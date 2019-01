Brasil. Mangueira e Marielle Franco [Vídeo]

Por Poder360

Samba-enredo da Mangueira para o desfile de escola de samba do Carnaval 2019 no Rio de Janeiro fará homenagem a Marielle Franco.

Samba-enredo da Mangueira

O samba-enredo da escola de samba Estação Primeira de Mangueira para 2019 será em homenagem à Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada a tiros no dia 14 de março no Rio, junto com o motorista Anderson Gomes.

A escolha ocorreu na madrugada deste domingo (14.out.2018) na quadra da escola, na zona norte do Rio de Janeiro.

O samba campeão é de autoria de Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola, Ronie Oliveira e Danilo Firmino.

.

www.youtube.com/watch?v=7SObzDOug_A