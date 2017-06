(Vídeo) Jorge Bustos: “Prefiero un corrupto en el Gobierno que un comunista en el Gobierno”

Por Gonzalo Gallardo

El periodista de El Mundo volvió a liarla con sus declaraciones.

Jorge Bustos, tertuliano habitual de Al Rojo Vivo, programa de La Sexta, volvió a ser protagonista por sus declaraciones contra Podemos y todo lo que esté relacionado con la izquierda.

Para sorpresa de toda la mesa y del propio Antonio Ferreras, presentador del programa, Jorge Bustos no dudó en asegurar: “Prefiero un corrupto en el Gobierno que un comunista en el Gobierno”.

Ferreras no dudó en contestarle: “Pues yo prefiero un comunista elegido democráticamente a un corrupto. Te puedo asegurar que hay muchos comunistas que se han dejado la vida por conseguir una democracia”.

“Los comunistas no pueden ser demócratas. Es imposible que eso ocurra”, insistió.

“Cuando yo digo comunista no me refiero de ideología marxista. Me refiero a aquellos comunistas que impusieron un gobierno autoritario como Pol Pot”, matizó Jorge Bustos pasados unos minutos, tratando de arreglar lo dicho anteriormente.

Justo antes de terminar el programa, añadió entre risas: “Agradezco a todos aquellos que me han hecho trending topic“.

El periodista madrileño de El Mundo, ya ha sido noticia en numerosas ocasiones por meterse con el partido liderado por Pablo Iglesias, llegando a asegurar: “Todo lo que toca Pablo Iglesias lo convierte en mierda”.

Queda claro que Jorge Bustos prefiere ser robado y tener un Gobierno corrupto en el poder a aceptar nuevas ideas y apostar por el cambio político en España.

http://casoaislado.com/jorge-bustos-prefiero-corrupto-gobierno-comunista-gobierno/