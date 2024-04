Representantes de 40 colectivos catalanes se han concentrado este miércoles ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), para denunciar que la propuesta —acordada por el PSOE y Podemos, con el apoyo de ERC— para reformar el Código Penal, “es una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y supondrá un retroceso en términos de democracia“. Los convocantes han leído un manifiesto en que se felicitan de la derogación del delito de sedición, sin embargo, denuncian que la modificación del delito de desórdenes públicos “supone una vulneración de derechos e intensificaría la tendencia represiva de los últimos años“. Por eso, han reclamado que se modifique y han convocado una concentración de protesta este jueves a las siete de la tarde ante la Delegación del Gobierno en Barcelona.

Paula Cardona ha leído el manifiesto, suscrito por una cuarentena de entidades civiles, como Alertà Solidària, Òmnium Cultural, Ca la Dona, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), CONFAVC, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Marea Pensionista o la Intersindical. Los concentrados han gritado: ¡”Derecho a la Protesta”! y El pueblo unido nunca será vencido”!, y han expresado sus reivindicaciones para mejorar la vida de los ciudadanos. En el manifiesto se detalla que la incorporación de un tipo agravado de desórdenes públicos incluye nueva terminología, que quiere castigar formas antiguas de protesta y reivindicación. Añaden que, si prospera la reforma, los desórdenes se pueden cometer con “intimidación”, término que “incluye un alto grado de subjetividad y previsiblemente una mayor incriminación“. Este nuevo delito también amplía la pena mínima a 3 años de prisión, hecho que implicará la entrada a prisión de los condenados. Las colectivos también han denunciado que se introduce como delito la invasión o ocupación de locales o espacios públicos o privados, “sin violencia ni intimidación“, que se puede castigar con penas de hasta 6 años de prisión. Para las entidades, este supuesto implica “criminalizar de forma clara el derecho a la protesta“. Y es que desde la reforma del Código Penal de 2015 y la aprobación de la ley Mordaza, se han ido incluyendo como delictivas las distintas actuaciones reivindicativas específicas de cada entidad, como la ocupación de entidades bancarias. Por todo eso, los colectivos, que representan a amplios sectores sociales del país, han reclamado que el Código Penal español “se adecue a los estándares internacionales sobre derechos humanos” y han rehusado “cualquier Código Penal que criminalice las actuaciones sociales que defienden y conquistan derechos humanos para todas”.

Texto completo del Manifiesto:

(en castellano más abajo)

Posicionament d’organitzacions i moviments socials sobre la proposta de reforma del delicte de desordres públics: genera greus afectacions al dret de protesta

Davant la proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal presentada al Congrés dels Diputats i Diputades, les organitzacions, col·lectius i moviments socials sota signants manifestem el nostre desacord amb la proposta relativa a la modificació dels delictes de desordres públics que suposarien una vulneració de drets i intensificarien la tendència repressiva dels darrers anys.

Celebrem la proposta de derogació del delicte de sedició. Però, no podem deixar passar que l’actual proposta de reforma genera greus afectacions i limitacions al lliure exercici del dret a la protesta, deixant en mans dels tribunals la interpretació i aplicació de conceptes jurídics massa ambigus. Si aquesta reforma tira endavant constituirà una nova agressió als drets fonamentals de la ciutadania i suposarà un retrocés en termes de democràcia.

1. Si bé es deroga el delicte de sedició, s’incorpora un tipus agreujat de desordres públics que, amb una nova terminologia, persegueix algunes de les actuacions que incorporava la sedició, traspassant-les a les formes i eines històriques de protesta que sempre s’han fet servir per defensar i/o aconseguir drets socials, polítics i laborals.

2. Es proposa la incorporació de conceptes genèrics, subjectius i indeterminats en el seu redactat que permetrien l’arbitrarietat en la criminalització d’un gran nombre d’accions que formen part del dret de protesta, actuacions freqüents a la nostra societat i que són necessàries per fer reivindicacions socials i visualitzar el malestar col·lectiu.

3. Es planteja que els desordres públics també es poden cometre per “intimidació”. Aquest concepte comporta un alt grau de subjectivitat i, previsiblement, una major incriminació. L’ús d’aquesta terminologia pot comportar la imposició de penes més elevades que en la normativa actual, fins i tot presó.

