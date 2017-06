Trump, sus compinches de la Florida y los DDHH

Diez claves de la política hacia Cuba, revelan inequívocamente de qué estamos hablando en el momento actual de las relaciones con EEUU

Hace un par de días (1), manifesté que en medida poco despreciable el enuncio de Trump vs. Cuba de este 16/6 evidencia que nuestro Socialismo va por el camino correcto, más con la brújula que nos proporciona nuestro Partido Comunista (2). Ahora especifico al respecto, a partir de los “buenos” oficios del gobernador de Florida Rick Scott trascendidos justamente 24 horas antes del anuncio imperial del retorno a la “Guerra Fría” frente a Cuba.

Resulta que el mismo Sr. Scott que vociferó en múltiples ocasiones que su mandatorio Trump revirtiera lo alcanzado entre Washington y La Habana por los acuerdos de los Presidente Barack Obama y Raúl Castro en el histórico 17/12/2014 (3), es punto de atención porque un proyecto de ley que habría hecho grandes cambios en el sistema de educación superior del estado que él administra recibió su veto (4).

La fuente que consulté certifica que el gobernador republicano, que en el pasado había criticado a 12 universidades de la Florida por intentar aumentar los costos de las matrículas y había solicitado gastar menos dinero en programas de maestría, dijo que vetó el proyecto de ley porque era demasiado caro para las 28 universidades de la Florida. Sin embargo, “el veto de Scott hace que a las familias les resulte más difícil ahorrar para luego enviar a sus hijos a la universidad”.

Otro compinche en la cruzada anticubana como el representante por Miami nombrado Mario Díaz-Balart que ayudó a elaborar los cambios propuestos por Trump el mencionado 16/6 (5), es el mismo que procuró un trato sobre Cuba para pasar la ley de salud contraria a la de Obama que “costaría el acceso a la asistencia sanitaria a decenas de miles de sus propios electores, subiría por el techo los costos de las primas a otros, y le impondría un impuesto a los residentes de mayor edad del sur de la Florida” (6).

A estos elementos de juicio que comparto en este minuto, le debo agregar lo siguiente:

Por un lado, lo bien que hizo constar nuestro Gobierno ante el desatino de turno de Trump: “Los Estados Unidos no están en condiciones de darnos lecciones […] se amenaza con imponer más restricciones a los servicios de salud, que dejarían a 23 millones de personas sin seguro médico” (7); por otro, la realidad opuesta que devela cómo vive el pueblo cubano en cuanto a sus Universidades y la cobertura de Salud Pública, aunque pudiéramos estar mejor si la Guerra multilateral Made in USA contra nuestra Revolución no existiera (8).

Entonces resulta evidente la falacia de Trump y sus compinches de la Florida en el abordaje de los DDHH para justificar lo humanamente injustificable desde el punto de vista de la actitud civilizada —más, si se examinan “Diez claves de la política de Donald Trump hacia Cuba” (9).

