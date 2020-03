Publicidad

Mentiras y contradicciones por los cabezones en América, Medidas extremas en Europa, pero los ejercicios militares se preparan y la populación en pauperización está desinformada.

De la Pandemia a los ejercicios Bélicos en las Europas del Poderío Militar Dominante. Los gobiernos de los países del planeta están desbordados, medidas extremas de aislamiento, confinamiento “encorralan” al individuo, que rebelde y por desinformación, poco caso hacen a la recomendación, única medida prudente y posible pa reducir el número de personas infectadas por un virus que se escapó del control, y pa ahondar más, poco se sabe si fue puesto o “surgió”, pos después del caso de LAS TORRES GEMELAS las mentiras de las VERDADES DE ESTADO, LAS VERDADES HISTORICAS han proliferado y los hechos que tiempo después aparecen, revelan demoniacas acciones provocadas pal asunto de LAS GUERRAS. Y que por coincidencia del azar se vislumbra y refleja en la conseja en tono de mandato, del presidente francés, que repitió la palabra GUERRA al menos en 5 ocasiones, el lunes 15 del presente en los discursos que son diseñados, estudiados y pronunciados pa dar a saber por onde el mundo se va a menear, entrelineadamente pa que se oiga decente y pase sin precedente al mero subconsciente de la gran populación. O sea, la Pandemia desata la GUERRA CONTRA EL VIRUS… ¿Dónde he oído algo similar pa atacar al narco? Pareciera que se dijera “My Shotgun is a lie and somebody want to die…PULL THE TRIGER, STOP THIS PAIN” Una arista del asunto que he nombrado el WARBISNESS.

Pero vámonos despacio, haciendo una disección a las diferentes secciones en que puede dividirse este asunto, que tiene cola y maromas que enrarecen la maraña y hacen harto difícil comprender las medidas e implicaciones que nos ponen, ante realidades que debemos confrontar con nuestras individualidades, libertades y nuestro derecho a la vida.

Primero y de entrada, globalizada y grave, la pandemia, en pocas horas, ha recompuesto el MAPAMUNDI. El mundo tiende a un nuevo orden, esta vez, el mapa consiste en los lugares que reflejan los miles de contagiados y personas fallecidas por el COVID-19 la CORONA de una cepa o cultivo que ha desbastado en poco tiempo a sociedades enteras en el planeta.

Imaginando que en las ZONAS AFECTADAS se erradiquen los “elementos tóxicos” donde vivirán los “más fuertes y superdotados sobrevivientes a la Pandemia?

Nomás ponerse a imaginar…

Malthusianamente, dantescamente o de al tiro dementemente. Ahí usté me dirá!

El caso de gravedad global. Trae a expertos en el estudio del CONTROL TOTAL como la conocida y afamada Naomi Klein, y la teoría del shock, que señala la “locura y contradicción, por ejemplo del mandamás de EL-MAS-ALLA (del río Bravo) con respecto al manejo de este mal… “La plupart d’entre nous (N.T : pour les citoyens américains) ne savent pas exactement quoi faire ou qui écouter. Le président Donald Trump a contredit les recommandations des centres de contrôle et de prévention des maladies, et ces messages contradictoires ont réduit notre marge de manœuvre pour atténuer les dégâts causés par ce virus hautement contagieux.” Marie Solis.

Se habla pues de que pudiendo ser una táctica de “MUERTE PROVOCADA” sea el distractor “ejecutivo” pa implantar medidas que si la población estuviera consciente y despierta, no podrían aceptarse. “Ce sont les conditions parfaites pour que les gouvernements et l’élite mondiale mettent en œuvre des programmes politiques qui, autrement, rencontreraient une grande opposition si nous n’étions pas tous aussi désorientés. Cette chaîne d’événements n’est pas exclusive à la crise déclenchée par le coronavirus ; c’est le projet que les politiciens et les gouvernements poursuivent depuis des décennies, connu sous le nom de “doctrine de choc”, un terme inventé par l’activiste et autrice Naomi Klein dans un livre du même nom en 2007.” De la misma Marie Solis.

