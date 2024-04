Colapsos bancarios en desarrollo

Un fragmento clave de la entrevista de más de una hora que no llegó a la edición final parece relevante hoy. Roubini advirtió que cuando un sector de la economía tiene problemas de deuda y rentabilidad, esos problemas «pueden transformarse en una crisis bancaria».

Después de que Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank -ambos muy expuestos a los ecosistemas de las startups tecnológicas y las criptomonedas, ahora en dificultades- colapsaron la semana pasada, sus palabras parecen premonitorias. Y a pesar de que los reguladores intervinieron para salvar a los depositantes de ambos bancos durante el fin de semana, Roubini sigue creyendo que la crisis bancaria está lejos de haber terminado. (Yahoo! Finance 15 de marzo de 2023)

El colapso de SVB puede ser el inicio de una «crisis lenta», advierte el jefe de BlackRock

Larry Fink dice a los inversores que es posible que se produzcan más «cierres y embargos» en EE.UU. y predice que subirán la inflación y los tipos de interés.

La quiebra del Silicon Valley Bank podría ser sólo el comienzo de «una crisis de lenta evolución» en el sistema financiero de EE.UU. con «más embargos y cierres por venir», ha advertido el consejero delegado de la mayor gestora de activos del mundo.

El Consejero Delegado de BlackRock, Larry Fink, también predijo en una carta a los inversores y a los jefes de la empresa que la inflación persistiría y los tipos seguirían subiendo, tendencias ambas que contribuyeron al colapso de SVB.

Las quiebras de la semana pasada no sólo del banco californiano, sino también de otros prestamistas estadounidenses, Signature y Silvergate, han provocado el nerviosismo en los mercados mundiales. El miércoles, las acciones de Credit Suisse se desplomaron hasta mínimos históricos, después de que el mayor inversor del banco suizo descartara proporcionarle más financiación.

Fink describió la situación como el «precio del dinero fácil» que había que pagar tras la decisión de la Reserva Federal de empezar a subir agresivamente los tipos de interés. «Algo más tenía que ceder, ya que el ritmo más rápido de subidas de tipos desde la década de 1980 dejó al descubierto las grietas del sistema financiero», afirmó.

Fink añadió que aún no estaba claro dónde se encontrarían las nuevas víctimas de los «desajustes entre activos y pasivos» que se cobró el SVB.

«Es demasiado pronto para saber hasta qué punto se han extendido los daños», escribió Fink. «Hasta ahora, la respuesta reguladora ha sido rápida, y las medidas decisivas han ayudado a alejar los riesgos de contagio. Pero los mercados siguen en vilo».

Sin embargo, otras destacadas figuras financieras advirtieron de que la inestabilidad que se está gestando en el sector bancario europeo podría suponer una amenaza aún mayor para la estabilidad del mercado mundial.

El prestigioso economista Nouriel Roubini declaró a Bloomberg que la quiebra de Credit Suisse podría provocar un «momento Lehman», en referencia a la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en agosto de 2007, al inicio de la crisis financiera mundial. (Guardian, Londres 15 mar 2023)

Tras el colapso de Silicon Valley Bank el miedo a una crisis bancaria llegó a Europa

El colapso de Silicon Valley Bank, que es la segunda caída de una entidad bancaria más grande en la historia de los Estados Unidos desde la crisis del 2008, ya empezó a permear en Europa donde temen que igual que hace más de una década se venga un “efecto dominó” que pueda cambiar el panorama financiero. (Minuto Neuquen 17 de marzo 2023)

La élite bancaria de EEUU salva a First Republic Bank con 30.000 millones de dólares

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) anunciaron que 11 bancos encabezados por el gigante JP Morgan Chase decidieron respaldar al First Republic Bank, ante los reportes que sugieren que el banco podría quebrar por falta de liquidez. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo aportarán 5.000 millones de dólares cada uno, mientras que Morgan Stanley y Goldman Sachs pondrán 2.500 millones de dólares cada uno. Según el comunicado de las autoridades financieras estadounidenses, entidades más pequeñas como PNC Financial Services, Bank of New York Mellon, Truist Financial, State Street y US Bancorp entregarán 1.000 millones de dólares cada uno.

