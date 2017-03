Trump ante las Américas

No solo distingue entre Canadá y el Sur del Hemisferio Occidental sino que asimismo se encamina a coronar la Doctrina Monroe

Si en la primera parte de mi Ensayo Trump de cara al Mundo: Notas sobre antes y después del 20 de Enero de 2017 presentado la semana pasada en el Observatorio Social de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, al Centro-Este de la Mayor de las Antillas, abordé lo concerniente al susodicho frente a asuntos internacionales en general, ahora continúo en lo que atañe a su actitud respecto a Canadá y Nuestra América.

Así, ante todo resalto que el ángulo de mira del jefe de la Administración de Washington distingue acentuadamente entre la parte Norte y el Sur del denominado “Nuevo Mundo”. Es decir, para él Canadá es un elemento superior en relación al lado austral del Río Bravo. Los hechos constituyen demostraciones irrefutables.

Es realidad que una vez situado en la Casa Blanca, se difundió esta noticia: “El presidente Trump está comprometido a renegociar el TLC”. Si los socios del tratado (Canadá y México) se niegan a una renegociación que asegure un “trato justo” a los trabajadores estadounidenses, entonces “el presidente notificará la intención de EEUU de retirarse” de ese Tratado de Libre Comercio[1].

Empero, más allá de la retórica sobre el proteccionismo y el Tratado en causa, lo cierto es que entre los primeros Jefes de Estado recibidos por Trump se encuentra Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, quien conversó en Washington con su par de EEUU. Y, a juzgar por las informaciones de prensa, la armonía hizo acto de presencia en ambos estadistas.

Durante la rueda de prensa conjunta con la que concluyó la jornada de reuniones, Trump declaró: “Tenemos una relación de comercio espectacular con Canadá. Vamos a retocarla, haremos ciertas cosas que van a beneficiar a nuestros dos países. Es una situación mucho menos grave que lo que ha ocurrido en la frontera sur”[2].

A la sazón, también se conoció que David Wilkins, embajador estadounidense en Canadá entre 2005 y 2009, declaró a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que, en su reunión con Trump, Trudeau “estableció con mucho éxito” un buen tono con el presidente; que el comentario de Trump sobre la necesidad de “retocar” el comercio con Canadá “es muy positivo”; y que “Canadá no se lleva empleos de Estados Unidos. Estados Unidos no se lleva empleos de Canadá. Lo que hacemos juntos es crear empleos. Lo que ha dicho hoy es reiterar eso”[3].

Pero es diametralmente opuesta la actitud de Trump ante México y el TLC, aunque tras asumir el cargo presidencial él tratara de suavizarla. Dijo: “Vamos a empezar a renegociar sobre el NATFA [siglas en inglés del Tratado en cuestión], la inmigración y la seguridad en la frontera”. “México ha sido grandioso, grandioso. El presidente ha sido de verdad asombroso y creo que vamos a tener muy buen resultado para México, para Estados Unidos, para todos los involucrados, es muy importante”[4].

Sin duda, el presidente de Estados Unidos quiere apresurar la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a su antojo. Y no está cruzado de brazos. A legisladores estadounidenses en su Despacho Oval, les dijo:

“Ustedes son la gente que lo puede hacer”. “Tengo muy serias preocupaciones sobre el TLC. El TLC ha sido una catástrofe para el país, nuestros trabajadores, nuestros empleos y para nuestras compañías que están dejando el país”. “Quiero cambiar esto y quizá lo haremos. Quizá hacemos un nuevo TLCAN con una ‘j’ extra en el nombre del TLC. ¿Saben qué significa? Comercio libre y justo. No sólo comercio libre, sino comercio libre y justo. Porque es muy injusto”[5].

Todo, mientras se espera que los empresarios mexicanos y estadounidenses entreguen en Mayo próximo sus propuestas y recomendaciones.

Y en su primer discurso ante el Congreso estadounidense, el último día de Febrero, reiteró su posición anti-emigración que específicamente afecta a México:

“Debemos restaurar la integridad y el imperio de la ley en nuestras fronteras. Por eso, pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur. Se iniciará antes de lo programado y, una vez terminado, será un arma muy eficaz contra el crimen y las drogas”[6].

