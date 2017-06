La policía no quiso perderse la presentación en Madrid de la biografía de Doris Benegas

Por Último cero

Agentes de la Unidad de Intervención de la Policía identificaron a varios asistentes al acto de presentación del libro ‘Doris Benegas. Una luchadora del pueblo’, a las puertas del Ateneo de Madrid, en el que intervinieron el embajador de Venezuela, Mario Isea; el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà; la exdiputada de Izquierda Unida Soledad Sánchez; Luis Ocampo y Elena Martínez, de IzCa; el periodista Fernando Valiño, la poetisa Ana Luisa Benegas y el cantante Salvador Amor.

El Ateneo de Madrid se encuentra en el centro de Madrid, en Prado número 21. Una calle muy estrecha, en la que la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) desplegó un operativo intimidatorio y desproporcionado para la presentación de un libro: ‘Doris Benegas. Una luchadora del pueblo’, editado por últimoCero. Varios de los asistentes fueron identificados por los agentes en la misma puerta de uno de los ‘sacrosantos’ lugares de la cultura del país, en el que se dieron cita significados políticos, entre ellos: el embajador de Venezuela, Mario Isea, y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

“No tengo que dar cuenta a nadie de lo que hago”, fue la respuesta que el mando policial dio a Luis Ocampo cuando, informado de lo que estaba sucediendo, abandonó la sala y salió a la calle. El mismo policía dijo a uno de los identifcados: “Sé a que organización pertenecéis”.

Minutos antes, un grupito de individuos (opositores al Gobierno de Maduro) había hecho acto de presencia en el mismo lugar y había sido advertido de que no les iba a permitir que ocurriera lo vivido hacia unos días, cuando el ambajador de Venezuela y los asistentes a un acto, habían sido ‘retenidos’ en el interior de un local durante horas, ante la pasividad policial.

“Se va a presentar un libro de una compañera muy querida por nosotros y vamos a desarrollar el acto con absoluta normalidad. No vamos a permitiros la más mínima”, se les dijo, según las manifestaciones de uno de los jóvenes, posiblemente militante de Yesca, organización juvenil de IzCa.

El aviso surtió efecto. Los individuos se marcharon pero a continuación llegó la policía.

“Un acto de Doris parece que no es posible sin la policía…”, dijo Elena Martínez al inicio de la presentación del libro, que cerró Ocampo criticando el comportamiento policial a la vez que comparaba a la derecha venezolana con la española, felicitándose de que el acto hubiera transcurrido con normalidad y dando las gracias a Mario Isea por su presencia.

Soberanismo

Joan Tardà, que fue el primero en hablar, dijo que era “un gran honor” intervenir en el acto. “Doris nos enseñó a amar a Castilla, la gran desconocida. Hoy no está. Desgraciadamente su ausencia es un gran déficit para el momento político que estamos viviendo”, dijo el diputado que se autocalificó de socialdemócrata, republicano e independentista”, aunque tengo muhas ganas de dejar de serlo”.

Tardà explicó el ‘procés’ y barajó la distintas posibidades abiertas. “Estamos improvisando. Nadie tenía previsto lo que estamos viviendo. Es lo mismo que sucedió cuando en 1931 se acostaron monárquicos y se levantaron republicanos el 14 de abril.

“Estamos protagonizando un momento histórico y lo estamos escribiendo en un folio en blanco. Es una gran oportunidad; vamos a aprovecharla. Puede terminar mal, con la destitución del Gobierno de Catalunya, con detenciones… Aún así, nosotros abriremos los colegios electorales”, recalcó el diputado que vaticinó que si se impide el referéndum, “el Gobierno caerá y tendremos que llevar dos banderas: la de la amnistía y la del referéndum. Momento apasionante”.

Solidaridad

Fernando Valiño habló de últimoCero y del porqué un libro sobre Doris Benegas y de su internacionalismo, relacionando Venezuela-Euskal Herria-Catalunya.

Del proceso soberanista catalán afirmó que es una cuestión de los demócratas de todos los pueblos, al tiempo que lamentó que Doris “no pueda seguir siendo sujeto activo del final del Régimen del 78 y de la independencia de las naciones sin estado. Objetivos por los que Doris entregó su vida. Si cada una-uno de nosotras-nosotros hacemos un poquito de lo que ella hacía, hoy ya faltaría un día menos para derrocar a este Gobierno corrupto y represor”.

Valiño concluyó con la última estrofa de ‘L’estaca’, de Lluis Llach: ‘Si jo l’estiro fort per aquí/i tu l’estires forte per allà,/segur que tomba, tomba, tomba,/ i ens podrem alliberar’.

