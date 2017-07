Manifestación Orgullo Crítico. 2017

234 camisetas vistas en la manifestación del ORGULLO CRÍTICO. Plaza de Nelson Mandela (antigua Plza. Cabestreros) – Gran Vía. Madrid. 28 junio 2017.

MANIFESTACIÓN ORGULLO CRÍTICO. MADRID. JUNIO 2017

Fotos: Santi Ochoa (cámara WX350) y Macu Vicente (cámara TX20)

Vídeo 4.26 min

La cita es en la antigua plaza de Cabestreros hoy renombrada plaza de Nelson Mandela, aunque todavía no nos hayamos acostumbrado al nuevo nombre que pasa tan desapercibido en la plaza como la fuente de piedra de 1934 dedicada a la República Española.

Una hora antes la plaza es un hervidero de color y movimiento de gente que aumenta sin parar. La mani subirá por Mesón de Paredes, atravesará la Pta. del Sol, Montera y finalizará en la Gran Vía.

Hay unos cuantos policías, apostados en la calle, supongo que entretenidos con la fiesta. Como los tenderos y algunos vecinos del barrio, gente mayor que ha salido a dar su paseo habitual y se queda un ratito pegado a la pared viendo el ambiente.

Unas 4.000 personas, con una participación que no ha dejado de crecer desde se iniciaron en 2012. La mani comienza con una hora de retraso pero coge fuerza en cuanto se inicia con la pancarta de CHRYSALLIS de defensa de los menores transgénero. Seguidos por la convocante Plataforma Orgullo Crítico 2017; Altavoces y gritos de “¡El orgullo no se vende, se Defiende!, ¡Disidencia es Resistencia”, “Orgullo es Protesta, Orgullo es Resistencia”, “Las calles, las noches, también son nuestras”, “Ninguna agresión sin respuesta”. Gente combativa como su grito “¡Nos Manifestamos, No Desfilamos!”. En la calle estrecha atestada, resuenan aún más los gritos, cánticos y animada por el estruendo de los redobles de la ya tradicional batucada feminista, con su mejor aparición hasta ahora; nada que ver con la el Desfile que se celebrará cuatro días después por el Pº del Prado, generalista, masificado y comercializado.

Fue de una intensidad aplastante porque era un espacio reducido. Había que organizarse, colocándonos cada uno en un lateral de la calle, pues había que hacer fotos a toda velocidad para no interferir en la marcha. En algún caso nos solapábamos y escucho a unxs decir “¡cómo se lo curran estos de las camisetas! La muestra del éxito de la manifestación es la variedad y el número de camisetas fotografiadas en dos horas ¡236! En este momento solo hay dos colectivos en Madrid que arrastran gente en las calles: Mujeres / género y Antitaurinos / Animalistas.

Macu Vicente

