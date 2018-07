Indignación por la vergonzosa frase del abogado de ‘La Manada’ en directo

El abogado de la denominada Manada, Agustín Martínez, sigue generando polémica por sus declaraciones en los platós televisivos, la última, por negar, en el recién estrenado programa de Telecinco Hechos Reales que sus defendidos son culpables de violación.

Afirma que el concepto de “yo sí te creo” es absurdo

“Desde el minuto uno de este procedimiento se han saltado la presunción de inocencia y han considerado que son culpables, exactamente igual de absurdo puede resultar el concepto ‘yo sí te creo como el concepto ‘yo no te creo”, afirmó Agustín Martínez, letrado de todos los miembros de La Manada menos del Guardia Civil.

El abogado, además, ha cargado contra algunos medios de comunicación por “mediatizar” el caso y añadió que habían “puesto al mismo nivel la aportación de una prueba admitida por un tribuna”, como el detective privado, con “insultos en Forocoches”.

Graves críticas en redes sociales

La presencia del abogado de La Manada en el programa ha generado nuevamente mucha indignación en las redes sociales, donde muchos han criticado al letrado bajo la etiqueta #HechosReales. Así eran algunos de los comentarios de los internautas: “Al abogado de la manada ,yo sí te creo, quiere decir que nosotros creemos que ella no quería que la violasen, no es no y callar no quiere decir Si”. Otros afirmaban: “Jordi los que tenemos prisa porque este tiparraco desaparezca del programa somos los espectadores.

No se puede ser más patético y aprovechado que el abogado”.