Así que si dimensionamos este asunto en LAS EUROPAS y por ahí nos enteramos que hay una gran movilización de efectivos militares en las bases americanas instaladas en el viejo continente, en países que serán “virtualmente”? considerados campos de batallas pa espantar al posible y potencial enemigo (con sus aliados) CHINA… nos cuentan de anteriores intentos fallidos de “sembrarles” males y programas de desestabilización fracasados, pos la cosa se pone más allá de decir que la TEORIA CONSPIRACIONISTA es un alucine de la GENTE que intenta pensar en la situación mundial y en la geopolítica del NUEVO ORDEN que muchos han anunciado desde hace ya algunas décadas.

Qué atender primero, la salud de la GENTE o el ejercicio corriente que al parecer, aunque se diga lo contrario, no tiene trazas de que pueda suspenderse… YA DE POR SI CUESTA MILLONES DE MILLONES de billete atender la crisis colateral económica y salvar los maltratados sistemas de salud pa pensar que debemos pagar ejercicios bélicos de gente bélica que gerencia el WARBISNESS.

Estas estrategias no son nuevas, son parte de lo que he llamado LA CAJA DE HERRAMIENTAS de los LAS TROPAS del WARBISNESS, pero debo mencionar porque digo lo que menciono, pa que el Respetable tenga tiempo de echar la pensada y no ser parte de la manada acarreada por el deseo de ver MOROS CON TRANCHETE como diría mi abuela doña Sabia.

LAS TROPAS que han defendido “democracias”, que han “ayudado al mundo” son ahora potenciales contagiadores del CORONAVIRUS o son supermanes inmunes y patanes que van a ejercer el poder militar pa saber quién nos va a matar.

“Afirmar que la inteligencia militar es un oxímoron [1] no es un insulto es una evidencia. La noticia la dio Manlio Dinucci desde las páginas del ill Manifiesto hace unas semanas. 30000 soldados norteamericanos están desembarcando desde comienzos de mes en cuatro países europeos (Bélgica, Alemania, Letonia y estonia). Su objetivo: desarrollar las mayores maniobras militares desde la Guerra Fria, el territorio: el suelo que según fantasean militares estadounidenses será el campo de batalla ente la OTAN y Rusia. A estas tropas se les unirán 10000 efectivos acantonados en Europa y otros 7000 aportados por los países de la UE. También se ponen a disposición del complejo militar parte de los recursos sanitarios civiles ahora desbordados por la Pandemia y contarán con el apoyo necesario de decenas de miles de civiles movilizados para la ocasión. Las tropas se moverán a través de 4000 km de vías y realizaran ejercicios en 10 países, sólo en Polonia se han habilitado doce zonas de maniobras; en ese país serán enviados 16000 efectivos y más de 2500 vehículos de combate. La única referencia que se hace al problema de la pandemia en Europa por parte de la OTAN es del tipo: “tenemos el coronavirus vigilado” o “nuestras fuerzas están saludables”.

Por mi parte encontré información de INTELIGENCIA de los EUA y al regreso PAGE NOT FUND fue el resultado cuando quise bajar la info… digo por si acaso hiciera algo indebido. Pero la pregunta sería MANIOBRAS MILITARES EN TIEMPO DE CORONAVIRUS, de Pandemia? Bajita la mano de donde saldrán los fondos que Trumps ha solicitado, en Europa con que le van “entrando”, la gente creiba que la AYUDA EMERGENTE PA LA GENTE saldrá de lo que se conoce como CHOMAGE, pero pos a ojo de buen cubero, está culero! Dice mi tía Pelada, pos está de la chin… ganar por estar en confinamiento es una cosa, pero otra es además costear las fuerzas armadas pa que se ejerciten cuando no saben siquiera si se va a controlar el virus y se desconoce con certeza cuantas víctimas más serán demandantes de los servicios emergente pa salvar la vida de las gentes.