Sin embargo, el Gobierno mexicano considera que será más lento el asunto. “El horizonte de planeación responsable nos debería poner un paquete para su aprobación no más allá del primer cuatrimestre de 2018, porque en 2018 habrá una elección intermedia en Estados Unidos, para el Capitolio, y habrá una elección presidencial en México; lo peor que le podemos hacer a los mercados es poner incertidumbre sobre incertidumbre”, dijo Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía[7].

Incluso, México es categórico: “En el momento en que digan: ‘Vamos a fijar un arancel del 20 por ciento a los autos’, me levanto de la mesa”, expresó el mismo Guajardo”[8]. Y respecto a “la inmigración y la seguridad en la frontera” en la versión del principal inquilino de la Casa Blanca, el presidente Enrique Peña Nieto también ha sido categórico:

‘‘Este día [26 de Enero de 2017], el presidente de Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país: una, para implementar medidas migratorias, y otra, para extender el muro en la frontera”. ‘‘En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales”. “Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide”. ‘‘México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”[9].

En este escenario, debo significar dos ideas ligadas: una, es digna y patriótica la verticalidad de las autoridades mexicanas; dos, tal postura de Washington ante la nación azteca dista de ser a causa de intentar revertir el sistema capitalista imperante en esa nación, sino por intereses/naturaleza de Trump. Si no, obsérvese qué actitud sostiene con Perú, país de similares características económicas y políticas que México.

Primeramente, en su llamada efectuada el 12 de Febrero del corriente a su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de EEUU destacó la importancia de “reforzar los fuertes lazos bilaterales” con Perú, según un comunicado de la Casa Blanca que agrega: “Los dos líderes coincidieron en la importancia de construir los cimientos de un robusto crecimiento económico para ambos países”[10].

En segundo lugar, la propia fuente certifica que Trump decidió retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífico, del que forma parte Perú, para centrarse en acuerdos comerciales bilaterales con las naciones implicadas —un piropo a Lima; al paso que se asevera que el magnate gringo transmitió a Kuczynski su preocupación por la “situación humanitaria” en Venezuela y ambos coincidieron en el deseo de trabajar para promover la democracia en toda Latinoamérica —asunto que retomo en otras líneas de este trabajo; amén de no descartar que el Gobierno estadounidense evalúe la opción de la deportación de Alberto Toledo (el corrupto y prófugo ex mandatario peruano presumiblemente escondido en EEUU) dentro de las facultades que la ley de migración estadounidense otorga al Departamento de Estado.

Así, resultó coherente que Trump recibiera a Kuczynski en gesto que se convierte en la primera reunión con un líder latinoamericano en la Oficina Oval desde la investidura del mandatario republicano; y que coincidieran otra vez en el tema de Venezuela y las críticas al Presidente Nicolás Maduro. Todo, al margen de que este estadista peruano y asimismo exbanquero de Wall Street no pasó por alto hablar del libre comercio y de sus conciudadanos/as que viven en Estados Unidos —una incomodidad para Donald John[11].

Precisamente sobre el tema Venezuela, el mandatario yanqui se siente en el deber de no desaprovechar oportunidad para tratar de desprestigiar a la Revolución Bolivariana.

A mediados del pasado Febrero, el Gobierno de Donald Trump ordenó congelar los activos de un acaudalado empresario venezolano llamado Samark López Bello, acusado de ser el “testaferro” de una organización de narcotráfico dirigida por el Vicepresidente de ese país, Tarek El Aissami. ¿Curiosamente?, este López no solo es un empresario petrolero en Venezuela sino también un miembro de uno de los lujosos resorts que tiene el magnate-presidente en el sur de la Florida. No obstante, el acaudalado en cuestión calificó la noticia como algo “injustificado”[12].

Con todo, el bochinche Made in USA contra la Patria de Bolívar y Chávez continuó cuando el Departamento del Tesoro acusó a Tarek El Aissami por supuestamente desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes[13]; al tiempo que Trump recibía a la esposa del delincuente político Leopoldo López[14] y exigía su inmediata liberación.