4. S’introdueix com a delicte la invasió o ocupació de locals o espais públics o privats, sense violència ni intimidació, que es castiga amb penes de fins a 6 anys de presó o 12 mesos de multa. Una vegada més, es pretén criminalitzar de manera clara una expressió del dret a la protesta indispensable per a les lluites socials.

5. S’agreuja el tipus bàsic del delicte (incloent-hi, per tant, una protesta amb intimidació, però sense violència) si els fets són duts a terme per una “multitud el nombre, organització i propòsit de la qual siguin idonis per afectar l’ordre públic”. Per tant, s’obre la porta a criminalitzar actuacions en base a la mera hipòtesi de que podrien arribar a posar en perill l’ordre públic, i a més, introdueix les penes d’inhabilitació per a exercir una ocupació o un càrrec públics, afectant als càrrecs electes i al personal que treballa a les administracions públiques.

6. El dret de protesta és el dret dels drets. Un mecanisme efectiu de participació ciutadana en els assumptes públics que permet impulsar transformacions socials i polítiques significatives, així com establir un diàleg entre la ciutadania i el poder representatiu. Si bé el dret de protesta no està codificat com a tal en la normativa internacional, és un concepte que integra un conjunt de drets fonamentals: el dret a la reunió pacífica, la llibertat d’expressió, la llibertat d’associació, la llibertat d’informació i el dret emergent a defensar els Drets Humans. A l’Estat espanyol, la normativa estatal reconeix el dret de reunió i el de manifestació com a drets fonamentals (article 21 de la Constitució Espanyola); ambdós permeten la protecció harmònica i conjunta del dret de protesta social. De la mateixa manera, la normativa europea -Conveni Europeu de Drets Humans, i la seva interpretació per part del Tribunal Europeu dels Drets Humans- reafirma els ‘drets de reunió i de manifestació com a drets fonamentals de qualsevol societat democràtica’ i destaca que no es poden interpretar de manera restrictiva i que tenen una dimensió individual i col·lectiva indestriable i complementària.

Des del 2015, la reforma del Codi Penal (Llei Orgànica 2/2015, 30 de març) i l’aprovació i vigència de la Llei de Seguretat Ciutadana -popularment coneguda com a Llei Mordassa-, s’han consolidat com una resposta repressiva davant de l’expansió de la mobilització social als nostres carrers, inclosa la que reclama el dret a l’autodeterminació. Fa anys que l’acció col·lectiva i organitzada s’ha vist repetidament perseguida, reprimida i criminalitzada.

7. La reforma proposada dels delictes de desordres, amb la referencia a la intimidació, la inclusió de les penes d’inhabilitació, la tipificació de l’ocupació temporal i pacífica d’espais públics o privats, el manteniment del concepte de pau pública i la tipificació de la mera possibilitat d’atemptar contra l’ordre públic, incrementa greument la tendència repressiva dels darrers anys. A més, planteja un escenari de retallada de llibertats fonamentals en un moment on serà molt necessària una autoorganització i mobilització social als carrers per dur a terme una transició ecosocial sense pèrdua de dets bàsics.

Davant l’actual tramitació de la proposta de reforma d’aquests delictes, exigim que el Codi Penal s’adeqüi als estàndards internacionals sobre drets humans. No volem cap Codi Penal que criminalitzi les actuacions socials que defensen i conquereixen drets humans per a totes. Per aquesta raó, malgrat no estar d’acord amb l’anterior Codi Penal, demanem que durant el tràmit parlamentari no s’agreugin els delictes de desordres públics per garantir l’exercici del dret de protesta.

Davant la proposta de reforma del Codi Penal: prou criminalització, defensem sempre el dret a la protesta!

Posicionamiento de organizaciones y movimientos sociales sobre la propuesta de reforma del delito de desórdenes públicos: genera graves afectaciones al derecho de protesta

Ante la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal presentada al Congreso de los Diputados y Diputadas, los organizaciones, colectivos y movimientos sociales bajo firmantes manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta relativa a la modificación de los delitos de desórdenes públicos que supondrían una vulneración de derechos e intensificarían la tendencia represiva de los últimos años.

Celebramos la propuesta de derogación del delito de sedición. Pero, no podemos dejar pasar que la actual propuesta de reforma genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta, dejando en manos de los tribunales la interpretación y aplicación de conceptos jurídicos demasiados ambiguos. Si esta reforma sale adelante constituirá una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y supondrá un retroceso en términos de democracia.

