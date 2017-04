Pa recordar o reducir mi ignorancia siempre me gusta partir desde lo vulgar y común… LA ACADEMIA en mi mococerebral ha sido producto de mi accidente existencial. Así que pos pongo una leve definición: “El objeto de la ética es la moral. La moral son las conductas de los hombres y la ética es… HAY?

POSTVERDAD… Neologismo que encierra el engaño criminal como argumento pa la aplicación del WARBISNBESS.

De las Falsas Banderas, al Cinismo y la Imposición Hegemónica del Aniquilamiento.

O LO QUE ES LO MESMO…

El Neologismo POSTVERDAD… Y Pos Luego que es Ética y Moral y Verdad Global.

59 Nueve Cohetes TOMAHAWK… y Toneladas de Explosivos sobre Falsos Objetivos.

Buscadores de la NETA REVELADA en el Planeta,

CHUSMA UNIVERSAL en Resistencia,

Lectoadictos, amigos y seguidores de las

FINCA EL REGOCIJO y FINCA LA PENSADA.

LA PALABRA DE MODA 2016… según…

Hechos, Deformaciones, Manipulaciones… LA POSVERDAD y el WARBISNESS.

De las Falsas Banderas, al Cinismo y la Imposición Hegemónica del Aniquilamiento

Las Palabras que fundamentan un discurso de la MUERTE PROVOCADA. –En tiempos de Joseph Goebbels, ministro de la “Ilustración Pública y Propaganda” se hablaba de repetir una mentira pa que la GENTE la creyera… la PROPAGANDA POLITICA era la serie de mensajes de diseño creados pa que la GENTE fuera influenciada, la percepción de sus valores fuera cambiando “al gusto de la necesidad de Estado” y así el PUBLICO fuera CONTROLADO… Hoy llamo al resultado LA MANADA DOMINADA… Pero los tiempos evolucionaron, la cuestión ya no es mono-lógica… ni lógica!

Un ejército ad-hoc pa sembrar la POSVERDAD… y pos los medios aferentes son las redes sociales y los grandes MASS MEDIAS…

¿Cuándo dejo de tener valor la Verdad?

Hoy, ya la GENTE, bombardeada suficientemente de manera mediática, muchas veces y en gran número, ya no es capaz de detectar una noticia falsa, pos la “cultura on line” ha borrado la diferencia entre la realidad y la ficción… Las GUERRAS se presentan desde el diseño de técnicos en información, creadores de imagen de líderes y “realidades”, y el cinismo de los mandamases los ha alejado de la necesidad de “crear mentiras”… sólo dicen lo que les viene en gana y esa es suficiente RAZON-JUSTIFICACION pa desatar la furia de la muerte de diseño… del WARBISNESS… esta ERA es más evidente después del 11-S…

Y en ESAS… pos pa “taparle el ojo al macho”… se inventan el neologismo de la POSTVERDAD y bueno… la palabreja ya tiene una historia y un lugar en el diccionario anglosajón…QUE CABRON! Imaginemos pues que PINOCHO ya tiene su ejército de narices largas y cuando se les hincha la gana nomás echan su RAZON y a la chingada cualquier reclamación! O de plano cualquier visión “diferente” se la pasan por los Güevos! Causando una cauda de muertos de quienes han querido “bien-entender-las-cosas”, sean “participantes en proyectos de Estado arrepentidos” sean periodistas, investigadores o PENSANTES…las historias de espías “eliminadores” es larga y macabra e INCREIBLE, sólo materia fecal pa el cine comercial!

Hoy lo hemos visto con el bombardeo a Siria… y pos nomás pa que me discutan voy a poner algunos CONTRASENTIDOS pa ver qué y cómo sale la reflexión semanal de este fin… EL WARBISNESS se erige y se dirige pa hacer de ese negocio infernal el azote pa los pueblos del planeta…ESTA SI QUE ES UNA NETA!

