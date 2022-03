Chomsky: Las conversaciones de paz en Ucrania “no llegarán a ninguna parte” si Estados Unidos sigue negándose a implicarse en ellas

Por C.J. Polychroniou

A medida que Rusia intensifica su asalto a Ucrania y sus fuerzas avanzan sobre Kiev, las conversaciones de paz entre las dos partes estaban programadas para reanudarse hoy por cuarta vez, pero ahora se pospusieron hasta mañana. Desafortunadamente, ya se han desperdiciado algunas oportunidades para un acuerdo de paz, por lo que es difícil ser optimista sobre cuándo terminará la guerra. Sin embargo, independientemente de cuándo o cómo termine la guerra, su impacto ya se está sintiendo en todo el sistema de seguridad internacional, como lo demuestra el rearme de Europa.

La invasión rusa de Ucrania también complica la urgente lucha contra la crisis climática. La guerra tiene un alto costo para Ucrania y el medio ambiente, pero también le da a la industria de los combustibles fósiles una influencia adicional entre los gobiernos.

En la siguiente entrevista, el erudito y disidente de renombre mundial Noam Chomsky comparte sus puntos de vista sobre las perspectivas de paz en Ucrania y cómo esta guerra puede afectar nuestros esfuerzos para combatir el calentamiento global.

C.J. Polychroniou: Noam, si bien estaba programada una cuarta ronda de negociaciones para hoy entre representantes rusos y ucranianos, ahora se pospuso hasta mañana, y todavía parece poco probable que se alcance la paz en Ucrania en el corto plazo. No parece probable que los ucranianos se rindan, y Putin parece decidido a continuar con su invasión. En ese contexto, ¿qué piensa de la respuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a las cuatro demandas principales de Vladimir Putin, que fueron (a) cesar la acción militar, (b) reconocer a Crimea como territorio ruso, (c) enmendar la constitución ucraniana para consagrar la neutralidad, y (d) reconocer las repúblicas separatistas en el este de Ucrania?

Noam Chomsky: Antes de responder, me gustaría enfatizar el tema crucial que debe estar al frente de todas las discusiones sobre esta terrible tragedia: debemos encontrar una manera de poner fin a esta guerra antes de que se intensifique, posiblemente hasta la total devastación de Ucrania y una catástrofe inimaginable más allá. La única forma es un acuerdo negociado. Nos guste o no, esto debe proporcionar algún tipo de escotilla de escape para Putin, o sucederá lo peor. No la victoria, sino una vía de escape. Estas preocupaciones deben ser lo más importante en nuestras mentes.

No creo que Zelensky debiera haber aceptado simplemente las demandas de Putin. Creo que su respuesta pública el 7 de marzo fue juiciosa y apropiada.

En estos comentarios, Zelensky reconoció que unirse a la OTAN no es una opción para Ucrania. También insistió, con razón, en que las opiniones de la gente de la región de Donbas, ahora ocupada por Rusia, deberían ser un factor crítico para determinar alguna forma de arreglo. En resumen, está reiterando lo que muy probablemente habría sido un camino para prevenir esta tragedia, aunque no podemos saberlo porque Estados Unidos se negó a intentarlo.

Como se ha entendido durante mucho tiempo, décadas de hecho, que Ucrania se uniera a la OTAN sería como si México se uniera a una alianza militar dirigida por China, organizando maniobras conjuntas con el ejército chino y manteniendo armas dirigidas a Washington. Insistir en el derecho soberano de México para hacerlo superaría la idiotez (y, afortunadamente, nadie menciona esto). La insistencia de Washington en el derecho soberano de Ucrania a unirse a la OTAN es aún peor, ya que establece una barrera infranqueable para la resolución pacífica de una crisis que ya es un crimen escandaloso y pronto será mucho peor a menos que se resuelva, mediante las negociaciones a las que Washington se niega a unirse.

Las razones de la concentración total de EE. UU. y el Reino Unido en medidas bélicas y punitivas, y la negativa a unirse al único enfoque sensato para poner fin a la tragedia [quizás] se basen en la esperanza de un cambio de régimen. Si es así, es a la vez criminal y tonto.

