Querido “patriota” español: dónde estabas tú? Carta de un catalán a un patriota español

Por David Calderón

Cuando el gobierno y los medios de comunicación que están a sus órdenes (televisión, prensa escrita, emisoras de radio,…) te lo digan, sal a la calle, y ondea la bandera de España, una bandera, que cada día que pasa es más símbolo de represión y fanatismo, de ignorancia política y de inhumanidad.

Si de repente, o ya de lejos, odias a los catalanes por tener un pensamiento y una cultura diferente a la tuya, y nace en ti odio y rabia hacía los independentistas que democráticamente y pacíficamente pidieron elegir su futuro.

Si de repente sientes en ti eso que algunos llaman “ser patriota”, y sientes que tienes que defender tu patria de este ataque “golpista” sacando tu bandera y haciéndola ondear para que todos la vean.

Si sientes que hoy más que nunca estáis unidos los españoles en contra de un “enemigo común”, y que ya no existen derechas ni izquierdas, que ahora de lo que se habla es de “la unidad de España”.

Si te sientes orgulloso de todo eso… Recuerda que ya has sido completamente adoctrinado y que ya formas parte de una masa desinformada en la que además te han hecho creer que los adoctrinados son los otros.

‼️Recuerda tu condición de borrego.

Porqué

… ¿Dónde estaba tu patriotismo cuando vaciaban las arcas del estado?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando quemaban Galicia año tras año para que unos pocos consiguieran beneficios económicos ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando caso tras caso se daba carpetazo por parte de los jueces a políticos del PP y del PSOE por corrupción ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando recortaron la sanidad ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando congelaron los sueldos de los funcionarios de “tu amada patria” ?

¿ Dónde estaba tu patriotismo cuando tu querido gobierno se cepilló en sólo 4 años todo el Fondo de Reserva de Pensiones ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando se aplicaron medidas de austeridad… Mientras ellos robaban a manos llenas ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando el gobierno usaba 48.000 millones de euros de dinero público para rescatar a bancos anunciando que ningún español los volvería a recuperar ?

¿ Dónde estaba tu patriotismo cuando se repartían los puestos de las grandes empresas de España (Puertas giratorias) ?

¿Donde estaba tu patriotismo cuando los corruptos de tu gobierno no iban a la prisión, rebajaban su pena a pocos años y les daban fianzas de risa ?

¿Dónde estaba tu patriotismo todas las veces que han ido recortando la educación dejándonos por debajo de la media europea en nivel académico ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando los doctorados de “tu amada patria” tenían que irse a otros países para ganarse la vida ?

¿Dónde estaba tu patriotismo cuando se aprobó la “Ley Mordaza” que entre cosas persigue la Libertad de expresión ?.

Yo voy a decirte dónde estabas tú:

En ninguna parte.

Bueno, sí, estabas en la calle ondeando la bandera gritando consignas, y no de amor y cariño hacía una parte de “tu amada patria”. Estabas sacando tu bandera para reprimir una voluntad, un deseo.

Y es muy lícito que quieras una España unida. Pero tú solo sacabas la bandera para reprimir, para amenazar y para amedrentar a esos que (Según te han dicho) “quieren romper España”. Porque no te importan la democracia, los derechos sociales, y las libertades civiles. No dices nunca nada, no te manifiestas, todo te da igual.

Es más, puede que incluso hayas dicho alguna vez eso de “huy es que yo de política paso”.

Resumiendo: Te importa una mierda España.

Lo demuestras con tu pasotismo ante las cosas que si que la rompen de verdad y te posicionas a favor de ellos, y los votas una y otra y otra vez, o no votas que al final es casi lo mismo.No te involucras por ayudar a tu país.

Es más, pasas olímpicamente de todo.

Eso si, cuando el gobierno y los medios de comunicación que están a sus órdenes (televisión, prensa escrita, emisoras de radio,…) te lo digan, sal a la calle, y ondea la bandera de España, una bandera, que cada día que pasa es más símbolo de represión y fanatismo, de ignorancia política y de inhumanidad.

Tú no eres un patriota, tú eres una grieta más de esa España rota que por desgracia tiene sus días contados!!!