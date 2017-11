Jesús Rodríguez (La Directa): ‘Unidades de la Guardia Civil tenían la misión de asaltar el palau y el parlament’ (cast/cat)

Por Kaos. Països Catalans

Entrevista al periodista y editor de la Directa sobre algunos movimientos detectados que dan veracidad a la amenaza de violencia contra la resistencia.

La vigilia de la proclamación de la República en el Parlamento de Cataluña, el jueves 26 de octubre, coincidimos con Jesús Rodríguez, periodista y editor de la Directa, en los pasillos del parlament. El día era convulso y las informaciones circulaban sin control. El periodista, especializado en información sobre la represión y la seguridad, me explicaba que había una amenaza clara de violencia desatada si se proclamaba la independencia y no se acataba el 155, que tenía que aprobarse al día siguiente. Me explicó algunos detalles que necesitaban confirmación más adelante. Días después, con medio gobierno en la prisión y el otro medio en el exilio, se habla de una amenaza de ‘muertos en las calles’ en caso de resistencia. Pido a Rodríguez recuperar el hilo de aquella conversación. Y empieza así:

—Qué indicios reales y contrastados hay de la amenaza de violencia?

—Antes de responder esto, querría contextualizar la cuestión. Se habla de esta amenaza como si el estado español no hubiera puesto nunca encima de la mesa la posibilidad de intervención del ejército en Cataluña. Y esto no es cierto. Recuerdo las declaraciones de Maria Dolores de Cospedal, el día 12 de octubre: por primera vez, no descartaba la intervención del ejército, sino que decía que le parecía que no sería necesaria. Para mí, este matiz es importante. Porque, después del 1 de octubre, el estado español empezó a desarrollar algunos planes y actuaciones que no iban dirigidos únicamente a cuerpos policiales, y empezó a tomar decisiones para el despliegue y el apoyo logístico y de información vinculadas al Ministerio de Defensa y al ejército en territorio catalán.

—Qué movimientos detectasteis?

—Por ejemplo, helicópteros y aviones del ejército español que tomaron imágenes de ciudades catalanas como Girona, Manresa, Reus y Lleida. Como mínimo, estas cuatro ciudades fueron fotografiadas y cartografiadas con detenimiento por helicópteros, en tres casos, y un avión, en otro caso. Podemos confirmar que esto pasó, y no hicieron una fotografía sino que dedicaron muchas horas a tomar imágenes de estas cuatro ciudades. Fue la semana antes de aprobarse la declaración de independencia. Aquella misma semana, dos avionetas también cartografiaron todo el territorio de Cataluña. Venían del centro de Europa, pero no sabemos quién las contrató. Si era una empresa privada, si tenía algo que ver con el posible despliegue militar.Sí que sabemos que los ejércitos contratan avionetas privadas para hacer ortofotomapas.

—Se ha hablado también de unidades de élite que se habían instalado en Cataluña…

—También comprobamos que en las dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona había unas unidades especializadas del cuerpo armado que tenían la misión específica de asaltar el Palau de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en caso de que hubiera una resistencia a acatar la orden de destitución del gobierno español. Esta información nos llega de una fuente muy fiable. El problema de estas informaciones es que no las podemos demostrar documentalmente. Pero por la trayectoria y la experiencia de las fuentes que se han manifestado fiables, son informaciones que tienen fundamento. Yo me aventuro a decir que las informaciones sobre estas cartografías de ciudades y sobre la llegada de este equipamiento de la unidad especial desplegada en el aeropuerto de Barcelona provienen de fuentes con un alto grado de fiabilidad. Esto son informaciones estrictamente sobre el despliegue operativo. Después hay otros indicios.

—Qué indicios?

