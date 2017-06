Uruguay. ‘Tiempos difíciles para la lucha’ preparándose para la movilización del 19 de junio

Por Alvaro Jaume

…según lo pre establecido por el discurso dominante, cualquier convicción defendida con fuerza y pasión es sinónimo de ¨fundamentalismo¨ y cualquier acción con cierta radicalidad se convierte en ¨terrorismo¨…

.

Tiempos dificiles para la lucha

Por un ¨19 DE JUNIO¨ en Sauce que ¨MARQUE LA CANCHA¨!!!

.

I.- EL PUNTO DE PARTIDA

Para quienes desde larga data nos hemos propuesto ¨cambiar el mundo¨, la actual coyuntura histórica (específicamente refiriéndonos a las últimas 2 o 3 décadas) nos viene golpeando fiero, interpelándonos con unos cuantos desafíos nada menores.

Por empezar poniendo en jaque nuestra propuesta de REVOLUCIÓN TOTAL/RADICAL, ya que salvo honrosas excepciones que podrían discutirse como el caso de Cuba, hasta el momento presente esa propuesta no se ha podido REALIZAR tal cual la soñamos o imaginamos. Más paradójico aún: se han invertido procesos revolucionarios como el Chino, que incluso innovó con su planteo de la revolución cultural y que en esta época se encuentra en las antípodas de lo que fue su razón de ser. Asumir entonces derrotas, sean globales o locales, sin caer en el fatalismo, el renunciamiento o la terquedad (que no es lo mismo que ¨necedad”) nos ha costado mucho porque por el camino han quedado unos cuantos paradigmas y una concepción del quehacer político que ha sido prisionera o de una excesiva teorización (fuente de dogmatismos sectarios) o de un activismo voluntarista e inmediatista que han tenido ambos el mismo efecto: aislarnos de la ¨masa¨, del pueblo, de la gente real de carne y hueso y por consiguiente alejarnos cada vez más de una verdadera EMANCIPACIÓN SOCIAL que proyecte un mundo sin explotados ni explotadores… ¡muy pregonada pero no concretada!.

Sumemosle a nuestra propia incapacidad para la autocrítica o para la generación de una nueva práctica política, las condiciones reales que hoy nos tocan vivir, que socialmente llaman a la parálisis, la desmovilización y la escasa o nula CREDIBILIDAD en EL CAMBIO. La de hoy, como bien la han definido muchos teóricos es una civilización ¨POS MODERNA¨. Producida por un capitalismo de cuarta generación no solo de corte financiero y transnacional, sino altamente tecnocrático y cibernetizado. Que sobrevive y resuelve sus crisis y contradicciones con una producción ideológica realmente eficiente. Se impone a nivel planetario un modo de vida CONSUMISTA que provoca exacerbada adicción a la tecnología y a la comodidad, que convierte a lo material casi en el único motor de la existencia humana y que pone la INDIVIDUALIDAD en el centro mismo de esa existencia. De ahí en más emerge y se expande por todo el tejido social el ideario NEOLIBERAL que va desde el ¨hace la tuya¨, o ¨es lo que hay valor¨ hasta el ¨todo vale¨, con loas a la tolerancia, al diálogo, a la diversidad, a la relatividad de todas las cosas, etc, etc, que suponen el sumum de la libertad y asumen el de estatus verdades incuestionables (¨pensamiento único¨, oh! Paradoja!).

Junto al entierro de lo colectivo como valor ético/social va el de la política en tanto actividad permanente del ciudadano orientada al protagonismo y la participación directa en las decisiones de la Comunidad. Se acentúa el carácter de la REPRESENTATIVIDAD, a través de los Partidos y sus dirigentes, elitizandose y profesionalizándose el ejercicio del PODER, por lo cual la tan mentada ¨democracia¨se reduce al ¨derecho al voto¨ cada cuatro o cinco años. Especialización perfecta que le asegura impunidad (y la corrupción como corolario) al político. El hombre común en la casa, rodeado de objetos, a lo mas comunicándose por las redes, trabajando interminables horas para pagar tarjetas y el político encargado de los ¨asuntos públicos¨. Entierro de lujo si le agregamos a este contexto el ¨marketing¨político (adiós ideas, principios, programas) y el peso del poder mediático con imágenes y comunicaciones prácticamente instantáneas.

