Argentina. Más de diez policías torturaron a una pareja gay en una comisaría

El lunes a las 1 de la madrugada Alexis Do Santos y Nahuel Aldana volvían en auto a su casa en el barrio el Tanque de Santo Tomé, a ocho kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Una cuadra y media antes de llegar los empezaron a seguir dos patrulleros. Ellos entraron con el auto en la cochera. Los policías bajaron y se metieron por la fuerza en la casa. Los insultaron, le pegaron, los arrastraron, los esposaron y los trasladaron a la comisaría. “Nos llevaron al fondo y nos siguieron torturando”, contó Alexis. Desde afuera los familiares de los chicos escuchaban los gritos. Eran más de diez policías torturandolos. “‘Dale, putito, que te gusta que te peguen’, me decían mientras me metían la mano en el culo”, contó Alexis a la radio Aires de Santa Fe.

Nahuel y Alexis tienen miedo. Los policías que los torturaron los amenazaron con pegarles un tiro. También tienen una causa abierta por “desacato a la autoridad”.

Según contó Nahuel, los policías los confundieron por el auto: un volkswagen gris con vidrios polarizados. Después que ellos entraron en la cochera, dos agentes se bajaron con itakas y les dijeron que salieran, que los iban a revisar. Ellos tuvieron miedo y se negaron.

Los agentes llamaron al comando. Eran ocho o nueve, según recuerda Alexis. Se metieron en la casa por la fuerza. Se ensañaron con Nahuel, que tiene una discapacidad: a partir de un accidente de tránsito sufrió una fractura de cráneo y tuvieron que colocarle una placa de acrílico en la cabeza.

Nahuel les pedía que no lo golpearan en la cabeza porque tenían la placa. Los policías se reían y le seguían pegando. Después se tiró arriba de su novio.

—Mi amor, no te metas —le dijo Alexis.

Ahí los policáis se dieron cuenta que eran pareja. A Nahuel lo agarraron de los testículos y se los estiraron. A su novio le seguían pegando mientras le tocaban a cola.

—Dale, putito, aguantatelá —le decían.

Los chicos intentaron mantenerse juntos.

—Mirá los putitos como se abrazan —se burlaban los policías.

Alexis seguía repitiendo que era discapacitado y los policías no le creían. El les mostró su carnet. “Me lo tiraron en la cara y me pegaron un cachetazo. Hasta que uno alzó el carnet y se dio cuenta que soy jubilado por discapacidad en serio, que yo no estaba mintiendo. Ahí ya se les había ido todo de las manos”, contó Alexis a Aire de Santa Fe. Mientras le pegaban a Nahuel y lo arrastraban le decían que lo iban a matar.

Su hermana intentó frenar a los agentes. También le pegaron a ella. La arrastraron, la esposaron y llevaron a los tres a la comisaría 12 de Santo Tomé. Ahí los llevaron a un cuartito en el fondo. Eran más de 10 policías. “Los torturaron, los maniataron, los golpearon brutalmente sin parar”, contó Leonela Aldana, la hermana de Nahuel en su muro de Facebook.

Los policías de la comisaría que no participaban de la tortura se reían.

—Mirá los putitos como se besan bajo la luz de la luna.

“Nosotros llorábamos de bronca”, contó Alexis. Familiares de los chicos fueron hasta la comisaría. Nos los dejaron entrar a ver a los chicos. Desde afuera escuchaba los gritos de Alexis y Nahuel mientras le pegaban. “Se desarmaban los bancos de tanto que nos pegaban”, contó Alexis.

Los familiares llamaron a una ambulancia y los policías nos dejaron entrar a los médicos. Recién los dejaron pasar a las 5.30 porque uno de ellos empezó a convulsionar. Los tuvieron detenidos hasta las 14.30.