—Una parte de las dependencias del cuartel de Sant Climent Sescebes, en el Alt Empordà, había sido ocupada por efectivos policiales. Ya que, antes de la declaración de independencia, estos efectivos fueron retirados, se limpiaron las dependencias y algunas alas del edificio que no habían sido ocupadas y se prepararon para recibir efectivos del ejército. También se hizo esta operación en el cuartel del Bruc, para recibir nuevos efectivos. También hemos observado que se acumularon efectivos militares, equipamiento y maquinaria en los cuarteles más cercanos del Aragón, especialmente en la provincia de Zaragoza. Todo esto son datos objetivos que apuntaban a un inicio de despliegue. Refuerzan la veracidad de la amenaza de violencia contra la resistencia. Una cosa son datos concretos que indican que había movimiento real y otra cosa es la credibilidad de la amenaza y qué mensajes enviaron desde el gobierno español de hasta donde querían llegar.

—Y este despliegue y las operaciones que se podían desprender se tenían que hacer sobre la ‘base legal’ del 155?

—El 155 es un artículo que no permite hacer todo esto que han hecho. Ahora se batalla jurídicamente, con recursos, esta aplicación que se ha hecho. Pero, aunque no permite destituir un gobierno, disolver el parlamento ni convocar elecciones, este artículo tan sólo tenía posibilidad de ser aplicado con éxito si las partes afectadas no oponían resistencia. Si hubiera habido una resistencia efectiva –no tan sólo de los cargos institucionales, sino con un llamamiento a la gente a resistir y proteger físicamente las instituciones–, qué posibilidades habría tenido el estado español de hacer cumplir el 155 sin imponer un grado superior de represión? Yo creo que eran muy limitadas. Ni siquiera con el despliegue de cinco mil agentes que el gobierno español hizo para el 1 de octubre, no habría sido suficiente para hacer cumplir el 155.

—Habláis de cinco mil?

—La cifra que se dio de diez mil agentes me parece que no está contrastada por ninguna fuente ni demostrada. Yo calculo que hay unos cinco mil efectivos extraordinarios enviados a Cataluña.

—Si no había capacitado de hacer cumplir el 155, como se habría hecho? Con el 116?

—Esta incapacidad de hacer cumplir el 155 en caso de resistencia no es una hipótesis mía. Responsables de algunos ministerios también lo dijeron en algunos medios de comunicación las semanas previas a la declaración. Varios medios se refirieron a la necesidad de activar el artículo 116 si se hacía el llamamiento a la resistencia. Y el 116 sirve básicamente para eso. Ante la resistencia de la población civil a la aplicación de una instrucción del estado, se suspenden las garantías constitucionales con una votación al congreso, de forma que se borran una serie de derechos que dificultan mucho la resistencia efectiva. Son el derecho de manifestación, de reunión, de asociación… Y también incluye el secuestro –diría que con esta misma palabra– de medios de comunicación. Son medidas destinadas a poder actuar contra las decenas de miles o centenares de miles de personas que pudieran hacer esta resistencia activa para no obedecer el 155.

—De qué manera se aplicaría el 116?

—El 166 prevé tres caminos: el estado de alerta (destinado a grandes catástrofes naturales o por accidentes nucleares), el estado de excepción y el estado de asedio. Los dos últimos son los que se habrían podido activar en esta ocasión. En los dos se propone la intervención del ejército. En el estado de excepción, la intervención se hace bajo las órdenes del gobierno y las autoridades civiles, mientras que en el estado de asedio el gobierno es quien queda bajo las directrices de la autoridad militar. El estado de asedio es un salto cualitativo todavía superior. Pero en las dos situaciones se prevé que el ejército intervenga para garantizar las órdenes dadas por el gobierno español.

—La amenaza concreta llega a la presidencia de la Generalitat y al gobierno? Marta Rovira ayer lo dijo.

—La mañana del día 26 de octubre, fuentes de Presidencia explican que los han amenazado con la intervención del ejército. Y dicen que los han amenazado de culpabilizarlos de los muertos que pudiera haber. La palabra ‘muertos’ está, en la amenaza. Pero sobre cómo se hizo la amenaza y quien la formuló, no puedo ser más concreto. La información nos llegó entonces de fuentes de Presidencia. Haría falta que el gobierno explicara quién la hizo y en qué termas. Si la amenaza habría quedado en esto o si había una voluntad clara de cumplirla y ejecutarla, no lo sabemos. No sabemos si habrían llegado hasta el final. Sabemos que los planes operativos del gobierno español cambian claramente antes y después del 1 de octubre. Antes había un despliegue acotado al ámbito policial, y después empezamos a ver actuaciones circunscritas en el ámbito militar. Si sólo había voluntad de asustar o si había determinación para actuar, es muy difícil de decir.