Con esta acción las instituciones financieras de Estados Unidos esperan frenar el posible efecto en cadena que detonó la caída del SVB, un banco de tamaño proporcional al First Republic Bank, que ocupa el lugar 14 entre los 20 bancos más grandes del país norteamericano.

A diferencia de SVB, dedicado principalmente a empresas digitales y de inversión de riesgo, First Republic Bank se especializa en banca privada y gestión de patrimonios, con activos por más de 271.000 millones de dólares.

Las acciones de First Republic Bank cayeron un 39%, lo que representa una pérdida de más de 17.000 millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg.

Esta baja se da luego de que Moody’s anunció que el sistema bancario de Estados Unidos pasó de tener una calificación estable a «negativa», como consecuencia directa de la caída de SVB. Horas antes, First Republic Bank había anunciado que contaba con 70.000 millones de dólares para financiar sus operaciones, lo que no redujo mucho la preocupación de que el banco, al igual que SVB, declare problemas de liquidez.

Entre las medidas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos para atajar la mayor crisis bancaria que enfrenta el país desde la crisis de 2008 está un préstamo para ayudar a solventar problemas de liquidez, aunque por el tipo de activos que maneja First Republic Bank no puede apoyarse de este recurso. (Sputnik 17 de marzo de 2023)

Rescate del First Republican Bank

Las acciones de First Republic subieron más de un 10% tras el anuncio. Sus acciones han caído un 64% en la última semana desde que la Federal Deposit Insurance Corporation intervino para hacerse cargo de SVB, desatando temores de que el contagio se extendiera a otros prestamistas regionales.

Para reforzar su posición financiera, el banco obtuvo el domingo financiación de la Reserva Federal y de JPMorgan, lo que le proporcionó 70.000 millones de dólares de liquidez no utilizada, excluidos los fondos disponibles del nuevo Programa federal de financiación bancaria a plazo.

First Republic ha luchado por restablecer la confianza de los inversores tras la quiebra de SVB el viernes, seguida de la de Signature Bank el domingo.

El martes, Moody’s puso todas sus calificaciones a largo plazo de First Republic en vigilancia para una rebaja, diciendo que reflejaban la dependencia del banco de depósitos no asegurados y pérdidas no realizadas en valores mantenidos hasta su vencimiento. Fitch y S&P Global recortaron la calificación crediticia de First Republic el miércoles.

Las dificultades de First Republic se producen a pesar de que el Presidente Joe Biden aseguró que los reguladores harían «todo lo necesario» para proteger a los depositantes y de las medidas de financiación de emergencia del Gobierno de EE.UU. para aumentar la liquidez. (Financial, Londres 17 de marzo de 2023)

Los reguladores europeos critican la «incompetencia» de EE.UU. por la quiebra del Silicon Valley Bank

Los críticos tachan de «desastre» la gestión de la quiebra del prestamista californiano y afirman que Washington no cumple las normas mundiales

Los reguladores financieros europeos están furiosos con la gestión de la quiebra del Silicon Valley Bank, y acusan en privado a las autoridades estadounidenses de hacer trizas un reglamento para bancos en quiebra que ellos habían ayudado a redactar.

Aunque la desaprobación aún no se ha expresado de manera formal, algunos de los principales responsables políticos de la región están furiosos por la decisión de cubrir a todos los depositantes del SVB, temiendo que socave un régimen acordado a nivel mundial.

Un alto funcionario de la eurozona describió su conmoción ante la «total y absoluta incompetencia» de las autoridades estadounidenses, sobre todo después de década y media de «largas y aburridas reuniones» con los norteamericanos abogando por el fin de los rescates.

Los supervisores europeos están especialmente furiosos por la decisión de EE.UU. de romper con su propia norma de garantizar sólo los primeros 250.000 dólares de los depósitos invocando una «excepción de riesgo sistémico», a pesar de afirmar que el prestamista con sede en California era demasiado pequeño para hacer frente a las normas destinadas a prevenir una repetición de la crisis financiera mundial de 2008. (Financial, Londres 17 de marzo de 2023)