Las propuestas de Zelensky reducen considerablemente la brecha con las demandas de Putin y brindan la oportunidad de llevar adelante las iniciativas diplomáticas que han emprendido Francia y Alemania, con un apoyo chino limitado. Las negociaciones pueden tener éxito o pueden fracasar. La única manera de averiguarlo es probar. Por supuesto, las negociaciones no llegarán a ningún lado si EE. UU. persiste en su firme negativa a unirse, respaldado por el comisariado virtualmente unido, y si la prensa continúa insistiendo en que el público permanezca en la oscuridad al negarse incluso a informar sobre las propuestas de Zelensky.

Para ser justos, debo agregar que el 13 de marzo, el New York Times publicó un llamado a la diplomacia que llevaría adelante la “cumbre virtual” de Francia-Alemania-China, mientras le ofrecía a Putin una “salida”, por desagradable que sea. El artículo fue escrito por Wang Huiyao, presidente de un grupo de expertos no gubernamentales de Beijing.

También me parece que, en algunos sectores, la paz en Ucrania difícilmente está entre las prioridades de la agenda. Por ejemplo, hay muchas voces tanto en EE. UU. como en el Reino Unido instando a Ucrania a seguir luchando (aunque los gobiernos occidentales han descartado enviar tropas para defender Ucrania), probablemente con la esperanza de que la continuación de la guerra, junto con la sanciones económicas, puede conducir a un cambio de régimen en Moscú. Sin embargo, ¿no es cierto que incluso si Putin cayera del poder, todavía sería necesario negociar un tratado de paz con cualquier gobierno de Rusia que le sucediera, y que se tendrían que establecer compromisos para la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania?

Solo podemos especular sobre las razones de la concentración total de EE. UU. y el Reino Unido en medidas bélicas y punitivas, y la negativa a unirse al único enfoque sensato para poner fin a la tragedia. Tal vez se base en la esperanza de un cambio de régimen. Si es así, es a la vez criminal y tonto. Criminal porque perpetúa la guerra feroz y corta la esperanza de acabar con los horrores, necio porque es bastante probable que si Putin es derrocado, alguien peor tomará el poder. Ese ha sido un patrón constante en la eliminación del liderazgo en las organizaciones criminales durante muchos años, asuntos discutidos de manera muy convincente por Andrew Cockburn.

Y en el mejor de los casos, como usted dice, dejaría el problema del arreglo donde está.

Otra posibilidad es que Washington esté satisfecho con cómo se está desarrollando el conflicto. Como hemos discutido, en su estupidez criminal, Putin le dio a Washington un enorme regalo: establecer firmemente el marco atlantista dirigido por Estados Unidos para Europa y eliminar la opción de una “casa común europea” independiente, un tema de larga data en los asuntos mundiales, desde el origen de la Guerra Fría. Personalmente, soy reacio a ir tan lejos como las fuentes altamente informadas que discutimos anteriormente que concluyen que Washington planeó este resultado, pero está suficientemente claro que se ha producido. Y, posiblemente, los planificadores de Washington no ven ninguna razón para actuar para cambiar lo que está en marcha.

Vale la pena notar que la mayor parte del mundo se mantiene al margen del horrible espectáculo que se desarrolla en Europa. Un ejemplo revelador son las sanciones. El analista político John Whitbeck ha producido un mapa de sanciones contra Rusia: Estados Unidos y el resto de la Anglosfera, Europa y parte del Este de Asia. Ninguno en el Sur Global, que está mirando, desconcertado, cómo Europa vuelve a su pasatiempo tradicional de masacre mutua mientras persigue implacablemente su vocación de destruir cualquier otra cosa que elija a su alcance: Yemen, Palestina y mucho más. Las voces en el Sur Global condenan el brutal crimen de Putin, pero no ocultan la suprema hipocresía de las posturas occidentales sobre crímenes que son una fracción mínima de sus propias prácticas regulares, hasta el presente.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia puede muy bien cambiar el orden global, especialmente con el probable surgimiento de la militarización de la Unión Europea. ¿Qué significa el cambio en la estrategia rusa de Alemania, es decir, su rearme y el fin aparente de la Ostpolitik, para Europa y la diplomacia global?