—Y el contingente policial de cinco mil agentes se refuerza de alguna manera antes de la declaración de independencia? había instrucciones de algún tipo?

—No tengo constancia que hubiera instrucciones específicas y diferentes de las anteriores. Sabemos que se desplazan a Barcelona un par de unidades específicas. Unas unidades de asalto preparadas y equipadas con helicóptero, material subacuático, de alcantarillado, material de todo tipo… Son unidades que se usan habitualmente para asaltar edificios con personas atrincheradas con armamento y dispuestas a resistir. Es este perfil de unidad que llega después del 1 de octubre. Son los que quedan instalados en las dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona.

—Y este tipo de actuación contra población civil, aunque fuera bajo el amparo del 116, no choca con la legislación europea?

—El problema de la aplicación del 116 es que se tenía que actuar contra una población civil que se manifestaba de manera pacífica y que no iba armada. Ni llevaba ningún tipo de armas, ni utilizaba cócteles Molotov, ni nada de esto. Es una población que no mostraba ninguna voluntad de agresividad contra nadie. Hablamos de población que quería resistir pacíficamente rodeando un edificio… Por lo tanto, que la aplicación de medidas coercitivas de violencia del estado contra personas que resisten pacíficamente se haga con el ejército y no con la policía, choca claramente con los artículos 2 y 7 del Tratado de Lisboa. Estos artículos dicen que el estado no puede actuar contra su población civil. No hablamos de alguien que está armado o de un grupo de gente que tiene voluntad de derrocar el gobierno español. Son supuestos que no se daban en este caso. Estos artículos del Tratado de Lisboa pretendían precisamente que esto no pudiera pasar dentro del marco de la Unión Europea. Si el estado español estaba dispuesto a traspasar esta línea enviando unidades militares contra la resistencia pacífica, nos tenemos que preguntar si el estado español estaba dispuesto a saltarse los tratados europeos que tiene firmados y a ser sancionado por la Unión Europea o, incluso, a ser expulsado.

—Por qué el gobierno español ha dado la coordinación de las operaciones hechas hasta ahora a la Guardia Civil?

—A ojos del estado español, la Guardia Civil siempre ha sido el cuerpo al cual se le han encargado las misiones más difíciles. Las que necesitaban más confianza, una cadena de mando más fiel y unas garantías de ejecución de aquellas órdenes. Es probable que el gobierno español haya dado el control de los operativos a la Guardia Civil por una cuestión de trayectoria, de confianza y operativa. El gobierno español tiene más garantías de tener menos problemas con la actuación de la Guardia Civil que con la policía española. Hay unidades de antidisturbios de la policía española que ejecutan las órdenes de manera más violenta y antidisciplinaria que las unidades de la Guardia Civil. Hay más casos de actuaciones que vulneran el protocolo en la policía española que en la Guardia Civil, en relación con el orden público. Seguramente se quería tener unas mínimas garantías que las órdenes se ejecutarían con precisión, por muy violentas que fueran.

—Y qué papel habrían tenido los Mossos en todo esto? Habrían quedado al margen de todo?

—Me remito a lo que dijo públicamente aquellos días algún responsable de Mossos por la Independencia. Se dijo que no obedecerían las órdenes del estado y que habían trescientos mossos comprometidos a ser fieles al gobierno de la Generalitat. Suponemos que esta cifra de trescientos –que es muy pequeña– fuera real. Y que habría habido trescientos mossos dispuestos a no obedecer las órdenes del estado. Dónde habría llegado, esto? Hasta dónde habría estado dispuesto a llegar el estado? había una disposición real de no obedecer las órdenes del estado? Tan sólo era una declaración de intenciones? Yo no tengo elementos para decir qué habría pasado. Pero pienso que, si las cosas hubieran ido mal, los mossos habrían optado muy mayoritariamente por dos vías. De entrada, ser fieles a la legalidad española. Y después, mantener una cierta pasividad de actuación y escudarse en unos criterios de proporcionalidad y oportunidad para no tener que ejecutar determinadas órdenes. La opción de la desobediencia la veo difícil. No creo que lo hubiera hecho un volumen significativo de agentes.

