Sabotean dos torres de la MAT en el tramo Bescanó-Santa Llogaia

Nou sabotatge contra la línia elèctrica de 400 kV a les comarques gironines. Uns desconeguts han descollat els cargols que aguanten dues de les torres de la MAT situades al tram comprès entre les subestacions de Bescanó (Gironès) i Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà). Ara fa unes setmanes, van sabotejar el suport número 66, que es troba a Fellines. Precisament, va ser aquí on uns activistes antiMAT van intentar impedir la construcció de la línia el gener del 2014 (un d’ells, fins i tot es va enterrar sota terra). I ara fa pocs dies, aquest tram de la MAT ha viscut un altre sabotatge amb el mateix modus operandi; és a dir, descollant els cargols que aguanten l’estructura metàl·lica. En aquest cas, ha passat a la torre número 12, situada al terme municipal de Sant Gregori (a tocar de la riera de la Llémena).

Tot i que la companyia ha pogut actuar per prevenir mals majors, fonts de Red Eléctrica subratllen que els sabotatges han compromès no només «l’estabilitat de la línia» sinó també la de «tot el sistema elèctric» perquè, de fet, allò que aguantava les torres dretes era la mateixa tensió del cablejat. Red Eléctrica ja ha presentat denúncia davant dels Mossos d’Esquadra i la policia investiga qui hi ha al darrere d’aquests fets.