El asunto se veía venir, pa los enterados desde inicio del año 2019 cuando salió una nota: “WASHINGTON (Sputnik) – US President Donald Trump’s administration will attempt to push defense spending through an uncapped fund traditionally dedicated to contingent overseas military operations, Acting White House Budget Director Russ Vought said in an article.” “”Additional needed defense resources will be designated as Overseas Contingency Operations (OCO) funds, which are not subject to the spending caps”, Vought wrote in an op-ed for Real Clear Politics on Monday. “The president’s 2020 budget will meet the target of a 5 percent reduction to non-defense discretionary spending, by means of one of the largest spending reductions in history”.

O sea el cuento es el mesmo cada vez, reducen presupuestos sociales y los encaminan a programas bélicos… ¿será? Pos al menos, parece y esto es real cuando de pronto desembarcan los milicos, no podremos creer que SUSPENDERAN HUMANITARIAMENTE los ejercicios pa MATAR TECNICAMENTE. Así que pasar de la Pandemia a los ejercicios bélicos son parte de un programa donde la palabra GUERRA se interioriza terroríficamente, mi tía Pelada dice PA METÉRNOSLA DOBLADA!

Europa y el Epicentro del Contagio Global con el CORONA 19. Habrá que escarbar, esperar y mirar lo que en Italia ha de pasar, por ahora lleva el record de muertos por la epidemia y su “reacción tardía”, por fortuna, “alerto” a la France y aún así su populación se resiste a encajonarse en su Maison, pos a falta de sol, la gente salió en tropel a pasársela bien a orillas del Sena. Hoy bajo amenaza de multas y regaños se trata de meter al rebaño a buen recaudo, no mencionaré cifras de muertos y decesos, pos echarle seso a eso es relativizar las estadísticas y así pos han manipulado la información que ha desorientado a la población. ES GRAVE EL ASUNTO, y la cosa se extiende a otros continentes.

Problemas colaterales han sido sensibilizados por la GENTE, una francomexicazteca en Paris ha iniciado su acción para ayudar a la población conocida como los SDF, sin domicilio fijo –manera “elegante” pa decir desplazado sin hogar, habitante del cemento citadino-, es decir los pobres y desplazados del derecho a una vivienda, pero ante esto se enfrentará a mil y una asociaciones que llevan acciones como si el meollo del asunto fuera hacer negocio con la pobreza, ahondando algunas otras miserias, sin ir directo al grano que es origen y reside en el SISTEMA. -QUE COMPLEJA MADEJA Y QUE ENMARAÑADA SITUACIÓN, dice mi tía Inocencia.

SI MAS QUE DECIR… DEFENDER EUROPE 20… ¿?

Que puedo decir y desear? QUE EL CORNAVIRUS NOS AGARRE VACUNADOS!!! Pero si ni existe aún vacuna, pero ni siquiera se ha revelado LA NETA de la CEPA y hasta por ahí se escucha información “filtrada” que el virus hasta patente tiene… es decir el monstruo de la industria farmacéutica está metida en ASUNTOS DE ESTADO y GUERRAS BACTEREOILOGICAS.

Cómo entonces hacer oídos sordos a menciones de que atrás de esta Pandemia hay cabrones que no quieren sólo convertirnos en MANADA DOMINADA sino de plano erradicarnos del planeta… ESTAS NETAS flotan y el tiempo irá revelando lo demoniaco y perverso de los versos de nuestros gobernantes… fieles seguidores del Sistema que hoy por hoy, volvemos a mirar, hacen del WARBISNESS el eje motor pa muchas jugadas de poder en este mundo matraca, donde de ca…ganancias exorbitantes pal capital financiero, cero pal bien común y todos estamos en este agujero, NADIE SE ESCAPA!

