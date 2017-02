Saturación de las urgencias bajo el efecto de los recortes

Entre 2010 y 2015, la inversión sanitaria cayó un 14,5%, con el consiguiente cierre del servicio de atención continuada a los ambulatorios. Hoy hay una manifestación frente al Hospital Parc Taulí de Sabadell para denunciar la situación

Pedro tiene más de ochenta años y hace cuatro horas que espera en la sala de urgencias del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ​​porque ha sufrido un desmayo. Pedro ha recuperado la conciencia pero sigue un poco desorientado. Ante su camilla, hay tres más ocupadas por personas que superan los setenta años. Sentada también hay una mujer que ha llegado sola a las tres de la tarde ya las siete aún no ha sido atendida por ningún médico. Es Urgencias porque tiene mareos y problemas de movilidad en las piernas. No es la primera vez que le pasa, pero asegura que no quiere quedarse a pasar la noche: “quiero que me visiten y luego volver a casa”.

La escena tiene lugar en el Valle de Hebrón de Barcelona, ​​pero podría extrapolarse a la mayoría de servicios de urgencias de los hospitales catalanes. Las últimas semanas todo el ámbito sanitario público ha crispado. Primero fueron las imágenes que se han filtrado de las salas de urgencias a rebosar de usuarios sobre camillas y sin intimidad, y después por las declaraciones que el consejero Antoni Comín hizo sobre las enfermeras y su voluntad de mantener las pacientes -muchas de edad avanzada- en camillas en Urgencias “para tenerlos controlados”. La respuesta de las enfermeras y auxiliares es que no tienen ninguna alternativa: a planta no hay ni camas ni profesionales que puedan ocupar los enfermos. La saturación de las Urgencias supone horas de espera y convierte los pasillos de los hospitales públicos catalanes,

La saturación de las Urgencias supone horas de espera y convierte los pasillos de los hospitales públicos catalanes en foco de estrés para trabajadoras y usuarias

Contrariamente a lo que se apunta desde el Departamento de Salud, según explican profesionales de la Vall d’Hebron, la saturación no es una cuestión estacional: la mayoría de las personas que ingresan en Vall d’Hebron y el Parc Taulí son ancianos y enfermos crónicos, no afectadas por referedats y gripe. Las concentraciones y manifestaciones de trabajadoras y usuarias se extienden por todo el país. Hoy a las 18h, las trabajadoras del Hospital Parc Taulí de Sabadell, con el apoyo de sindicatos, organizaciones y asociaciones vecinales, han convocado una manifestación para denunciar la situación. Entre los apoyos, está el de Adelante-OSAN que ha levantado ampollas con el cartel de una enfermera que insinúa abofetear Comín.

Siete años de recortes

La situación no es nueva, aunque últimamente se produce con mayor frecuencia, sino que es el resultado de los recortes que comenzaron en 2009 con el Tripartito y continuaron y se intensificaron en 2010 con CiU y Boi Ruiz de consejero. Entre 2010 y 2015, las medidas de austeridad incluyeron un descenso del 14,5% en inversión sanitaria, según datos del Departamento de Economía. Este año, los presupuestos aprobados han destinado 408 millones de euros más en Salud: los 8.342 millones de euros de los presupuestos del año 2015 se ha pasado a 8.750 millones de euros, pero aún así, sigue siendo un 11% menor al del año 2010. el consejero Antoni Comín y sus asesores se han referido a un Plan de mejoras, que, en cualquier caso, no dará resultados hasta de

Enrique Feliu, miembro de la Marea Blanca, se muestra escéptico con el Plan de Urgencias que propone el consejero, sobre todo por cuestión de tiempo: “Necesitamos que el sistema de urgencias esté bien ahora, no se puede esperar”. Con esta intención han intensificado las movilizaciones: ayer miércoles un centenar de personas, convocadas por Marea Blanca y la Plataforma de Afectados por el ICAM (PAICAM), se concentraron ante la Conselleria de Salud de Barcelona.

Entre 2010 y 2015, las medidas de austeridad incluyeron un descenso del 14,5% en inversión sanitaria, según datos del Departamento de Economía

El mapa social ha cambiado. Trini Cuesta, una auxiliar enfermería jubilada de la Vall d’Hebron y portavoz de la coordinadora de la Servicio de Atención Primaria Montaña, explica que en urgencias van a parar abuelos, personas que siguen tratamientos con efectos secundarios y muchas pacientes oncológicas. La medicina oncológica ha avanzado y las afectadas viven más, pero a condición de convertirse en enfermos crónicos.

Las listas de espera también son un factor determinante: “el barrio, hay pacientes con dolores de espalda que esperan una operación llevarán dos años. Mientras, por ejemplo, utilizan los centros de atención primaria y las urgencias de los hospitales para lograr la medicación derivada de la morfina y calmar el dolor “, explica Cuesta. La jubilada recuerda el pico de saturación de julio de 2016, cuando un centenar de pacientes esperaban cama en Urgencias. Una situación similar se vivió en octubre y se ha repetido la Navidad.

Cuesta subraya que “no podemos centrarnos con el tema de las urgencias, el problema viene de los recortes que se aplicaron al sistema sanitario, que no se han revertido y que han dañado los cimientos”. En las residencias donde hay ancianos ingresados, añade, “no hay medios para controlar ninguna situación: cualquier abuelo que tenga tos ya se la envía de urgencias en el hospital”.

Cuesta subraya que “el problema viene de los recortes que se aplicaron al sistema sanitario, que no se han revertido y que han dañado los cimientos”

Uno de los problemas son los reingresos: la falta de camas hace que las altas se den relativamente deprisa. Lo denuncia Enrique Feliu: “Los pacientes deberían estar un tiempo mínimo en urgencias y luego pasar a planta, pero no hay camas o no los quieren abrir, porque abrirlos significa colocar más enfermeras en planta. No quieren incrementar la plantilla de trabajadores y pretenden que todo se resuelva en urgencias “. En lugar de ser atendidos por Atención Primaria o pasar a planta hospitalaria, muchos pacientes se quedan en Urgencias, atendidos por enfermeras y auxiliares que a menudo no dan abasto.

CAP cerrados, urgencias llenas

Fuera del área metropolitana, los pacientes también se concentran en Urgencias. Mientras que en Barcelona y Lleida hay Centros de Urgencia de Atención Primaria (CUAP) que abren todo el día, a otras localidades no existen. Casi todos los ambulatorios cerraron el servicio de atención continuada cuando Boi Ruiz era consejero, y en algunas localidades cierran a las ocho de la tarde. “Si abres la cabeza a las doce de la noche, no llegas al CAP; tienes que ir a Urgencias del hospital comarcal más cercano”, denuncia el miembro de Marea Blanca. En el hospital de Bellvitge, las instalaciones se renovaron hace poco y no hay los mismos problemas que el Taulí de Sabadell y el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que es un hospital demasiado pequeño para asumir las 400.000 personas de la localidad. y en algunas localidades cierran a las ocho de la tarde. “Si abres la cabeza a las doce de la noche, no llegas al CAP; tienes que ir a Urgencias del hospital comarcal más cercano”, denuncia el miembro de Marea Blanca. En el hospital de Bellvitge, las instalaciones se renovaron hace poco y no hay los mismos problemas que el Taulí de Sabadell y el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que es un hospital demasiado pequeño para asumir las 400.000 personas de la localidad. y en algunas localidades cierran a las ocho de la tarde. “Si abres la cabeza a las doce de la noche, no llegas al CAP; tienes que ir a Urgencias del hospital comarcal más cercano”, denuncia el miembro de Marea Blanca. En el hospital de Bellvitge, las instalaciones se renovaron hace poco y no hay los mismos problemas que el Taulí de Sabadell y el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que es un hospital demasiado pequeño para asumir las 400.000 personas de la localidad.

Mientras que en Barcelona y Lleida hay Centros de Urgencia de Atención Primaria (CUAP) que abren todo el día, a otras localidades no existen

La semana pasada, explica Enric Feliu, en el hospital Broggi había ambulancias sin literas y usuarias sin cama: “vi una foto de seis ambulancias paradas en la puerta de los servicios de urgencias: tenían las literas dentro de la sala, llenas de enfermos que no tenían cama “. Feliu señala que cuanto más lejos de la capital, peor son los servicios, y aprovecha para referirse también al sistema de ambulancias, muy deficiente en las Tierras del Ebro y de zonas ampurdanesas como la Escala, donde diferentes co lectivos de usuarias están movilizando. De hecho, el caso de la niña de ocho años que murió en Blanes el pasado 22 de enero podría tener algo que ver, porque en toda el área de Barcelona sólo se dispone de dos ambulancias pediátricas: “Si el mismo que pasó a Blanes, sucede en Bellvitge, Vall d’Hebron o al Hospital del Mar, la persona se salva.

