Huelga en Fiat de Turín por el fichaje de Cristiano Ronaldo

Por Kaos. Internacional

Los sindicatos protestan por el multimillonario fichaje de Cristiano frente a las precarias condiciones de sus trabajadores.

El fichaje de Cristiano Ronaldo no sólo ha provocado indignación en el Estado Español por la multimillonaria estafa tributaria, sino que también han reaccionado con enorme enfado los trabajadores de Fiat, el principal patrocinador de la Juventus de Turín. Se quejan de la costosa operación que supone la contratación del portugués mientras las condiciones de sus trabajadores “no son buenas”.

En este sentido, varios trabajadores recientemente despedidos se han apostado en las puertas de la fábrica con pancartas en contra de la operación. “Para Cristiano 400 millones y para los trabajadores una patata…”. Además, el Sindicato de Trabajadores ha comunicado la convocatoria de una huelga para este domingo denunciando la situación en la que se encuentran sus trabajadores en contraposición con el desembolso que va a realizar la familia Agnelli, accionistas de ambas empresas.

Comunicado sindical

“Es inaceptable que los trabajadores de Fiat hagan enormes sacrificios económicos, mientras la empresa gasta millones de euros en un jugador de fútbol. Dicen a las familias que se aprieten el cinturón porque la situación no es buena y luego, invierten un dineral en un jugador. ¿Es justo? ¿Es normal que una persona gane millones mientras que miles de familias trabajadoras no llegan a fin de mes? Todos somos empleados y esta diferencia de tratamiento no puede continuar. Los trabajadores de Fiat han hecho ganar una gran fortuna a tres generaciones, enriqueciendo a cualquiera que se mueva cerca de esta sociedad y a cambio, sólo han recibido una vida de miseria”, denuncia el comunicado.

El sindicato pide que se invierta más en producción, en I+D y en el crecimiento de la empresa, que en el fútbol: “La sociedad debería invertir en modelos de automóviles que garanticen el futuro de miles de personas, en vez de enriquecer sólo a uno. Ese debería ser el propósito de quien prioriza los intereses de sus empleados, pero ellos prefieren el mundo del fútbol, diversión para los demás”.

El comunicado termina convocando una huelga para este domingo a causa del fichaje de Cristiano: “Por los motivos descritos anteriormente, el Sindicato de Trabajadores declara una huelga en la fábrica de Melfi desde las 22.00 horas del domingo 15 de julio hasta las 06.00 horas del martes 17 de julio de 2018”.

Este es el comunicado sindical íntegro: