PUCP: primera universidad peruana en reconocer identidad de estudiantes trans

En una decisión histórica por parte de sus autoridades, se aprobó el respeto a la identidad de aquellos alumnos que se reconozcan como transgénero o personas de género no binario y el acceso a trámites con su nombre identitario.

Histórico. El último miércoles 31, precisamente en la fecha que se conmemora la lucha contra los crímenes de odio, la Pontificia Universidad Católica del Perú dio un importante paso respecto al respeto a la diversidad al convertirse en el primer centro de estudio superior en el país en aprobar una reforma que garantice el derecho a la identidad de personas trans y de género no binario.

La norma, que entra ahora en una etapa de reglamentación y podría entrar en vigencia a fines de este mismo año, permitirá que el nombre y género de los alumnos que se reconozcan como trans o de género no binario sean llamados con el nombre con el cual se identifican. Este nombre será también el que aparezca en sus respectivas Tarjetas de Identificación (TI).

Igualmente, y en lo que supone una de las medidas más importantes, se capacitará a los docentes y trabajadores administrativos respecto a la realidad de estas personas y se promoverán espacios para sensibilizar a la comunidad universitaria en general. Esto teniendo en cuenta los casos de discriminación motivados precisamente por un profundo desconocimiento respecto a la transgeneridad y expresión del género.

Para Guadalupe Salazar, presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), el balance de la lucha que llevó a toda la comunidad hasta este logro es más que positivo, resaltando que el trabajo más importante sin duda ha sido el del colectivo estudiantil.

“Nosotros desde el momento en que postulamos hasta el día de hoy nos comprometimos con el apoyo a la Reforma Trans. En el camino se sumó el apoyo de distintos gremios y colectivos, y eso nos permitió explicar en qué consistía con mayor atención de parte de la comunidad universitaria. Es con información que logramos que tuviera mucha acogida, señaló en diálogo con LaMula.pe

Aunque puntos como la participación en los espacios deportivos no llegaron a ser aprobados, Salazar aseguró que continuarán en la lucha para alcanzar todos los planteamientos, pero que de momento la prioridad será fiscalizar el proceso de concretización de lo ya conseguido.

Reconoció también que la aprobación les sorprendió gratamente, pues esta no era esperada por la complejidad del debate que podría generarse debido a la radicalidad de las posturas contrarias.

“Sí nos sorprendió mucho, no porque no creyéramos que no había la posibilidad, sino que al ser un tema tan controversial y estar en una universidad, que si bien es humanista y plural, tiene un ala conservadora muy fuerte, pensamos que iba a tomar más tiempo del que en realidad tomó. Pero nos agrada ver que decanos y autoridades, de quienes no conocíamos su postura previa, tuvieron finalmente una a favor”.