En este marco según lo pre establecido por el discurso dominante, cualquier convicción defendida con fuerza y pasión es sinónimo de ¨fundamentalismo¨ y cualquier acción con cierta radicalidad se convierte en ¨terrorismo¨; ni que hablar que el concepto de LUCHA DE CLASES pasa a engrosar el listado de anacronismos a guardarse en elmuseo de la memoria (o más bien del olvido). Como también el de CONCIENCIA o COMPROMISO.

En contra partida en el campo de las luchas ¨realmente existentes¨, al menos dos han sido las más comunes:

Movimientos sociales alternativos que han surgido como pujos momentáneos (¨que se vayan todos¨ Argentina 2001/ 15M España/Grecia) o el Zapatismo en México significando luchas puntuales y/o territoriales que no trascienden en el tiempo y finalmente no producen transformaciones estructurales, (macro). Procesos partidizados políticamente que han pretendido agiornarse como el “EuroComunismo” de los años 80 del pasado siglo; los “socialismos democráticos”(tipo siglo XXI u otros europeos); guerrillas convertidas en partidos políticos (El Salvador, Colombia, etc) o los llamados PROGRESISMOS muy conocidos últimamente aquí en el Cono Sur que no solo no modifican la esencia del sistema capitalista, si no que al revés , con discursos camuflados de izquierda y programas más que rebajados para juntar votos y aliarse hasta “con el diablo”, mechando cierta intervención estatal con asistencialismo social en coyunturas de bonanza, se vuelven los mejores amigos del ¨ gran hermano¨ IMPERIALISTA. El Astorismo es una buena muestra de la reconversión (como la de Pablo al Cristianismo): privatizaciones, flexibilizaciones, tercerizaciones, etc que garantizan mayor movilidad y altas tazas de rentabilidad para los capitales dueños del planeta. Con una ventaja: los progresismos han contribuido mejor que nadie a la desmovilización y al descreimiento generalizado. Tienen en sus manos el control de organizaciones sociales y buenos recursos para comprar o cooptar a los ¨revoltosos¨ o ¨promotores¨de lucha y resistencia. En nuestros países latinoamericanos la globalización con su consiguiente división del trabajo nos ha implicado en lo que va de este siglo, la implantación de modelos primarizadores y extractivistas orientados a saquear recursos naturales (para ellos son recursos; no bienes) y a depredar/destruir territorios y medio ambiente. Por eso desde comienzos de este siglo la llamada Lucha Social AMBIENTAL paso a ocupar un lugar político claveen el enfrentamiento a esta estrategia imperialista.

Aquí en nuestro país esa lucha a finales de esta primera década tuvo un nombre emblemático: ARATIRI (Mega proyecto minero a Cielo Abierto).

Para cerrar esta primera proximación al punto de partida importa señalar un ingrediente que creo es propio del ¨paisito¨ sobre todo en su etapa pos dictadura: el de una mentalidad excesivamente legalista y no trasgresora. Existe una sensibilidad cultural hegemónica que instaura como modelo el comportamiento ¨políticamente correcto¨. Es común jactarse de ser prudentes, moderados … de no caer en confrontaciones que se estigmatizan con distintos motes (venezolanas, yihadistas, palestinas, etc, etc,etc). Allí esta el Pepe, el Mujiquismo¨como ejemplo del deber ser: de la otrora violencia guerrillera, “sin resentimientos¨se pasa hoy por hoy al rechazo de los extremos (¨los blancos/negros¨) y a inclinarse por caminos de ¨pacificación ¨y ¨entendimiento¨. Pareciese que nos invadió la amnesia: ni que la patria se hizo con tacuaras y lanzas ni que ganamos por ejemplo el mundial del 50 a cuenta de la ¨garra charrúa´.

II.- NUESTRA MIRADA ESTRATÉGICA

Lamentablemente no supe/no pude abreviar el primer punto ya que me ha parecido imprescindible describir con cierta precisión la realidad a partir de la cual hemos construido la lucha social en estos siete años. Conscientes de la escasa fuerza con que cuenta el movimiento popular en esta etapa y de que se necesitan ¨triunfos¨ para crecer, para creer que se pueden CAMBIAR LAS COSAS es que hemos intentado ser lo mas realistas posible en la definición de acciones o planes que tuviesen en cuenta las condiciones ya señaladas.