—En cualquier caso, el estado español no se fía de los Mossos ni antes ni después del referéndum. Siempre usa las policías españolas para actuar…

—Yo creo que es porque no tiene garantías que los Mossos ejecutaran las órdenes de la manera que el estado querría que lo hicieran. Una cosa es dar una orden a un cuerpo policial. Y otra es tener un control efectivo sobre cómo se ejecutará aquella orden. Y, muy a menudo, la manera de ejecutar órdenes es más importante que la obediencia concreta. El ejemplo claro lo encontramos el 1 de octubre. Los Mossos d’Esquadra obedecieron y ejecutaron la orden. Pero lo hicieron de acuerdo con su capacidad efectiva sobre el territorio, que no podía alcanzar los dos mil trescientos colegios, y recorrieron a los criterios de oportunidad y de proporcionalidad. Si hay un hilo de confianza entre el mando policial y el político, la orden se ejecuta cómo quiere el político. Pero si este hilo no está, el político no tiene garantías que se haga tal como él querría. Yo creo que el canal de confianza no está.

—Y esto ha cambiado después del 27 de octubre?

—Una vez el Ministerio del Interior ha asumido la cadena jerárquica de los Mossos, hemos visto que da órdenes que son idénticas a las que daba el mayor Trapero antes de ser destituido. El ministro que se quejó, denunció y llevó a los tribunales al comisario Trapero acusándolo en connivencia con el referéndum por haber actuado con oportunidad y proporcionalidad, este ministro ahora da órdenes de actuar de aquella manera. Ya es curioso. Por ejemplo, en el desalojo de la estación de Sants durante la huelga del 8 de noviembre.

—Antes del 1 de octubre, sorprendió el exceso de celo de algunos grupos de policías municipales contra el referéndum. Por qué lo hubo?

—El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hace poco más de una semana, publicó una directriz de actuación para dos procedimientos abiertos por policías locales de sanciones por encarteladas para el referéndum. La consigna del TSJC es archivar estas causas. Es muy probable que este criterio sirva para marcar la línea general de estos casos y veamos una cadena de archivos de causas abiertas en varios municipios. Es evidente que las policías locales se extralimitaron absolutamente en aquellas actuaciones. La orden que provenía de la fiscalía era en relación con la convocatoria institucional del referéndum. No era una orden contra la gente que colgara carteles en el marco de la libertad de expresión. El exceso de celo fue absoluto por parte de algunas unidades concretas de policías locales.

—Cuál es el origen de esta actitud?

—Aquellas actuaciones mostraron un cierto talante de algunos grupos de policías locales de Cataluña. Un talante que viene de antiguo. Y que tiene el origen en la manera cómo se formaron algunas de las policías locales. Los gobiernos socialistas optaron por una política de no confrontación con el falangismo, que era muy activo a final de los setenta. Una parte de este falangismo iba armado e, incluso, había usado las armas. Algunos cargos importantes de policías locales los ocuparon miembros de la Falange, por esta voluntad de no confrontación. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, lo hizo el gobierno de Narcís Serra y, después, de Pasqual Maragall. Se contrataron a muchos falangistas para ocupar cargos en la Guardia Urbana. Y esto pasó en unos cuántos municipios del área metropolitana. Yo creo que el exceso de celo sale de aquí. Tiene este mal de origen por la cultura y la herencia de valores que han dejado en algunos efectivos de las policías municipales.

https://www.vilaweb.cat/noticies/jesus-rodriguez-unitats-delit-de-la-guardia-civil-tenien-la-missio-dassaltar-el-palau-de-la-generalitat-i-al-parlament-entrevista-amenaca-violencia-directa/