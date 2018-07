Partidos y sociedad civil debatirán en el Congreso sobre las reformas necesarias para acabar con la Ley Mordaza

Estas propuestas han sido consensuadas por numerosas organizaciones y colectivos de todo el Estado, quienes han trabajado en coordinación con el grupo de análisis de la plataforma No Somos Delito sobre los 10 puntos clave que debería contener una ley para garantizar la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, el derecho a la intimidad o el derecho de asilo

El próximo jueves 5 de julio a partir de las 16:45h se celebrará una Jornada Parlamentaria en el Congreso de los Diputados para debatir sobre las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. En este acto organizado por colectivos sociales, al que han sido invitados todos los grupos parlamentarios, se presentarán una serie de propuestas de cambio a las reformas planteadas en el Congreso.

-> Al acto asistirán representantes de los grupos parlamentarios Compromís-Podemos-EUPV, del Grupo Socialista, del Grupo Popular, de EH-Bildu y de Esquerra Republicana.

-> Participarán organizaciones y colectivos que trabajan diariamente en la defensa de los Derechos Humanos como la Plataforma por la defensa de la Libertad de Información (PDLI), Cáritas España, la Confederación de Asociaciones Cannábicas, SOS Racismo Madrid, Red Acoge, AFEMTRAS(Agrupación feminista de trabajadoras del sexo), la Asociación Libre de Abogadas (ALA), Amnistía Internacional, la Comisión Legal Sol, el colectivo Yayoflautas, la CGT, ATTAC, Ecologistas en Acción, la Plataforma Antidesahucios, Defender a quien defiende o Greenpeace España.

Estas propuestas han sido consensuadas por numerosas organizaciones y colectivos de todo el Estado, quienes han trabajado en coordinación con el grupo de análisis de la plataforma No Somos Delito sobre los 10 puntos clave que debería contener una ley para garantizar la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, el derecho a la intimidad o el derecho de asilo. Tal y como afirma la Plataforma No Somos Delito: “consideramos necesario que la reforma de esta ley contemple la eliminación de la presunción de veracidad por parte de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, la redacción de un texto trasparente sin ambigüedades, que cumpla con los principios de no discriminación e igualdad o la abolición de la devoluciones en caliente, puntos que son básicos en cualquier Estado democrático de derecho.”