A su vez nos parece también necesario explicitar algunos principios metodológicos que han sido guía en estas luchas (Tierra ¨Ney Tedy¨; Aratirí; Cantera de Suárez; AGUA/FRACKING norte del país y Maldonado; actualmente Soja – T aquí en Canelones) estos son :

El pueblo es la FUERZA MOTRIZ del CAMBIO (¨línea de masas¨) .

Las acciones deben ser no solo comprendidas si no protagonizadas por la gente. Los ¨vanguardismos¨, ¨iluminismos¨, ¨foquismos¨, etc son herencias ideológicas que van en contra de nuestra propia utopía emancipadora.

En la lucha contra la SOJA- T no solo juntamos firmas para adquirir respaldo político ante el enemigo; también para no definir desde el “olimpo¨. Humildemente para plebiscitarnos; para chequear si nuestra propuesta encontraba eco. Dado que en cinco meses se alcanzaron 12500 firmas, quedó demostrado que la temática estaba en la cabeza de la gente.

Diferenciar entre resistencia e Incidencia Política (acción defensiva con ofensiva). La segunda implica una práctica TRANSFORMADORA. Conquistas. Acumulación! apuesta a transformar la realidad! … no solo a resistir.

Aquí en nuestro territorio canario se han dado los dos casos: la lucha contra la cantera de Suárez fue una acción más bien defensiva y la lucha contra la SOJA -T tiene características ofensivas en tanto apunta al corazón del modelo.

Los métodos de lucha y los grados de violencia están determinados por el nivel de conciencia adquirido por el movimiento de masas. ¡Evitar aislarse! En general no realizar acciones que puedan ser rechazadas o incomprendidas.

La teoría no está dada de ante mano. Se construye a partir de la propia práctica política. Critica y auto critica permanentes. Imprescindible equilibrio entre audacia y realismo.

El TRABAJO DE BASE es instrumento clave. Distinguir claramente entre agitación y concientización (la educación popular como instrumento estratégico). Desarrollo de un estilo de trabajo (actitudes, discursos) que apunte a la construcción COLECTIVA (trabajar en equipo, saber escuchar, rotar tareas, etc …) Formas organizativas no verticalistas.

El PODER es “hijo del rigor¨

La presencia de gente en la calle, visiblemente movilizada es DETERMINANTE. Las acciones súper estructurales (gestiones de todo tipo y a todo nivel) deben acompañar dialécticamente.

Esto quedó más que demostrado en estos años de lucha no solo por el efecto de las ocho grandes marchas nacionales sino también en las movidas de Suárez y Canelones.

Debe existir real INDEPENDENCIA de la lucha social ante el accionar partidario. Autonomía. ¡Sesgar la lucha es abortarla!

La vieja teoría de que la lucha social por sí misma es reformista y necesita del partido (de vanguardia) que la oriente, peca entre otras cosas, por instrumentalista.

En lugar de promover lucha y darle sustancia al movimiento de masas (gremios, colectivos etc) lo sustituye y liquida. Aparatismo ; burocratismo; dirigentismo.

Justamente para ampliar las bases de lucha, para crecer es imprescindible no partidizar. Además la independencia es clave para volver CREÍBLE la lucha ante los ojos de la gente. Es un antídoto para el retraimiento o pasividad que proviene del temor a ser utilizados. Esto bajo ningún punto de vista implica aislarse del sistema político. Todo lo contrario. Coordinar; ¨golpear juntos pero marchar separados¨, poniendo el énfasis en la coincidencia táctica y respetando las diferencias estratégicas.

Enfocada así la cuestión, las experiencias concretas de Suárez y hoy Canelones muestran por los resultados obtenidos, que es el camino a transitar en esta etapa.

Tiempos vendrán en que será necesario discutir y encarar nuevas formas de organización/acción que transciendan las actuales.

Finalmente en términos metodológicos importa indicar ciertos CRITERIOS BÁSICOS de gran utilidad:

Desglosar objetivos. “Ir por todo” no es posible/Las derrotas generan frustración y parálisis!! Por eso nos propusimos comenzar por la SOJA – T en Canelones.

No desgastarse ni desgastar la gente. Más vale “poco y bueno” (contundente) que “mucho y malo”. Diferenciar: accionar político de “gimnasia militante”.

