(Audio) Grecia: “Una semana muy dura, pero muchas personas refugiadas se han puesto en pie y puede ser una llamita de esperanza”

Como ellos nos dicen: “Gema, tú llevas aquí mucho, tú sientes pero nosotros lo vivimos, es nuestra vida y esta rota.

Rota por la distancia de nuestra familia, por la muerte de muchos familiares, conocidos o amigos, por el trato injusto que recibimos por parte de los políticos, las instituciones y los fascistas…”

Esta vez las y los refugiados que están en Atenas al ser desalojados optaron por levantarse, por no callarse, por resistir. Ocuparon la plaza Syntagma, tomaron protagonismo, exigieron y tuvieron que escucharles.

Ni mucho menos se ha resuelto el problema, pero están determinadxs a seguir luchando y pidiendo justicia. Mientras tanto son apoyadxs por personas solidarias que se la juegan por los seres humanos más vulnerables y desfavorecidos y la siempre irreductible presencia de compañeros y compañeras anarquistas que tratan con sus acciones de buscar salidas para esta situación desesperada que atraviesan refugiadas con y sin papeles. Verdaderos rostros de la crisis.

Esta es la entrevista que pudimos hacer a la compañera Gema Carrasco León, comprometida e incombustible activista independiente de Oli Mazí – No solo es comida

¿Porque fue la semana pasada una “Semana muy dura en Atenas para las personas refugiadas”?

El desalojo de más Squads, la posterior acampada-protesta en Syntagma Square frente al Parlamento Griego o Consejo de los Helenos, la propuesta de ser movidos a campos alejados, la aparición de la policía con la consiguiente huida de las personas a las que aún no han dado papeles…

Ahora mismo las 57 personas están en el campo de Eleonas en tiendas comunales, tienen acceso a aseos pero no a las duchas. Les han prometido que en esta semana les moverán a “contenedores” y ahí si podrán al fin tener acceso…

Todo muy triste.

Uno de nuestros chicos ha sido rechazado para el asilo, queda apelar y esperar probablemente otro año más..

Los ánimos están bajos por aquí sinceramente.

Las muestras en redes son muchas pero eso no se está reflejando en donaciones económicas que nos puedan saber que podemos continuar por mucho más tiempo.

Hoy os dejamos una intervención para Ens movent San Joan en la que contamos lo sucedido hace una semana.

Os invito a escucharlo son diez minutos e intervienen también compañeros de No Name Kitchen en Patras y Serbia.

Este es un post especial.

Todos los acontecimientos que ya conocéis durante esta semana en Atenas, más el rechazo del asilo de uno de nuestros chavales están haciéndoles la semana muy dura.

Creo que es hora de agradecer a todos esos voluntarios refugiados que atravesando en muchos casos depresiones, momentos de angustia y tristeza constantes aún sacan tiempo y ganas para hacer algo por los demás.

Con una sonrisa siempre aunque por dentro estén rotos.

Creo que este es uno de esos post en los que me gustaría tener muchos comentarios dándoles ánimos ,fuerza y recordándoles que no están solos.

Extraído del Facebook de Gema Carrasco León