La escuela militar del WARBISNESS ha tenido sus modas y representantes… recuerdo en Colombia la “aparición” de los FALSOS POSITIVOS… En los ataques terroristas en varias partes del planeta apareció el término de FALSA BANDERA… pos “YA CHOLE” con el fuego cruzado, fuego amigo y otras equivocaciones que “generaban” los DAÑOS COLATERALES cuando en realidad eran parte de los objetivos militares… “erradicar los potenciales enemigos con el uso de la fuerza necesaria” fue una sentencia que se personalizó en Bush y en Obama y en quién sabe quién anteriormente con otras variantes o palabras llenas de similitud y la mesma negra intensión pa imponer el WARBISNESS.

Bombardeos en Siria… y pos con los tomahawk la MUERTE ESTA GARANTIZADA.

Hoy, cuando se discute o debate… se hace sobre las apelaciones o llamadas a las emociones, se desconecta lo fáctico, se ignora y pos ahora “rifa” aquello que se sintió o se repitió desde quién hace del discurso la RAZON DE ESTADO… y así nos han recetado que LOS TERRORISTAS son aquellos POTENCIALES ENEMIGOS que dice… dañan nuestra democracia… aunque pa su defensa les hagan no sólo ofensa y criminalización sino ERRADICACIÓN TOTAL “PREVENTIVA<”…”> Vea usté nomás los últimos casos de los países bombardeados… y aun así LOS CONTRASENTIDOS no pueden ocultarse… saltan los nombres de líderes mundiales nefastos y eliminados en razón de la democracia, la religión o cualquier otra “cuestión” vulnerada de nuestra sagrada civilización… esa que nos recetan desde donde vive DON CABRON!

CONTRASENTIDO de un ataque. Un supuesto ataque químico… SEGÚN EL DEPTO DE DEFENSA EUA… se pasaron por los güevos las “instancias internacionales de seguridá” OTAN… y todos los convenios y tratados pa la GUERRA… Y antes que otra cosa la “punición militar” y ZAS… COHETES TOMAHAWK… -tómala cabrón! Y los “moderados dicen” que sólo fueron cerca de 59 cohetes que valen como 900 MIL dolarucos (400 MIL euros según OTROS) cada uno… lanzados desde barco y submarino a muchos kilómetros de tierra firme.

Cada artefacto de esos carga más menos 400 kilos de explosivos y pesan más menos poco más de una tonelada… Dicen que cada uno de estos explosivos cohetes puede destruir TOTALMENTE un radio de 25 metros… TOTAL-MENTE! Esa realidá, pa las gentes de la ciudá de los países “democráticamente pacificados”… es difícil de imaginar, la moneda cambia a TERROR cuando nos dicen que podría suceder si no se previene militarmente esa posibilidá! ZAS! Sigo.

O sea… 23,600kilos de explosivos en un artefacto “casi exacto”… dicen… pos según cuentan sólo tienen un margen de error mínimo y un máximo de HORROR garantizado…o sea que poco más de kilómetro y medio y si fuera así LA BASE AEREA (objetivo militar del que comento) sería un agujero cabrón… Paradójicamente dicen sólo “unos cuantos muertos”… “identificados” como soldados y civiles… OTRAS VERSIONES dicen que pos ni tan exactos y que cayeron dispersos en una gran extensión de terreno: FUEGO AMIGO O ELIMINACION DESAFORTUNADA?…

Y la COSA es que el hecho ES IRRELEVANTE y la discusión se ha centrado “en lo político”; Que si el gringo TRUMP ya es amigo o sigue de enemigo del WARBISNESS, que si es una amenaza o NO ME AMES! Digo NO MAMES! Y la ONU cita su consejo de seguridad, los líderes discuten el “significado de la operación”… CHINGUEN A LA SUYA CON ESTA EXTERMINACION!…dice mi tía Pelada.