El efecto principal, sospecho, será lo que mencioné: una imposición más firme del modelo atlantista basado en la OTAN dirigido por Estados Unidos y la reducción una vez más de los repetidos esfuerzos para crear un sistema europeo independiente de Estados Unidos, una “tercera fuerza” en asuntos mundiales, como a veces se le llamaba. Ese ha sido un tema fundamental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Putin lo ha solucionado por el momento al brindarle a Washington su mayor deseo: una Europa tan servil que una universidad italiana intentó prohibir una serie de conferencias sobre Dostoyevsky, para tomar solo uno de los muchos ejemplos atroces de cómo los europeos están haciendo el ridículo.

Mientras tanto, parece probable que Rusia se desplace aún más hacia la órbita de China, convirtiéndose aún más en un productor de materias primas cleptocrático más en declive de lo que es ahora. Es probable que China persista en sus programas de incorporar cada vez más partes del mundo al sistema de desarrollo e inversión basado en la iniciativa Belt-and-Road, la “ruta marítima de la seda” que pasa a través de los Emiratos Árabes Unidos hacia el Medio Oriente. Y la Organización de Cooperación de Shanghai. Estados Unidos parece decidido a responder con su ventaja comparativa: la fuerza. En este momento, eso incluye los programas de Biden de “cerco” de China por bases militares y alianzas, mientras que tal vez incluso busque mejorar la economía de los EE. UU. siempre que se enmarque como una competencia con China. Justo lo que estamos observando ahora.

Hay un breve período en el que las correcciones de rumbo siguen siendo posibles. Es posible que pronto llegue a su fin a medida que la democracia estadounidense, tal como es, continúe en su curso autodestructivo.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia también puede haber asestado un duro golpe a nuestras esperanzas de abordar la crisis climática, al menos en esta década. ¿Tiene algún comentario que hacer sobre esta observación mía bastante sombría?

Los comentarios apropiados superan mis limitadas habilidades literarias. El golpe no solo es severo, sino que también puede ser terminal para la vida humana organizada en la tierra y para las otras innumerables especies que estamos en el proceso de destruir con abandono.

En medio de la crisis de Ucrania, el IPCC publicó su informe de 2022, con mucho, la advertencia más terrible que ha producido hasta ahora. El informe dejó muy claro que debemos tomar medidas firmes ahora, sin demora, para reducir el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia las energías renovables. Las advertencias recibieron un breve aviso, y luego nuestra extraña especie volvió a dedicar sus escasos recursos a la destrucción y aumentó rápidamente su envenenamiento de la atmósfera, mientras bloqueaba los esfuerzos por salir de su camino suicida.

La industria de los combustibles fósiles difícilmente puede reprimir su alegría por las nuevas oportunidades que la invasión ha brindado para acelerar la destrucción de la vida en la tierra. En Estados Unidos, es probable que el partido negacionista, que ha bloqueado con éxito los esfuerzos limitados de Biden para hacer frente a la crisis existencial, vuelva pronto al poder, de modo que pueda reanudar la dedicación de la administración Trump para destruir todo de la manera más rápida y efectiva posible

Estas palabras pueden sonar duras. No son lo suficientemente duras.

El juego no ha terminado. Todavía hay tiempo para una corrección radical del rumbo. Los medios se entienden. Si hay voluntad, es posible evitar la catástrofe y pasar a un mundo mucho mejor. De hecho, la invasión de Ucrania ha sido un duro golpe para estas perspectivas. Si se trata de un golpe terminal o no, depende de nosotros decidir.

Entrevista publicada en Truthout el 14 de marzo de 2022

Fuente: https://truthout.org/articles/chomsky-peace-talks-in-ukraine-will-get-nowhere-if-us-keeps-refusing-to-join/

Traducción: Redacción Kaosenlared