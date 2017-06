El Estado Español embarga la caja de resistencia de aportaciones solidarias al rapero mallorquín Valtonyc (cast/cat)

Por Vilaweb

El grupo de apoyo teme que sea una maniobra para desanimar al cantante y a sus defensores.

El estado español ha embargado la caja de resistencia de aportaciones solidarias al rapero mallorquín Josep Valtonyc. El grupo de apoyo de Valtonyc ha informado hoy que se ha hecho bajo el concepto ‘embargo judicial proceso penal’, según explica el diari dBalears.

La caja solidaria se había abierto para contribuir a pagar los gastos judiciales y la multa del rapero. Hasta ahora se habían recaudado 3.800 euros. El grupo de apoyo ha explicado que no queda claro si el embargo se ha hecho para pagar la fianza provisional o bien se ha bloqueado la cuenta corriente.

Si fuera el último caso, el grupo ha dicho: ‘Es otra maniobra más por parte del estado español y el poder judicial con la intención de desanimar, crear confusión y ahogar toda la estructura organizativa que se ha levantado para defender el caso de Valtonyc’.

El rapero fue condenado a tres años y medio de prisión por calumnias e injurias graves contra la monarquía española y enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, además de recibir una sanción de tres mil euros.

L’estat espanyol embarga la caixa de resistència d’aportacions solidàries al raper mallorquí Valtonyc

El grup de suport tem que sigui una maniobra per a desanimar el cantant i els seus defensors

L’estat espanyol ha embargat la caixa de resistència d’aportacions solidàries al raper mallorquí Josep Valtonyc. El grup de suport de Valtonyc ha informat avui que s’ha fet sota el concepte ‘embargament judicial procés penal’, segons que explica el diari dBalears.

La caixa solidària s’havia obert per a contribuir a pagar les despeses judicials i la multa del raper. Fins ara s’havien recaptat 3.800 euros. El grup de suport ha explicat que no queda clar si l’embargament s’ha fet per a pagar la fiança provisional o bé s’ha bloquejat el compte corrent.

Si fos el darrer cas, el grup ha dit: ‘És una altra maniobra més per part de l’estat espanyol i el poder judicial amb la intenció de desanimar, crear confusió i ofegar tota l’estructura organitzativa que s’ha alçat per defensar el cas de Valtonyc’.

El raper va ser condemnat a tres anys i mig de presó per calúmnies i injúries greus contra la monarquia espanyola i enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes, a més de rebre una sanció de tres mil euros.

http://www.vilaweb.cat/noticies/lestat-espanyol-embarga-la-caixa-de-resistencia-daportacions-solidaries-al-raper-mallorqui-valtonyc/