Soledad Sánchez, exdiputada de Izquierda Unida, centró su intervención en el feminismo de Doris Benegas: “un referente de coherencia, ética y lucha”.

“Doris empezó sus luchas feministas en los años 70; su lucha feminista no fue en un solo plano”, dijo Sánchez que tachó la Constitución del 78 de “profundamente machista”.

“El movimiento feminista, uno de los más potentes a la hora de sacar gente a la calle, ha sido el único en cargarse a un ministro. Doris es un referente para mí; un referente es alguien de quien te acuerdas y a quien recurres”, insistió Soledad Sánchez.

Internacionalismo

El embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, Mario Isea, manifestó que tenía muchos puntos de encuentro con Doris Benegas, empezando por el año de nacimiento: 1951.

“Este libro -‘Doris Benegas. Una luchadora del pueblo’- me ha parecido maravilloso. Me voy a convertir en propagandista de él. Es un legado que nos obliga a seguir luchando aunque te satanicen, como le sucedió a ella . La historia te absolverá, Doris”, declaró el embajador que mencionó algunos de los logros conseguidos por el Gobierno de su país en los últimos años, en vivienda, sanidad, indigencia..“Gráficas que no salen nunca en el Grupo Prisa y en el resto de corporaciones mediáticas”, expresó antes de arremeter contra la oposición

“Las corporaciones mediáticas fabrican liderazgos. Los que criticaron antes la Constitución, ahora la defienden con más medios, con más ayudas económicas, más voceros…Con la Conferencia Episcopal sucede lo mismo; siguen igual que antes. No comparte el discurso del Papa Francisco. Unos y otros llaman a tumbar al Gobierno invisibilizando los logros obtenidos hasta hace muy poco”, dijo Isea.

“Nosotros luchamos” -añadió el embajador- “por preservar el derecho del pueblo venezolano que antes estaba excluido. Los tiempos de las colonias han terminado”.

Mario Igea mostró a los asistentes varias fotografias de acciones de las agresiones de las ‘guarimbas’ de la oposición golpista. “¡Y dicen que nosotros somos los violentos!”, exclamó el embajador, quien sugirió a la UE que debería revisar las relaciones con América Latina.

“Está en juego el control de mercados, de los recursos naturales, la acumulación del dinero en pocas manos… Podrán decir cualquier mentira, pero no podrán vencer. Hay un legado que dejó Chavez, Castro, el Che, Doris… Que nos digan populistas, extremistas, radicales, locos y locas… ¡Doris vive la lucha sigue!”, concluyó el embajador Igea.

Catalunya-Venezuela

Para rebajar el ambiente, Ana Luisa Benegas, pronunció unas breves palabras sobre su hermana y leyó un poema dedicado a ella. A continuación, Luis Ocampo, compañera de Doris, empezó diciendo que ella nunca había dejado de sentirse venezolana. “Hizo todas las gestiones administrativas para poder votar allí”, comentó, para valorar a continuación lo vivido a las puertas del Ateneo, con la policía pidiendo la documentación.

“La derecha venezolana y la española son muy parecidas.Tienen las mismas ideas cavernícolas , son igualmente corruptas, ignorantes, mercaderes, no respetan la vida, aunque digan lo contrario, no les preocupa la patria… Son la mafia. También los medios que sustentan son muy parecidos”, opinó Ocampo, quien también habló de Catalunya: “Una gran esperanza”.

El dirigente de IzCa agradeció a Tardà “lo que están haciendo”.“No podemos perder en Venezuela ni en Catalunya. Vamos a ganar, aunque algunos acabéis en la cárcel [dirigiéndose al diputado de ERC]; será por poco tiempo. Después proclamaremos la República de los Pueblos de España”, finalizó Ocampo.

Recuerdo a ‘el Chato’

El acto se abrió con un recuerdo a José Antonio de Torre (el Chato), fallecido el día anterior y que a la misma hora estaba siendo despedido en el tanatorio de Las Contiendas de Valladolid.

Elena Martínez, que ofició de presentadora, calificó el acto “de vida y militancia”, leyendo la información publicada por últimoCero sobre el compañero desaparecido, al que se refirieron los intervinientes.

Salvador Amor, de Rojo Cancionero, cerró el acto interpretando dos canciones; la última -‘Todo cambia’, popularizada por Mercedes Sosa- que dedicó a ‘el Chato’ y que fue coreada por los asistentes.