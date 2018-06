(Vídeos) No Violencia: ¿Es posible desmantelar ya la Base de Rota?

Por No Violencia, ética y política

Nuevos textos y documentos para ayudar a desmantelar la Base Aeronaval de Rota.

A muchos y muchas no nos preocupan tanto las cansinas aventuras políticas del PSOE, cuya nueva ministra de Defensa Margarita Robles no tiene ninguna pinta de disminuir los gastos militares ni de retirar tropas españolas de varios frentes de combate internacionales, como el militarismo descarnado que se desarrolla desde las grandes instalaciones militares radicadas en Andalucía con el sombrío consentimiento y aplauso de PSOE, PP, C’s, etc.

Porque los niños y niñas de la zona siguen visitando la Base Aeronaval de Rota como si nada… allí (véase exactamente el segundo 17 en adelante de este vídeo) oyen explicaciones muy engañosas como: “…medidas de autoprotección y defensa como esta ametralladora Minigun” (https://es.wikipedia.org/wiki/Minigun):

Desde uno y otro lado de la valla metálica que divide Spain de United States of America, los niños son objeto de adoctrinamiento favorable al inmenso despliegue militar norteamericano por el mundo:

Mientras tanto, desde otras instancias, los investigadores siguen desarrollando su labor tratando de profundizar más, desde varios enfoques y puntos de vista, acerca de la Base Aeronaval de Rota: su historia, su realidad actual, sus funciones, aspectos económicos, interacción con la sociedad civil, etc.

La Universidad de Cádiz acaba de publicar Historia oral y relatos de vida en torno a la Base Naval de Rota, de María Dolores Pérez Murillo y Eva María Díaz Buzón, un minucioso trabajo que incluye un audiovisual de una hora y tres cuartos en un cd. Hay que prestar precavida atención, claro, a la parcial y partidista interpretación cultural y ‘convivencial’ y ‘punto de vista positivo’ de la que habla el alcalde de Rota (PSOE) -en este vídeo- refiriéndose al libro como si este ocultara lo que se dice un montón de aspectos negativos de la Base de Rota en toda la provincia de Cádiz…:

índice y resumen del libro:

http://publicaciones.uca.es/historia-oral-y-relatos-de-vida-en-torno-a-la-base-naval-de-rota/

En fin, en este ocasión la opinión de los pacifistas no ha sido olvidada, y aparecen en el voluminoso libro los testimonios y opiniones de personas conocidas del movimiento pacifista andaluz como por ejemplo Agustín Gómez (ya fallecido y muy afectuosamente recordado por quienes le estimábamos tanto por su compromiso por la Paz y la Libertad), Manuel Jesús Helices y yo mismo (hacer click):

TESTIMONIOS A. GÓMEZ , M.J. HELICES, C. ORELLANA

