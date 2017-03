México: Hostigamiento continuado contra las trabajadoras injustamente despedidas del Instituto de Educación Media Superior

Por Comité Cerezo

No obstante, las máximas autoridades de la Ciudad de México están enteradas de la situación que sufren la trabajadoras, no hemos visto respuesta alguna para garantizar la seguridad de las trabajadoras y el plantón.

Queremos informar a la opinión pública que nuevamente y por tercera vez en este mes de marzo ha sido allanado y robado el plantón de las trabajadoras injustamente despedidas del IEMS. En esta ocasión se robaron las sillas y todo lo que restaba del plantón, de tal manera que sólo queda dentro de la carpa una base de cama. Además de lo anterior navajearon una de las lonas del plantón.

Nos parecen graves estos hechos, ya que suceden después, precisamente, de que el plantón se había convertido en un lugar de convergencia de la solidaridad hacia el movimiento de las trabajadoras. Tampoco nos parecen hechos fortuitos o casuales o inintencionados, ya que con éstos intentan lograr el aislamiento de las trabajadoras y quitarles un lugar que les ha sido incomodo a las autoridades de la Ciudad de México durante ya un año y tres meses. Lugar donde se realizaron eventos de solidaridad con las trabajadoras, se recibieron donaciones en especie y donde llegaban los integrantes de diversas organizaciones sociales a mostrar su solidaridad, así como diferentes personas con sensibilidad social. También intentan por medio de estos ataques quebrantar la voluntad de las trabajadoras de luchar por sus derechos e infundirles miedo.

Más grave aún nos parece el último ataque realizado durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 20 de marzo, ya que se había solicitado el 13 de marzo a la Comisión de Derechos Humanos la emisión de medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de las trabajadoras y el plantón, mismas que emitió.

Además se le entregó el 16 de marzo al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, la Secretaria de Gobierno Patricia Mercado y el Subsecretario de Gobierno Guillermo Orozco Loreto un documento donde se hacía de su conocimiento los allanamientos y robos al plantón, así como diversos hechos de hostigamiento en contra de las trabajadoras y se les pidió, entre otras cosas, lo siguiente:

Cabe señalar que el día 21 de marzo se tuvo una reunión con personal de la Quinta Visitaduría de la CDHDF y entre otras cosas se aprovechó para hacer de conocimiento de la Comisión lo hechos de hostigamiento del 20 de marzo. Sin embargo, al momento de solicitar que exhorte a la PGJDF para que realice una investigación se negaron. Hecho que nos parece sumamente grave.

Por todo lo anterior, hacemos responsables a las autoridades de la CDMX de la integridad física y psicológica de las trabajadoras de intendencia despedidas injustamente del IEMS, así como responsables de salvaguardar la infraestructura con la que está armado el plantón y todas las pertenencias que se encuentran dentro de este.

Atentamente

Trabajadoras de intendencia despedidas injustamente del IEMS

Comité Cerezo México

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC

Relatoría de diversos hechos de hostigamiento e intimidación cometido en contra de las trabajadoras de intendencia injustamente despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).

Ciudad de México a 22 de marzo de 2017

El día 6 de marzo, los policías Cesar Moreno Pastrana e Israel Alcántara uno de ellos con la placa DF027TA abordo de la patrulla 933852 se presentaron en el plantón que mantenemos frente al plantel Iztapalapa 2 del IEMS. Se acercaron con Senorina Hernández, que en ese momento estaba de guardia. Dijeron que era para corroborar “si había un plantón”, dijeron que traían ya el reporte, pero que no lo podían mostrar porque lo traían en el celular y preguntaron que si se demandó a la empresa Rocman, se comunicaron con su jefa para informarle que “era verdad el plantón existía” y “había una persona” y “que demandaron al iems no a rocman”. Luego le dijo, a la compañera, que no iban a intimidarnos sino solo a constatar que estaba ahí una carpa y que hubiera guardias.

Se pone como antecedente este hecho, ya que las trabajadoras despedidas de intendencia se percataron que se venían presentando hechos como el que un policía motorizado haya, en días pasados, estado a unos pasos del plantón. También se ha observado una camioneta negra modelo reciente y una gris frente al plantón, y gente de la delegación Iztapalapa cerca del plantón.

El día 8 de marzo, durante el Evento político-cultural por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un sujeto en un automóvil Chevy color azul oscuro y con placas MTY-55-32, estuvo tomando fotografías del evento y una patrulla DF-513-R2 se colocó frente al plantón justo cuando ese sujeto se retiró.

En la madrugada del día 10 de marzo el plantón que mantenemos a las afueras del plantel Iztapalapa 2 del IEMS fue atacado. Se robaron material que utilizamos para vender comida y sostener nuestra lucha, así como equipo de trabajo para las denuncias que se hacen en el plantel y en las distintas movilizaciones, además, dejaron excremento dentro de la carpa.