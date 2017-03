Ya no hay ETA pero hay “ATA”…

Por Jon Iurrebaso Atutxa … y todo vale para luchar contra el Pueblo Trabajador Vasco y el futuro del mismo Justo parece que está finalizando la que parecía la interminable campaña de todo es ETA, cuando recién comienza la de todo es “ATA”. Y no es una cosa curiosa, banal y menos casual. El todo […]

Por Jon Iurrebaso Atutxa

… y todo vale para luchar contra el Pueblo Trabajador Vasco y el futuro del mismo

Justo parece que está finalizando la que parecía la interminable campaña de todo es ETA, cuando recién comienza la de todo es “ATA”. Y no es una cosa curiosa, banal y menos casual. El todo es ETA no pretendía acabar con la disidencia como algunos se prestaban a concluir. Más bien tenía otro fin y no era otro que el de atacar lo más peligroso e importante tanto para el Estado español y francés como para la burguesía vasco-española. Y lo más peligroso era, y sigue siendo, la concienciación del propio Pueblo Trabajador Vasco como tal, en tanto que sujeto y motor para la liberación nacional y social de Euskal Herria.

Y acabada ETA hay que localizar a la siguiente a atacar. No hace falta que exista. Necesitan acabar todo lo que huela a disidencia, desobediencia, descontrol para el sistema, posición revolucionaria, posición de clase, posición solidaria, futuro libre y socialista… Y van preparando a la opinión pública. Buscan e identifican sujetos, dinámicas y colectivos para su criminalización. Primero asustan a propios y extraños. Luego detienen a unos/as y a continuación la persecución es democrática contra la violencia y el terror aunque ello solo exista en la mente de los biempensantes demócratas y en las comisarías que pagamos con nuestro dinero. Así de cruel es el sistema. En la Palestina ocupada destruyen la casa de los activistas palestinos y aquí pagamos las comisarías de los que muchas veces nos rompen la cara, por lo menos.

Y este fin de semana, como muchas jornadas últimamente, ha sido fructífero para el sistema, para los de orden, para los de derechas de toda la vida, para los políticamente correcto, para los que esconden los verdaderos problemas de la gente de a pie, para los que manipulan unas cifras y resaltan otras cuando nos hablan del paro, de la pobreza, de los índices que indican que la crisis se queda, para los que impiden llegar a la conclusión de que algo habrá que hacer ante este panorama… Y siguiendo en lo de buscar culpables hoy nos desayunamos con unas declaraciones de Jesús Egiguren, militante del PSOE que cuando le inquieren sobre el movimiento “ATA” (Movimiento pro Amnistía y contra la Represión) dice así “me temo que no es un reducto pequeño, pero creo que Sortu hará lo posible para que quede en la mínima expresión”. Eso es antidemocrático, manipulador e ilícito según la democracia de nuestros ocupantes españoles y franceses. La ley de los vascos que quieren ser libres lo definiría de una manera mucho más dura.

Y claro que Sortu hará lo posible y más. Y lo de posible es un chicle extensible hasta bien lejos o Sortu o Arnaldo Otegi lo ha estirado más que de sobra. Y no me invento nada. Arnaldo Otegi ha dicho que “ATA” es una escisión de la Izquierda Abertzale contraria al cese de la lucha armada. Y afirmar eso es criminalizar. Supone preparar el terreno para posibles detenciones que podrían sumar años de cárcel. En Euskal Herria algo sabemos de eso. Y también sabemos que eso es una práctica de peaje político a los poderes, peaje político para defender rastreramente las propias posiciones de Sortu y peaje político que exige el cipayismo político, hoy, aquí, en Euskal Herria. Y también tiene un calificativo popular. Al que hace eso se le llama chivato. Y no porque sea verdad lo que afirma sino porque lo hace sabiendo que servirá para criminalizar.

Y continuamos. Hoy el día ha dado para mucho teniendo en cuenta que los que discrepamos radicalmente de la línea de la Izquierda Abertzale Oficial somos una especie casi a extinguir. Resulta que José Antonio Zarzalejos acusa y pone en el punto de mira de las diferentes fuerzas represivas a “ATA” y Sendoa Jurado, militante del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión. Tilda al Movimiento por la Amnistía como IRA auténtico y señala en una perfecta diana a Sendoa Jurado.

No es de extrañar que, este político de derechas y periodista policial, tenga rencor a un Movimiento voluntario, transparente, popular, asambleario y ejemplo de entrega sin recibir nada a cambio. No es de extrañar porque es la antítesis de lo políticamente correcto y sumiso a los poderes reales. Y Sendoa Jurado es uno más con un recorrido militante ejemplar. Con Sendoa Jurado se podrá discrepar pero nadie que le haya tratado y trate, y no sea un cerdo sin ética, podrá ponerle una diana encima por su coherencia y quehacer diario en favor de la amnistía, en todo su sentido, y contra la represión. Así que cada cual defina a Zarzalejos por sus actos.

Ahora si vamos a acabar. Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz. Consejera de interior del gobierno vasco y español. En una entrevista publicada por el diario DEIA, hoy, 26 de marzo, entre otras cosas, manifiesta lo siguiente: – “Estamos viendo manifestaciones públicas por miembros de ATA haciendo un alarde del uso de la violencia” “la sociedad vasca ha dicho no a la violencia y tiene que trabajar para aislar a estos elementos violentos”.

– ¿Le preocupa ATA? “cualquier cuestión que pueda perturbar la seguridad de los ciudadanos vascos nos ocupa todos los días”. Beltrán de Heredia, política de orden del PNV, afirma que miembros de “ATA” enaltecen la violencia. Opinar es enaltecer. Eso es lo que dice la Audiencia Nacional española a la que obedece primorosamente. Para eso es consejera de interior del gobierno vasco y español, a fin de cuentas. Beltrán de Heredia, como otros pilares del sistema ya mencionados, trata de criminalizar al Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, a todo lo que se mueva alrededor y por supuesto a toda la Izquierda Abertzale que no sea la Oficial. Y esta mujer sabe que hay unos/as cuantos muchos/as.

Por si fuera poco previene a la sociedad vasca de estos elementos violentos. Es decir, los miembros de lo que ella conoce o tilda como “ATA” son violentos porque lo dice la jefa de seguridad de turno. Bien. Y la sociedad los tiene que aislar. Y luego hablamos de los sionistas. Y lo que predica esta señora ¿Qué es? Aislemos a los de “ATA”. ¡Joder!. ¿Y a ésta quien le abre un atestado por llamamiento al odio? Y, como le preocupa la seguridad de los ciudadanos, le preocupa el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión. Tiene gracia el tema. Lo que realmente le preocupa es su actividad, su pública línea de intervención, su modo de funcionamiento, el no poder controlarlo para poder influir en él. Lo que reivindica. Eso sí que le preocupa a ella y a otros muchos.

Para terminar. No voy a dar mi opinión sobre todos los sujetos reprimidos y criminalizados por la consejera en dicha entrevista. Solo decir que me parecen escandalosas esas llamadas a demonizar, la reclamación del apartheid y la incitación al odio que hace para con estudiantes y militantes que manifiestan su propio pensamiento. Mi solidaridad personal para con todos ellos y ellas.

No estamos en una Euskal Herria libre, evidente, pero somos libres por decisión personal y así nos comportaremos muchos y muchas, pese a quien le pese.

Jon Iurrebaso Atutxa, ex preso político de ETA