a un noi que camina indiferent. Violència és disparar una bala de goma i exclamar «¡Toma, hijo de puta!» alegrant-te de l’impacte. Violència és rebentar-li el nas a una noia quan intenta protegir un infant d’una càrrega de la policia. Violència és confraternitzar amb nazis i feixistes armats amb navalles i bats de beisbol i, quan aquests ataquen independentistes, disparar pilotes de goma contra aquests últims. Violència és, tal com explica la BBC, infiltrar-se entre activistes pacífics per sembrar el caos i generar terror («Ahora ya podemos hablar en castellano, ya no hay problema. Y destaparse; yo me destapo»). Violència és mitja dotzena de policies apallissant i vexant un noi que es protegeix el cap amb les mans i forçar-lo a agenollar-se a cops de porra. Violència són les càrregues policials indiscriminades contra gent seguda pacíficament a terra. Violència és una noia amb traumatisme cranio encefálic greu produit per el dispar d’un policia quan ella tornava cap a casa. Violència és colpejar i detenir un periodista perquè està gravant una altra detenció brutal. Violència és violentar i empresonar una noia perqué s’atreveix a identificar infiltrats policials. Violència és quan un cotxe de la policia passa per en mig d’uns energúmens feixistes que llancen pedres contra una multitudinària manifestació pacífica i passa de llarg. Violència són 600 ferits en una setmana. Violència és dir-se Buch o Marlaska i sortir per televisió negant la mateixa brutalitat policial que tothom veu i que Amnistia Internacional denuncia, assegurant-se així que aquella es mantingui impune i es repeteixi… De què parlem quan parlem de violència? Quan parlem de violència parlem d’Espanya.