Articular, fundamentar las propuestas programáticas, con discurso sólido, no panfletario y no agresivo (“al santo botón”). En términos discursivos la incompatibilidad en Canelones del Agro negocio con la producción familiar es casi “imbatible” .

Así como nosotros tenemos nuestros tiempos para aprender (de la práctica; de los propios errores) también la gente. Aquí en Sauce/Cuchilla de Rocha la lucha contra la SOJA -T en los años 2007/08 fracasó porqué la propia gente no lo entendía. Ahora si no se gana será por cuestión de correlación de fuerzas, pero la lucha ya cuenta con una conciencia colectiva.

Para cerrar la mirada estratégica, queda en el tintero el gran tema/problema de los liderazgos. Daría para más que mucho … Sintéticamente, asumiendo la dialéctica del desarrollo desigual (para todo proceso material o humano) y muy por fuera de igualitarismos “decretados” camufladamente, reconociendo que existen y son necesarios, la claveES QUÉ ROL JUEGAN … Si para “ocupar espacios de PODER” o promover lo grupal . En el caso de la Comisión, la experiencia del 18 de noviembre, con 12 compañeros subiendo al estrado en representación de los diferentes parajes del departamento y hablando todos un poco y con sencillez, desde el corazón (no con discursos armados y/o demagógicos), pone de relieve que es posible romper con la matriz dirigentista y que eso es bueno para crecer como cuerpo, en conciencia y compromiso.

III.- LA COYUNTURA/ ¡EL MOMENTO “19 DE JUNIO”!!!

Sin duda que nos jugamos una GRAN PARADA. Primero intentando organizar un FORO nacional e internacional que le dé vuelo, dimensión “macro” a esta lucha territorial que hemos desplegado en Canelones. Porque al enfrentar un modelo (de los monocultivos, Soja y Eucaliptus son las vedettes) aunque sea parcialmente, no es fácil conquistar el objetivo. En cuanto discurso público y consenso general venimos ganando terreno aceleradamente. Tanto las visitas a los Consejos Municipales como nuestra presencia en el pleno de la Junta Departamental durante 80 minutos, así lo confirman. La crisis de LA ARMONÍA en enero de este año (7 productores liquidados por contaminación) que cobró alcance nacional, significó un punto de inflexión en nuestra lucha. Si bien la Intendencia intentó de manera inteligente amortiguar los efectos de la misma, quedó en evidencia ante los ojos de todo el país (no solo en Canelones) que la bandera levantada por nuestro movimiento es MÁS QUE LEGITIMA. Como tenemos un considerable “capital político” (12500 firmas; 19 Encuentros de vecinos en diferentes parajes; Encuentro Académico; desembarcos ; caravanas y dos importantes movilizaciones en la plaza de C. etc) y seguimos actuando con iniciativa (nuevos Encuentros, Consejos Municipales, Junta Departamental, etc) evidentemente las posibilidades de un triunfo no parecen tan descabelladas o lejanas. En todo caso, si logramos un concurrido Foro y luego una significativa movilización/concentración en la Plaza de Sauce el día de los festejos (con prensa y autoridades nacionales presentes) habremos dado un GRAN PASO en la acumulación de fuerzas … que nos permita avizorar un futuro distinto al del saqueo, la destrucción ambiental y el sometimiento ante los designios del gran capital ¿LO HAREMOS REALIDAD EN ESTA COYUNTURA??

IV.- PALABRAS FINALES

Como lo aclaré antes, la excesiva extensión de este material no me deja conforme … Pero a la vez creo necesario hincarle el diente a la concretísima tarea de reflexionar, debatir, intercambiar puntos de vista acerca de CÓMO CONSTRUIR LUCHA ANTISISTÉMICA… de CÓMO CONSTRUIR EN LAS ACTUALES CONDICIONES, PODER POPULAR …. y agrego: reflexionar desde la experiencia militante, concreta, real; no desde la teoría, el gabinete o el pasado!!!

¿Como no reducirnos a juntar votos o quedarnos aislados muy coherentes, muy radicales, pero sin producir transformaciones políticas reales?

Retomo lo dicho al comienzo: son estos los complejos desafíos al que nos enfrentamos quienes seguimos CREYENDO EN LA LOCURA … en medio de un presente civilizatorio, planetario, tan absurdo como incierto!!!

ALVARO JAUME

Sauce Mayo/2017