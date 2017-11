Uno de los fascistas en libertad por el ataque a Blanquerna es cuñado del ministro De Vigo y primo del exministro Morenés.

Iñigo Pérez de Herrasti es uno de los acusados por el ataque al Centro Cultural Blanquerna el año 2013 y que no tendrá que entrar en prisión por decisión del TC , como se ha conocido este miércoles. Por el nombre, posiblemente, no llame la atención, pero Pérez de Herrasti tiene un importante historial declicte y vínculos familiares con el actual ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo , y con el ex ministro de Defensa Pedro Morenés Eulate .

El asaltante, de unos 60 años y dirigente de Alianza Nacional, es primo de Morenés por parte de madre. Por otra parte, también es cuñado de Méndez de Vigo, ya que su hermana, María Pérez de Herrasti, éstà casada con el ministro.

Entre el historial penal de Pérez de Herrasti, consta una condena de 14 años de prisión en 2000, al ser detenido junto con tres miembros de grupos neonazis- con explosivos y armas para atentar contra familiares de presos de ETA que viajaban a la capital española para visitar a los encarcelados.

Siete años más tarde, Pérez de Herrasti hizo una huelga de hambre, acompañado de Pedro Pablo Peña, miembro de Alianza Nacional, para protestar contra lo que veían como un trato de favor hacia los presos de ETA.

Además, el ultra es hijo de marqueses . Su padre, Ramón Pérez de Herrasti y Narváez, es el decimocuarto marqués de Albayda, y su madre, Begoña Urquijo y Álvarez de Eulate, es hija de los marqueses de Bolarque y forma parte de la familia de los marqueses de Urquijo.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves suspender la ejecución de la pena de prisión que le impuso el Tribunal Supremo, junto con la de cuatro ultras más, que asaltaron violentamente el Centro Cultural Blanquerna el 11 de septiembre de 2013 , mientras tenía lugar el acto institucional de la Diada de Cataluña en Madrid.

(En la foto, el de la izquierda, con perdón)