La conferencia internacional de la CUP a favor del referéndum reunirá más de 15 organizaciones de países diferentes

La conferència internacional de la CUP a favor del referèndum reunirà més de 15 organitzacions de països diferents

La CUP celebrarà, el proper dissabte dia 20, una jornada de conferències amb ponents internacionals de més de 15 països diferents d’Europa i la Mediterrània. L’objectiu és visualitzar suports internacionals a favor del referèndum d’autodeterminació. La jornada, sota el nom “Sobirania Popular i Autodeterminació. Canvi Polític a la regió Euro-Mediterrània”, convida els representants polítics estrangers a debatre sobre el referèndum a Catalunya, el dret a l’autodeterminació, experiències pràctiques de desobediència, i el futur de la Unió Europea i l’euro.

Entre les organitzacions participants hi ha Momentum d’Anglaterra, Rise d’Escòcia, Via democràtica del Marroc, el Partit Pirata d’Islàndia, el BDS de Palestina, el Razem de Polònia, el Bloco de esquerda de Portugal, Dei Lenk de Luxemburg, Antarsya de Grècia, Die Linke i Interventionistiche Linke, les dues alemanes, HDP del Kurdistan, Sortu del País Basc, el Sinn Féin d’Irlanda, i el Comitè Català de Suport al Rif o el SAT d’Andalusia, entre d’altres.

El divendres 19, els representants polítics estrangers es reuniran amb la presidenta del parlament, Carme Forcadell, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva -separadament-, així com amb el grup parlamentari de la CUP-CC. A la tarda, assistiran a l’acte central del Pacte a favor del referèndum.

Dissabte la jornada es dividirà en tres taules -Com guanyar sobirania popular?; La desobediència com a eina d’acció i transformació política; i Alternatives a la Unió Europea del Capital- i un acte polític final sota el lema de «Referèndum sí o sí» amb la participació de Quim Arrufat, portaveu del secretariat nacional de la CUP, la diputada Anna Gabriel, i diverses de les organitzacions convidades.

Les conferències començaran a les 10,30h del matí i s’acabaran a les 8h del vespre, a l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L’entrada és lliure però hi haurà dinar calent i servei de ludoteca, per a les persones que s’hagin inscrit prèviament (inscripcions). Per a qui no pugui assistir-hi les conferències es retransmetran íntegrament per streaming.