Mas, la respuesta hizo acto de presencia: el Presidente Maduro calificó de infame las acusaciones yanquis contra su Vicepresidente[15] y la Ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, entregó dos notas de protestas al encargado de negocios de EEUU en Venezuela, Lee McClenny, en rechazo a la infamia contra el Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, y exigió “al funcionario diplomático el debido respeto al Vicepresidente de la República conforme a la Convención de Viena”[16]. A ello respondió igualmente el infamado, quien afirmó que “no hay una sola prueba” sobre lo que pretenden achacarle: nunca ha estado en el país norteño, nunca ha solicitado visa con tal propósito, no tiene cuentas bancarias ni propiedades allí o en algún otro lugar del mundo[17].

Asimismo —sin despreciar que el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado de Venezuela exigió condena más severa para Leopoldo López por los actos de violencia en 2014 promovidos por la Derecha que dejaron 43 muertos y 878 heridos[18]—, desde la capital venezolana trascendió que el Gobierno Bolivariano también tuvo que rechazar lo que consideró una intromisión del Donald, luego de que este pidiera liberar “inmediatamente” al referido delincuente político[19].

Así, los pocos episodios que acabo de anotar protagonizados por el magnate gringo de cara a México, Perú y Venezuela pueden servir de termómetro de qué será la Administración Trump ante Latinoamérica, tanto más al meditar sobre su actuación sobre Cuba[20] —asunto que retomo en otras líneas de este trabajo.

No obstante, igualmente sirve para presumir el posible quehacer del inquilino clave de la casa gubernamental gringa hacia Nuestra América tener en cuenta hasta dónde llegan sus propiedades y/o propósitos en el Sur del Río Bravo.

Más allá de que Donald John dice que siempre ha “sido un gran fan de América Latina”, ha realizado un buen negocio con su participación en la construcción de un hotel de 70 pisos en la Ciudad de Panamá que al inaugurarse en 2011 se convirtió en el edificio más alto de América Latina para ese momento; y —sin despreciar que mantiene un proyecto en la ciudad caribeña de Cartagena, Colombia— desde Noviembre de 2012 está envuelto en un plan hotelero en el balneario uruguayo de Punta del Este[21]. Como complemento, se ha informado oficialmente que desde que fue elegido presidente de EEUU Trump ha mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de Brasil[22] y Argentina[23] en las que hablaron de trabajar en agendas bilaterales comunes[24] —luego desmentido[25].

Se corre poco riego al sostener, pues, que ante las Américas —distinguiendo entre Canadá y el Sur del Hemisferio Occidental— el presidente yanqui en causa ni se ha divorciado de la Doctrina Monroe[26] ni se ha separado y probablemente no se separará de los timbres que hasta la fecha ha caracterizado su pensamiento/actuación en política exterior.

Careció de casualidad que —contrariamente a la ¿pifia? del secretario general de la OEA Luis Almagro según la cual ni Cuba ni Venezuela han criticado a Trump[27]— el Presidente Raúl Castro en la V Cumbre de la CELAC en Dominicana, apenas cinco días después que el magnate asumió la presidencia, manifestara:

“Sería deseable que el nuevo gobierno de Estados Unidos opte por el respeto a la región, aunque es preocupante que haya declarado intenciones que ponen en riesgo nuestros intereses en las esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente, entre otras”[28].

A tono con la tesis anterior, el propio Raúl ante sus homólogos de la Cumbre Extraordinaria del ALBA efectuada en Caracas en ocasión del cuarto aniversario de la entrada a la Eternidad de Hugo Chávez[29], expresó:

“La nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos amenaza con desatar un proteccionismo comercial extremo y egoísta que impactará la competitividad de nuestro comercio exterior; vulnerará acuerdos ambientales para favorecer los ingresos de las transnacionales; perseguirá y deportará migrantes generados por la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de la pobreza que provoca el orden internacional impuesto.

“El muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de esa irracionalidad, no solo contra este hermano país, sino contra toda nuestra región. Expresamos la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno mexicanos. La pobreza, las catástrofes, los migrantes no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz”[30].

Resultó natural, entonces, que en la Declaración de esa Cumbre conste:

“Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos [vinculados con la postura de Trump frente a Nuestra América] una nueva oportunidad para la reagrupación, la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con claridad y realismo los horizontes, identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir un programa de acción integracionista, solidaria e internacionalista, que establezca las premisas económicas, sociales y políticas del cambio liberador”[31].

No obstante, la expectativa emerge ante lo relacionado con la Mayor de las Antillas en este orden de pensamiento. A ello me refiero en la tercera y última parte de este Ensayo.

