Nación Mapuche. Machi Linconao a sus perseguidores en Chile: “Que la corten de hueviar esos malditos desgraciados”

Por Mapuexpress

Este 4 de enero de 2018, la Machi Francisca Linconao salió fuera de Chile y como señaló su vocera, lo hizo en base a un viaje programado tal cual lo hizo hace un mes a Bariloche, Argentina, no existiendo ninguna imposibilidad para tal propósito como persona libre e inocente, como indicara su abogado defensor.

Previo a esto, la Machi Linconao una vez conocido el fallo de la Corte de Apelaciones el 29 de diciembre de 2017 que anuló el juicio que la había absuelto junto a otros 10 comuneros mapuche en el denominado caso “Luchsinger Mackay”, la autoridad tradicional había señalado a medios de prensa el mismo día: “Soy inocente y toda la gente yo siempre he dicho que son inocentes. A mí me dijeron que tenía unas reuniones, ¿cuándo que hubo reuniones en mi casa? Jamás tuve una reunión, jamás. A nadie yo llamé ese 3 de enero. Que la corten de huevear estos malditos desgraciados”, esto con respecto a las acusaciones mediáticas desde la Fiscalía a cargo, agregando la Machi: “Esta cosa no es juego, no estamos jugando, del primer juicio que salimos absueltos todos y ahora anularon el juicio. Eso no es justo (…) los ricos tienen justicia porque tienen plata, los compran a los jueces y entonces por eso ellos hacen esto, es muy injusto”.

Ayer, 4 de enero, una vez conocida la salida de la autoridad mapuche fuera del País, la Fiscalía lo hizo trascender dando cuenta de la abierta y pública persecución de que es objeto tratando de instalar una orden de detención en su contra, como si estuviese en un ilícito, al respecto, el abogado defensor, Renato González, señaló a El Desconcierto: “La machi es una mujer libre y tiene todo el derecho como cualquier ciudadana del país de circular tanto a nivel nacional como en el extranjero, como lo estime conveniente. Su única obligación es comparecer a la audiencia del 26 de febrero”, agregando: “No veo cuál es la razón de todo esto, la Constitución nos asegura a todos la libertad y ella ejerció ese derecho. Hace un par de semanas estuvo en Bariloche cuatro días y nadie dijo nada”, añadiendo: “La machi es inocente, ha sido absuelta en dos juicios, por 6 jueces y haciendo uso de un derecho ocurre lo de hoy”.

Por su parte, la vocera de la Machi, Ingrid Conejeros, indicó a Radio Universidad de Chile que en su viaje no hay ningún otro propósito más que su ejercicio libre de llegar a los lugares que estime. “Es una visita que ella ya tenía programada desde hace tiempo, invitaciones que le han hecho tanto desde dentro de Chile como de fuera del país. El viaje tiene como objetivo que ella esté tranquila”.

De acuerdo a medios de prensa dado a conocer por el fiscal Nacional, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, fue informado desde el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez que la machi Francisca estaba abandonando el país con destino a Bolivia, solicitándose orden de detención la que fue desestimada por el Tribunal de Temuco por no existir motivos.

Hoy desde las redes sociales “Piensa Prensa” señalaba que el Fiscal regional Paredes exige orden de detención para la Machi Francisca Linconao, pero nada hace con respecto del sargento de carabineros miembro del Gope, Cristian Rivera Silva, quien descargó más de 180 perdigones en la espalda del joven mapuche Brandon Hernández Huentecol, quien por tercera vez no se ha presentado a Tribunales para comparecer en audiencia de formalización.

Atención internacional por persecución a Machi Linconao

Diversas organizaciones locales e internacionales de Derechos Humanos han activado su atención y seguimiento a la situación que enfrenta la Machi Linconao, quien desde el año 2013, según se ha denunciado, viene siendo objeto de apremios ilegítimos a quien se le ha tratado de involucrar en la muerte de un matrimonio “Luchsinger Mackay” lo que se ha señalado como un ensañamiento en su contra por parte de sectores empresariales – latifundistas y de Fiscales a quienes se les ha denunciado de poseer un prontuario anti Mapuche.

Una primera ofensiva en su contra el 2013 la mantuvo unos días encarcelada, posteriormente, luego de la presión de poderes empresariales y fiscales, volvió a ser allanada y detenida, estando 9 meses prisionera y con un juicio donde fue absuelta en octubre de este 2017 junto a otros diez imputados Mapuche, sin embargo la Corte de Apelaciones anuló el fallo a fines de diciembre del reciente año.

Organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la situación de la Machi Linconao en el marco de la criminalización que hubo en su contra durante el 2016 y 2017, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Esta última manifestó el año pasado durante el encarcelamiento de que fue objeto, previo al juicio, lo siguiente: “El delito que se imputa no puede ser razón suficiente para mantener a una persona acusada en prisión preventiva por periodos prolongados de tiempo y sin el pleno respeto al debido proceso. Considerar la gravedad del delito como único criterio para mantener la prisión preventiva implica vulnerar la presunción de inocencia”, agregando: “Es preocupante que la machi Francisca Linconao esté siendo sometida a un proceso de estigmatización por parte de las autoridades del Estado chileno a través de las detenciones de las cuales ha sido objeto, en que se despliegan numerosos elementos de la fuerza pública con armamento pesado, al mostrarla a los medios de comunicación despojándola de sus vestimentas tradicionales y al mantenerla en prisión preventiva por un largo periodo.

Durante el desarrollo del juicio aparecieron varios elementos que dieron cuenta de situaciones de montaje por parte de agentes civiles policiales, aspectos que dio cuenta su abogado defensor, Renato González, sobre los registros de un video durante el allanamiento a la casa de Francisca Linconao.

Una situación a considerar en el marco de esta persecución que involucra directamente a la Machi Francisca Linconao, es que en septiembre del 2009 tribunales de alzada sentenciaron a favor de esta autoridad tradicional ante la tala ilegal de árboles, arbustos nativos y plantas medicinales, en contra de una empresa forestal, la Sociedad Palermo Limitada del empresario y latifundista Emilio Taladriz, por infracción del artículo 5 de la Ley de Bosques y el Convenio 169 de la OIT, ya que se talaban árboles dentro del perímetro de 400 metros más próximos a tres manantiales cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector, violando “Menokos” -humedales donde habitan fuerzas sagradas de la Naturaleza en la creencia Mapuche, y destruían variadas plantas medicinales, considerando el rol de sanadora de la Machi. Se trató de la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, que en su artículo 13 obliga al Estado a respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos nombrados como “indígenas”, razón por la cual en el presente, se ha reivindicado a la Machi como una defensora de la tierra, el medio ambiente y su cultura, marcando el primer precedente con estas características, por lo que se estima la actual persecución como un acto de ensañamiento y venganza

El empresario y latifundista, Emilio Taladriz, de amplias redes e influencias, se ha sindicado como uno de los principales responsables de que Francisca Linconao haya sido vinculada con la muerte de los Luchsinger Mackay. “Su declaración contra la machi en 2013, donde fue procesada por la Ley Antiterrorista, es sólo un antecedente de la influencia que, como líder empresarial, Taladriz ha utilizado en la zona para combatir al pueblo mapuche”, señalaba una publicación de un reportaje de El Desconcierto en enero del 2017.

Familia y comunidad Machi Linconao hace nota aclaratoria con respecto a viaje internacional

Frente a una serie de dichos y especulaciones con respecto al viaje internacional de la Machi Francisca LInconao este 4 de enero de 2018, se emitió una nota aclaratoria desde la familia y red de apoyo.

Nota aclaratoria

Queremos establecer la realidad de lo acontecido el día de hoy respecto al viaje de la Machi Francisca Linconao al país de Bolivia, se hace necesario aclarar, pues sabemos que existe una mala intención por tergiversar los hechos principalmente por parte de los medios de comunicación sometidos a un gobierno notablemente racista y discriminador.

Reafirmamos la inocencia de nuestra Machi que fue ratificada mediante un largo y durísimo proceso judicial, ya que un tribunal la ha dejado en absoluta libertad desde el 25 de octubre del 2017 y ella ya ha ejercido está libertad saliendo del país en el mes de diciembre del 2017 a la ciudad de Bariloche Argentina, por lo que no es primera vez que viaja fuera de Chile después del juicio.

El tenor de este viaje es atender a una de las múltiples invitaciones que ha recibido por parte de amigos en diversos países en donde la machi es admirada y reconocida por su importante labor en la práctica de la medicina ancestral y la protección de la nuke mapu (madre tierra). La machi Francisca es una mujer inocente y libre que puede transitar por donde quiera y bien sabido es que ella siempre ha respondido a todos los requerimientos judiciales que se le han impuesto, por muy duros que estos sean, queremos confirmar que se presentará el 26 de febrero en tribunales de Temuco al inicio del juicio que increíblemente fue anulado y se realizará por segunda vez.

Terminamos agradeciendo nuevamente el apoyo brindado por quienes siempre han demostrado preocupación por la vida y tranquilidad de nuestra autoridad ancestral.

Chaltumay kom pu peñi ka kom pu lamuen

Temuco, 04 de enero de 2018