1. Si bien se deroga el delito de sedición, se incorpora un tipo agraviado de desórdenes públicos que, con una nueva terminología, persigue algunas de los actuaciones que incorporaba la sedición, traspasandolos a los formas y herramientas históricas de protesta que siempre se han usado para defender y/o conseguir derechos sociales, políticos y laborales.

2. Se propone la incorporación de conceptos genéricos, subjetivos e indeterminados en su redactado que permitirían la arbitrariedad en la criminalización de un gran número de acciones que forman parte del derecho de protesta, actuaciones frecuentes en nuestra sociedad y que son necesarias para hacer reivindicaciones sociales y visualizar el malestar colectivo.

3. Se plantea que los desórdenes públicos también se pueden cometer por “intimidación”. Este concepto comporta un alto grado de subjetividad y, previsiblemente, una mayor incriminación. El uso de esta terminología puede comportar la imposición de penas más elevadas que en la normativa actual, incluso prisión.

4. Se introduce como delito la invasión u ocupación de locales o espacios públicos o privados, sin violencia ni intimidación, que se castiga con penas de hasta 6 años de prisión o 12 meses de multa. Una vez más, se pretende criminalizar de manera clara una expresión del derecho a la protesta indispensable para las luchas sociales.

5. Se agrava el tipo básico del delito (incluyendo, por lo tanto, una protesta con intimidación, pero sin violencia) si los hechos son llevados a cabo por una “multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar el orden público”. Por lo tanto, se abre la puerta a criminalizar actuaciones en base a la mera hipótesis que podrían llegar a poner en peligro el orden público, y además, introduce las penas de inhabilitación para ejercer una ocupación o un cargo públicos, afectando a los cargos electos y al personal que trabaja a los administraciones públicas.

6. El derecho de protesta es el derecho de los derechos. Un mecanismo efectivo de participación ciudadana en los asuntos públicos que permite impulsar transformaciones sociales y políticas significativas, así como establecer un diálogo entre la ciudadanía y el poder representativo. Si bien el derecho de protesta no está codificado como tal en la normativa internacional, es un concepto que integra un conjunto de derechos fundamentales: el derecho a la reunió pacífica, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de información y el derecho emergente a defender los Derechos Humanos. En el Estado español, la normativa estatal reconoce el derecho de reunió y el de manifestación como derechos fundamentales (artículo 21 de la Constitución Española); ambos permiten la protección armónica y conjunta del derecho de protesta social. Del mismo modo, la normativa europea -Convenio Europeo de Derechos Humanos, y su interpretación por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos- reafirma los ‘derechos de reunió y de manifestación como derechos fundamentales de cualquier sociedad democrática’ y destaca que no se pueden interpretar de manera restrictiva y que tienen una dimensión individual y colectiva conjunta y complementaria.

Des del 2015, la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 2/2015, 30 de marzo) y la aprobación y vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana -popularmente conocida como Ley Mordaza-, se han consolidado como una respuesta represiva ante la expansión de la movilización social en nuestras calles, incluida la que reclama el derecho en la autodeterminación. Hace años que la acción colectiva y organizada se ha visto repetidamente perseguida, reprimida y criminalizada.

7. La reforma propuesta de los delitos de desórdenes, con la referencia a la intimidación, la inclusión de las penas de inhabilitación, la tipificación de la ocupación temporal y pacífica de espacios públicos o privados, el mantenimiento del concepto de paz pública y la tipificación de la mera posibilidad de atentar contra el orden público, incrementa gravemente la tendencia represiva de los últimos años. Además, plantea un escenario de recorte de libertades fundamentales en un momento donde será muy necesaria una autoorganización y movilización social en las calles para llevar a cabo una transición ecosocial sin pérdida de derechos básicos.

Ante la actual tramitación de la propuesta de reforma de estos delitos, exigimos que el Código Penal se adecúe a los estándares internacionales sobre derechos humanos. No queremos ningún Código Penal que criminalice los actuaciones sociales que defiendan y conquistan derechos humanos para todas. Por esta razón, a pesar de no estar de acuerdo con el anterior Código Penal, pedimos que durante el trámite parlamentario no se agravien los delitos de desórdenes públicos para garantizar el ejercicio del derecho de protesta.

Ante la propuesta de reforma del Código Penal: ¡basta de criminalización, defendamos siempre el derecho a la protesta!