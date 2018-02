[#KallaLaBoca] Se impulsan convocatorias alrededor del mundo denunciando la falta de libertad de expresión en el estado español con #Anonymous #OpFreeSpeech

Se impulsan convocatorias en todas las ciudades del mundo por la falta de libertad de expresión en el estado español y en solidaridad con condenados Pablo Hasel, Valtonyc, Boro (Lahaine), La Insurgencia, Alfredo Remirez y Julen Ibarrola

¡ABSOLUCIÓN PARA TODXS LXS REPRESALIADXS POR EXPRESARSE!

Impulsadas por las víctimas del actual jaque del gobierno español a la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad ideológica, se convocan distintas movilizaciones en varias ciudades del Estado así como varias convocatorias internacionales, que se llevarán a cabo los próximos días 13 y 14 de febrero.

Los encausados de la Operación Araña, la Plataforma de Solidaridad con Pablo Hasel, Valtonyc, La Insurgencia y muchos otros represaliados están trabajando de forma coordinada con muchos otros grupos para sacar adelante las convocatorias. Llaman a extender el número de ciudades convocantes.

En el estado español, en pleno siglo XXI, no se respeta el derecho a la libertad de expresión. Actualmente, más de 20 artistas (poetas, raperos, titiriteros, etc…) se enfrentan a condenas de prisión y elevadas multas por expresarse mediante el arte.

En el estado español, en pleno siglo XXI, no se respeta el derecho a la libertad de expresión. Actualmente, más de 20 artistas (poetas, raperos, titiriteros, etc…) se enfrentan a condenas de prisión y elevadas multas por expresarse mediante el arte.

Valtonyc (rapero) ha sido condenado a casi 4 años de cárcel por sus canciones, Pablo Hasél (rapero) podría entrar 12 años a prisión por sus canciones y tweets, Los 12 raperos del colectivo musical ‘La Insurgencia’ han sido condenados a 2 años y 1 día de prisión por sus canciones, el artista audiovisual Resistencia Films fue citado en la Audiencia Nacional y le piden 2 años de prisión por entrevistar a ex-presos políticos y hacer material audiovisual denunciando injusticias…

Alfredo Remírez ha sido la primera persona en entrar a prisión en el Estado español por expresarse mediante las redes sociales, condenado a 1 año de cárcel.

También recientemente se ha sabido que el joven de Amurrio Julen Ibarrola tiene orden inminente de entrada el domingo en prisión por una simple pintada con un rotulador.

Hay otras 75 personas más encausadas dentro de la llamada ‘Operación Araña’ por expresarse mediante redes sociales, y muchas ya condenadas, entre las cuales está el periodista Boro LH, que ya fue condenado a 1 año y medio de prisión por expresarse mediante sus redes, y al que quieren condenar a 6 años de cárcel y más de 6000 euros de multa por defender el derecho a la información, cubriendo una manifestación para su medio de comunicación.

La lista, por desgracia, es interminable…

Por ello, anunciamos que habrá una concentraciones por la libertad de expresión el martes 13 de febrero y miercoles 14 de febrero a las 19h en diversos puntos del planeta, en la que denunciaremos que el Estado español no respeta el derecho a expresarse libremente y está persiguiendo y encarcelando a personas por expresar su opinión y sus sentimientos, ya sea mediante el arte, mediante redes sociales o mediante medios de comunicación. Esto es completamente inadmisible y no debemos mirar hacia otro lado, pues ante una injusticia, la neutralidad es el búnker del cobarde.

Recuerda que no es una cuestión de estar de acuerdo o no con lo que alguien dice, pues como bien dijo Evelyn Beatrice Hall : ‘Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.’

Si estás en contra de que encierren en una celda a un ser humano por expresar sus ideas y sentimientos, te esperamos el 13 y 14 de febrero a las 19h. Porque ayer fueron Lorca y Miguel Hernández, y hoy son Valtonyc y Pablo Hasél.

¡ABSOLUCIÓN PARA TODXS LXS REPRESALIADXS POR EXPRESARSE!

⚠️RLZ⚠️

🆘 GLOBAL CALL 🆘

📆6th February to 🕢 11:00h GMT

➡️ calls in all cities of the world against the lack of freedom of expression in Spain and in solidarity with @PabloHasel @valtonyc @Boro_LH @La_Insurgencia @erreharria @encausadosarana @JulenLIBRE_

🛑#OpFreeSpeech pic.twitter.com/2uDwD0WypM

— Anonymous (@YourAnonGlobal) February 5, 2018