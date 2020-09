Ahora la xenofobia… Ayuso: «los contagios en Madrid son debido al `modo de vida´ de los inmigrantes»

Publicidad

Vaya despliegue de xenofobia y de clasismo. Las cuales normalmente vienen juntas, claro. Desprecio, inoperancia, ningún respeto por la salud y la vida de madrileños y madrileñas. Más de lo mismo, pero en tiempos de pandemia todo se ha agudizado y las lacras ideológicas quedan al descubierto, sin disimulo, así en forma cruda.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha achacado los contagios por Covid 19 en los distritos del sur de Madrid al «modo de vida que tiene nuestra inmigración» y también a la densidad de población de esas zonas, que suelen registrar las mayores tasas de positivos de la región. A lo que añadió que «es una forma de vivir en Madrid y por eso nosotros hemos hecho esos test serológicos en verano».

“Dicen que sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur. Claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando, y para lo que quieren cogen los datos y se los creen o no», ha dicho Ayuso en la segunda jornada del debate del estado de la región, en la Asamblea de Madrid, durante su réplica a los grupos parlamentarios.

En la medida en que el estupor y el repudio iba tomando cuenta dentro de la escena política y en las redes sociales, Ayuso intentaba en vano aclarar sus dichos xenóbofos, completamente inadmisibles: «No he hablado de los inmigrantes de manera racista y despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda. Es evidente que yo no he hablado de un problema contra los inmigrantes, jamás se me ocurrirá algo semejante y tampoco tengo por qué explicarlo. Lo que está claro es que el virus se ceba con familias que viven más personas juntas, en instalaciones pequeñas».

«No voy a entrar en provocaciones», se escudaba la dirigente popular ante el reproche por la afirmación que le ha hecho el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano.

Es importante recordar que estas declaraciones no han sido por acaso, o una ocurrencia de la presidenta de la Comunidad que se ha iluminado, sino que sectores típicamente xenófobos presentes en los medios de ultraderecha más radicales vienen sosteniendo este tipo de «certezas» o de mínima «suposiciones».

Por ejemplo Losantos. Leed con atención…

«No se está diciendo igual que cuando los violadores son musulmanes, que (los propagadores del virus) son hispanos (…) Básicamente en Madrid (el contagio) es en barrios y en zonas de población (latina) y no se publica porque los medios nos censuramos. Es la verdad (…) No nos podemos ir de fiesta con la gallina peruana fantástica al Retiro”, afirmó el periodista tan solo un día después de entrevistar a Isabel Díaz Ayuso en su programa ‘Es La Mañana’ (esRadio).

Ayuso día 13: esos "panchitos" son nuestros hermanos porque Madrid acoge. Ayuso día 14: Esas niñas del metro no son racistas. Madrid no es racista. Ayuso día 15: La culpa del COVID en Madrid es de los inmigrantes y su forma de vida. https://t.co/fwr80k4zeO — Asaari Bibang (@asaaribibang) September 15, 2020

Ojo a su respuesta cuando le piden que lo retire. pic.twitter.com/s0lj70vUP7 — Donnie Darko 🏳️‍🌈🔻💜 (@DonnieD26528077) September 15, 2020

Los contagios en Madrid no son por la gestión de Ayuso

Ni por no contratar personal sanitario

ni por el metro atestado de personas

Ni por los manifestantes contra el uso de mascarillas y caceroladas La culpa es de los inmigrantes Cada día tiene menos vergüenza está mujer pic.twitter.com/M94ha3BKgS — Borde Woman (@Karmaleonic) September 15, 2020

Ayuso asegura que los contagios en Madrid se están produciendo "entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración" ESTOS INMIGRANTES…..NOS HAN TRAIDO EL COVID….

PERO EL TRANSPORTE PÚBLICO NO TIENE NADA QUE VER ¿NO? IDA. pic.twitter.com/uly2FXLyD2 — Indomation (@Indomation1) September 15, 2020

Ayuso culpando a los inmigrantes de los contagios

que se producen en Madrid…🙄 Los crímenes de odio, siempre vienen precedidos por discursos de odio. 😞pic.twitter.com/9zOlbLOqxL — Protestona 😷 (@protestona1) September 15, 2020

Esta vez no lo puedo evitar. Esta respuesta a las declaraciones de Isabel Diaz Ayuso me parece perfecta. No es la inmigración sino sus condicionantes para mantenerse con vida. Pero además, en esos distritos los hay no inmigrantes con las mismas condiciones.

¡Qué tristeza! https://t.co/GrWXbmvRyf — Joaquin Morera (@joaqmorera) September 15, 2020