El tema de las ambulancias en el despliegue sanitario es muy grave “, insiste Feliu. El Taulí, un caso extremo

En Cataluña hay 2,5 camas por cada mil habitantes, pero el Hospital Taulí de Sabadell ha perdido un centenar de cama desde de que comenzaron los recortes. en el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes. Hebron o al Hospital del Mar, la persona se salva. El tema de las ambulancias en el despliegue sanitario es muy grave “, insiste Feliu. El Taulí, un caso extremo En Cataluña hay 2,5 camas por cada mil habitantes, pero el Hospital Taulí de Sabadell ha perdido un centenar de cama desde de que comenzaron los recortes. en el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes. Hebron o al Hospital del Mar, la persona se salva. El tema de las ambulancias en el despliegue sanitario es muy grave “, insiste Feliu. El Taulí, un caso extremo En Cataluña hay 2,5 camas por cada mil habitantes, pero el Hospital Taulí de Sabadell ha perdido un centenar de cama desde de que comenzaron los recortes. en el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes. El Taulí, un caso extremo En Cataluña hay 2,5 camas por cada mil habitantes, pero el Hospital Taulí de Sabadell ha perdido un centenar de camas desde que comenzaron los recortes. En el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter Urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes. El Taulí, un caso extremo En Cataluña hay 2,5 camas por cada mil habitantes, pero el Hospital Taulí de Sabadell ha perdido un centenar de camas desde que comenzaron los recortes. En el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter Urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes. En el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter Urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes. En el centro sanitario, que acoge usuarias de un área de casi medio millón de personas, el ratio ha descendido hasta 1,6 camas por cada mil habitantes, una cifra idéntica a la de Zimbawe, según explica un trabajador de urgencias. Boxes compartidos, falta absoluta de intimidad y de seguridad para las usuarias. Desde la cuenta de twitter Urgencias Taulí, algunas trabajadoras alertaron que no pueden garantizar la buena asistencia a los pacientes.

El Hospital Parc Taulí de Sabadell ha perdido un centenar de camas desde que comenzaron los recortes y el ratio ha descendido hasta 1,6 para cada mil habitantes

Recientemente, la visita del Síndic de Greuges Rafael Ribó levantó sospechas. Curiosamente, las urgencias estaban vacías, una situación insólita, según las profesionales que trabajan. El pasado martes 31 de enero, por ejemplo, a primera hora de la tarde, había 57 personas, aunque la sala de urgencias sólo tiene capacidad para 35 pacientes.

La mayoría de las personas que ingresan en Vall d’Hebron y el Parc Taulí son ancianos y enfermos crónicos, no afectadas por referedats y gripe

Por otra parte, el intercambio de declaraciones y la publicación de noticias relacionadas con la problemática a las urgencias del Parc Taulí ya ha tenido consecuencias. Las trabajadoras del Taulí han recibido una carta, en la que ha tenido acceso la Directa, en el que la dirección del centro alerta sobre “las graves consecuencias” que pueden tener “las falsedades expresadas en los medios de comunicación por el trabajo de sus compañeros”. Asimismo, el Comité de Empresa del Taulí ha publicado un tuit que insta enfermeras, médicos y auxiliares a dirigirse a la dirección para resolver los problemas.

La atención primaria, infravalorada y infrautilizada

Los recortes de Boi Ruiz supusieron, entre otras cosas, una disminución de los ingresos que anteriormente se destinaban a la atención primaria de los CUAP. Esto explica que los centros de atención primaria de las afueras de Barcelona tengan que cerrar por la noche, por falta de personal. Enrique Feliu de Marea Blanca es partidario de abrir más horas los CAP, de incrementar plantas en los hospitales pequeños y de contratar más personal sanitario ahora y no dentro de dos años. Por otra parte, las profesionales de la salud observan una tendencia de las usuarias a recurrir directamente a las urgencias hospitalarias en lugar de dirigirse previamente al CAP o incluso llamar a un médico a domicilio. abrir más horas los CAP, de incrementar plantas en los hospitales pequeños y de contratar más personal sanitario ahora y no dentro de dos años. Por otra parte, las profesionales de la salud observan una tendencia de las usuarias a recurrir directamente a las urgencias hospitalarias en lugar de dirigirse previamente al CAP o incluso llamar a un médico a domicilio. abrir más horas los CAP, de incrementar plantas en los hospitales pequeños y de contratar más personal sanitario ahora y no dentro de dos años. Por otra parte, las profesionales de la salud observan una tendencia de las usuarias a recurrir directamente a las urgencias hospitalarias en lugar de dirigirse previamente al CAP o incluso llamar a un médico a domicilio.

Trini Cuesta opina que la atención primaria debería tener los recursos adecuados para hacer de “colchón” y tratar a los pacientes crónicos complejos antes de que se produzca la urgencia

La coordinadora Trini Cuesta, al igual que el resto de fuentes, opina que la atención primaria debería tener los recursos adecuados para hacer de “colchón” y tratar a los pacientes crónicos complejos antes de que se produzca la urgencia. Esto reduciría la situación de emergencia permanente en los hospitales. Aunque la Consejería está al corriente de la problemática, la Marea Blanca cree que hay una falta de voluntad política: “No sólo hay una gran inversión en sanidad: faltan recursos, organización y planteamientos nuevos. La inversión debe ir acompañada otra perspectiva de prevención de la salud y de sanidad comunitaria en los barrios “, concluye Trini Cuesta.