LA NETA no sabremos nunca la devastación causada por un artefacto mortal de nuevas tecnologías… arrojados por decenas-centenas-miles según LA GUERRA, SIN RESPETO A LA VIDA… sin respeto a los principios de derecho internacional, con la nefasta intensión de derrocar el régimen de un país POR OCULTAS PERO CONOCIDAS RAZONES… traducidas en intervención, despojo, dominación y WARBISNESS. Carrera tecnológico-militar para la dominación mediante erradicación de la vida de la gente de un pueblo… cualquiera en cualquier lugar del planeta.

Pero dejemos Siria… la industria bélica global está hoy, más que nunca, CALIENTE PA MATAR MAS GENTE! Ya tenemos un catálogo de POTENCIALES Y NEFASTOS ENEMIGOS-TERRORISTAS que hay que erradicar… y COREA DEL NORTE tiene por ahora el estalar y toda la península y todo el oriente ESTA CALIENTE!

Debo retachar a la POST-VERDAD… “”Relativo a o denotando circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal”. Esta palabra viene a definir una era en la que el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad.” La cosa maquillada, con polvo en la nariz!

¿Cuándo dejó de tener IMPORTANCIA LA VERDAD? LA NETA DE NETAS… creo que nunca le han dado los poderosos valor a LA VERDAD… en contraste con lo fáctico de la realidad, siempre han impuesto LA SUYA, sus intereses, su CONTROL, pero pos bueno, habrá que ver onde y cómo se contextualiza en el discurso global este neologismo que afirmo es la llave de justificación pa que nos apliquen la política de DON CABRON… y voy sobre mi asunto WARBISNESS.

La cosa en “estadísticas propuestas” por el diccionario Oxford, en 2016 el uso de la palabreja aumentó más de 2000%, se dice debido al BREXIT y la llegada al poder del copetón TRUMP (quién sería quién puso la moda del copete en EL EJECUTIVO? TRUMP o PEÑA). Yo señalo que me parece la etapa superior de la ERA GOEBELIANA…

Nos han “sustituido” la VERDAD por una mentira, apelando al sentimiento pa que la OPINION PUBLICA se mediatice y así se idiotice al criterio individual pa aceptar lo que nos quieran penetrar… VIOLENCIA! Y vernos todos como enemigos de todos… LA UNICA SOLUCION que es mentira es eliminar… repito siempre: CON EL USO DE LA FUERZA NECESARIA… cualquier otra razón o argumento… ser, disidente, luchador social, obrero…cualquier revoltoso TERRORISTA!

No importan los hechos, que si los de ISIS que si los “all-righters” esos que defienden la posición del TRUMP ante los “sensatos” OTROS ciudadanos amerigringos… Veamos pues que la receta GOEBELS ha sido superada… hasta en las campañas políticas de mi MEXIQUE-RANCHO que no tienen nada de originales y son copia fiel de las de la democracia amerigringa… el instrumento LA DIFAMACION… La difamación se basa en el principio de “miente que algo queda“. Decía Goebbels.

Y pos los países “civilizados de primer mundo” han diseñado el vehículo aferente pa mediatizar, idiotizar y controlar a LA GENTE… por ejemplo el CELULAR INTELIGENTE… eso me recuerda y sugiere que hay una relación entre el estudio de BAUMAN sobre la POSTMODERNIDAD con esto que es consecuencia del lenguaje LA POSVERDAD… pienso.

Los medios o redes sociales es el canal aferente de río de la POSTVERDAD… Y pos ejemplos podremos encontrar un titipuchal… UN CHINGAMADRAL! Dice mi tía Pelada. Pero aquí, pos la tirada es entender algo sobre la POSTVERDAD y tal vez más delante relacionarlo con lo que nos andan recetando y que por hoy es peligro latente… WARBISNESS GLOBAL.