Me gustaría meter un comentario más, una noticia de las Europas, la que habla de la bienvenida del ministro bávaro del interior, BARBARO! En Núremberg, dice así: “El pasado 3 de marzo Estados Unidos elevó el grado de alerta por coronavirus para Italia al nivel 3 («evitar viajes ‎no esenciales») y al nivel 4 específicamente para las regiones italianas de Lombardía y Véneto ‎‎(«no viajar»).

Sigo la cita: “Las compañías aéreas estadounidenses American Airlines y Delta Air Lines, ‎suspendieron todos sus vuelos entre Nueva York y Milán. Los estadounidenses que ‎viajan a Alemania, Polonia y a otros países europeos –actualmente en alerta 2– tienen instrucciones ‎de «tomar grandes precauciones». ‎Pero hay una categoría de estadounidenses exenta de esas normas: los 20.000 soldados que ya ‎están llegando desde Estados Unidos a diferentes puertos y aeropuertos europeos, para participar ‎en el ejercicio Defender Europe 20, el mayor despliegue de tropas estadounidenses en Europa ‎en los últimos 25 años.

Así que si lo dice BIG DADDY ya estuvo! Alemania y Francia se hacen las defensoras de la Unidad Europea, pero ante la Hegemonía amerigringa y los organismos afines creados desde la SEGUNDA… Será que se estén aflojando el cinturón pa la pose, esa que dice pinitos y flojitos? Recordar que las derechas se unen por sus intereses mientras socialistas e izquierdas se dividen por sus ideologías… CHALE! Compleja situación de la que no sabemos más información que la que flota en las CHAINES MASS MEDIAS. Hasta ahí la dejo, no creen?

VIVA EUROPA! Y se dice que nos van a cuidar, que esos milicos no violan, no molestan, no se contagian, no piensan, no se contaminan… son los baluartes de las democracias a la manera amerigringa… EN TODO ELPLANETA!

Si nos quieren “cuidar” metiéndonos en nuestras moradas, podría ser también que nos quieran pa que como carne de cañón, participemos jugando al muerto… porque hoy día una guerra sin VICTIMAS COLATERALES no es noticia. “Según informa el US Army Europe, las operaciones previstas «requieren la participación de ‎decenas de miles de militares y civiles de numerosas naciones». “El ejercicio Defender Europe 20 se realiza para «incrementar la capacidad de desplegar ‎rápidamente en Europa una gran fuerza de combate desde Estados Unidos». Por consiguiente, ‎el ejercicio se desarrolla con tiempos de despliegue y procedimientos que hacen imposible ‎someter decenas de miles de soldados a las normas sanitarias previstas para enfrentar la ‎epidemia de coronavirus y también será imposible impedir que entren en contacto con los ‎habitantes durante su tiempo libre.”

¿PERO QUE CREEN? Distractor pa la masa: “la banda de rock del US Army Europe dará en ‎Alemania, Polonia y Lituania una serie de conciertos gratis que podrían atraer grandes cantidades ‎de público. ‎En definitiva, los‎ 30.000 soldados estadounidenses que «se desplegarán a través de toda la región europea» ‎están de hecho exentos de las medidas preventivas contra el coronavirus, que se imponen a ‎los civiles.” ECHENSEN ESTE TROMPO A LA UÑA dice mi tía Sensata! Y ya!

Sea pues este articulado, la punta del iceberg, pa ver cómo nos la andan recetando, cómo -DOBLADA NOS LA ESTÁN ATORANDO! Dice mi tía Pelada. Mientras tanto NO SALGAMOS DE CASA, así o nos curamos, o nos morimos y ni veremos a los soldados en aquellos desafortunados países, pasar como JUAN POR SU CASA haciendo su desmadrito jugando a MATAR pa mostrar al potencial enemigo la capacidad aniquilante de la hegemonía dominante en esta parte del planeta.

Como siempre, termino este articulado invitando al RESPETABLE a echar lo suyo sobre lo mío… En tanto pueden repetir en voz baja o de plano gritar, pa desahogarse, mí…

AAAAAAAAAAAAAAAAADIOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSILVER!!