LA MANADA DOMINADA… Semos quienes estamos bajo este fuego amigo, este bombardeo criminal mediático y omnipresente y sufriendo las consecuencias del mal… VIOLENCIA EXTREMA… en todos los renglones de todos los temas. Y pos ver algo de relación… LA GENTE, no reacciona con razonamientos y análisis… nos han racionado la educación y la formación y nuestra cultura no tiene el renglón del desarrollo del criterio. “Estudios realizados en los años XX el campo de la psicología cognitiva evidenciaron empíricamente que la conducta del hombre de la calle no responde habitualmente a complejos procesos racionales en su toma de decisiones sino a heurísticos o atajos mentales – pensamiento naif. Más recientemente, la neurociencia ha demostrado la potencia de la respuesta emocional ante ciertos estímulos y en determinadas circunstancias ambientales. Somos más impulsivos que reflexivos y determinadas estrategias manipulativas facilitan respuestas no mediadas por la razón, en determinados casos incluso cortocircuitadas.” He llamado a este punto LOS CONTRASENTIDOS…

Sabemos pero no conocemos, sabemos pero no analizamos… CREEMOS SABER por lo que vemos y no cuestionamos onde lo vemos y quienes lo dicen… y si lo hacemos es en el sentido “pa donde jalan las flechas” de esas POSTVERDADES que son MENTIRAS-DE-MENTIRAS que nos andan recetando y de esto lo vengo echando ya hace algunos años, sin ser especialista en el discurso y en el curso de mi análisis sobre el WARBISNESS, creo.

“Por otra parte es bastante fácil caer en el prejuicio racionalista de creer en un determinismo lógico frente a una respuesta emocional. El legendario antagonismo entre en el sentir y el pensar.” Así que pos el ACCESO A LA INFORMACION no es garantía de estar informado CONTRASENTIDO. Pos no desarrollamos ni menos ejercitamos el pensamiento CRITICO Y CREATIVO… pa poder ver por onde nos la quieren meter.

“Dominique Wolton (2002, p.120) considera que “no es suficiente decir que estamos en una sociedad de la información, ya que lo que constituye una sociedad son los valores, las ideologías, y no las infraestructuras“. En este punto es DONDE LA PUERCA TUERCE EL RABO… ideologías torcidas, infraestructuras de diseño pa servir a los que se sienten dueños (que fácticamente lo son) y valores RELATIVISADOS en una DEMOCRACIA REPRESENTATIVA que no da cabida a la participación del ciudadano…TE LA TIENES QUE TRAGAR POS ESTO ES LO UNICO QUE HAY… nos dicen! Así los que se autoconsuelan argumentan ¡VOTAMOS POR EL MENOS PIOR”! vea nomas usté a onde nos han llevado!

Y aquí es donde me gustaría tratar a manera de TRAZOS AL AIRE algo sobre ETICA y MORAL pos los que se llevan al morral de sus intenciones estos contenidos, le ponen “efecto mareador” y pos ahora pensamos que bombardear a LOS POTENCIALES ENENMIGOS es bueno, justo y necesario… cuando el verdadero problema es tener a un loco de atar en un país nuclearizado y belicista… desde que en el siglo XVIII apareció un carnal se llamó SAMUEL COLT que “incio” el amor por la mecánica de fuego… es decir pistolas que con el tiempo han inundado a buenos y malos en la ECONOMIA GLOBAL DEL MERCADO NEOLIBERAL… esto como referente solamente.

Pa empezar los mandamases que “gerencían” el WARBISNESS no tienen una ética y su moral no tienen el OBJETO de salvaguardad sino el de ELIMINAR a los potenciales enemigos…

Pa recordar o reducir mi ignorancia siempre me gusta partir desde lo vulgar y común… ya que LA ACADEMIA en mi mococerebral no se nutrió en grandes escuelas… ha sido producto de mi accidente existencial. Así que pos pongo una leve definición: “El objeto de la ética es la moral. La moral son las conductas de los hombres y la ética es el conjunto de normas encargadas de regular dicha conducta.”

¿Cuáles son los valores (REALMENTE) que promueve el Sistema Global? Obediencia y consumismo me salta inmediatamente pos lo demás queda pal debate casero de la gente… me sorprende la sorpresa de muchos en época de votaciones pos en la mentira democrática de nuestros representantes… NO SE HACE UNO, como diría mi tía Inocencia y TODOMUNDO, en general, me ha confesado que si ejerce su derecho al voto es pa votar por el menos “pior” que ni siquiera conocen, ni eligieron ni propusieron… He vivido procesos electorales en tres países y pos la cosa es igual en todas partes, claro, con sus asegunes y características propias… sus niveles de cultura e idiosincrasia…

“En la actualidad se conoce a la moral como el conjunto de costumbres o normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar los comportamientos o la conducta que realizan los seres humanos en una sociedad, según la moral se pueden clasificar actos buenos o actos malos de acuerdo a las costumbres, educación y principios que tenga cada persona.” Enterándome de las noticias y a nivel del VULGO que ha perdido la confianza totalmente en instituciones y legalidades… linchar a un delincuente es la cuenta justa y buena pa librarnos del mal… A esta escala en mi imaginario subo corriendo a “los pisos superiores” y veo “clarito” que LA VIOLENCIA ha enseñoreado a la moral…

“También se puede decir que la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o se encargan de valorar el comportamiento humano en una comunidad, por eso esta definición se asemeja a la de moral y de ahí la confusión que se suele presentar ante estos dos conceptos.” Cuando veo noticias de que los mandamases del planeta en los organismos doble cara eligen a Arabia Saudí pa hablar de los derechos de la mujer… o cualquiera otra noticia… pos pienso que esos cabezones entienden el mundo con la filosofía de LA ELIMINACION…

El Neologismo POSTVERDAD… Y Pos Luego que es Ética y Moral y Verdad Global. Pa terminar esta reflexionada dominical.

“La norma moral obliga a los individuos a tener ciertos tipos de comportamientos, el individuo o conjunto de individuos al desobedecer ese acatamiento se ve involucrado en la desvalorización moral, en cambio aquel individuo que acata lo que exige la moral se enriquece y es aceptado por los demás individuos. La ética se encarga de explicar las normas morales y el origen de la misma se encuentra en lo social y en lo histórico, y la validez de su fundamentación se puede encontrar en lo religioso y en lo filosófico.”

Sea lo que sea la materia fáctica de la REALIDAD GLOBAL…el WARBISNESS es algo que como CONTRASENTIDO va imponiéndose en el planeta… pienso que si LA NETA es que la religión CONTROLA, la HISTORIA SE REPITE, y no aprendemos y el SISTEMA nos inculca el VALOR de lo falso y superfluo… LA POSTVERDAD viene a ser la puntilla pa hacer de nosotros LA MANADA DOMINADA…

Creo que no es CONFUSIONISMO DE LA CONFUSION sino una CRISIS EXISTENCIAL a la que el SISTEMA GLOBAL nos anda arrimando… pos ¿de que sirve ser “puro y casto” en el infierno de la VIOLENCIA PROVOCADA?

CHUSMA UNIVERSAL en Resistencia estas son las ideas a las que he intentado encontrar, como dice mi abuela sabia, PIES Y CABEZA… pero LA NETA REVELADA es que la situación está de la chingada!… como dijera mi tía Pelada. El mundo está CALIENTE CALIENTE… la GUERRA EN ORIENTE por las razones que sean… los bombardeos, los muros, el tráfico ilegal de cualquier cosa es la MONEDA DE MERCADO y el VALOR AGREGADO de un Sistema que por hoy nos anda aniquilando… ¿O QUÉ?

Finalmente esto de la POSTVERDAD es algo que como una grabación, podemos empezar a discutir desde cualquier punto o momento y así pasarán los días y caerán las bombas… “el debate se enmarca en apelaciones a emociones desconectándose de los detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales las réplicas fácticas -los hechos- son ignoradas….BLA, BLA, BLA, BLA… TAN-TAN!

En tanto pueden repetir en voz baja y muy pa sus adentros mí…

AAAAAAAAAAAAAAAAADIOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSILVER!!

