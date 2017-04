Ermengol Gassiot: “Fuera de las instituciones, ahora nos toca a nosotros”

Cuando hace unos años con una serie de compañeras renovamos el secretariado permanente de la CGT lo hicimos teniendo muy claro que queríamos promover un sindicalismo de conflicto. Incluso yendo más allá de lo que muchos entienden por sindicalismo, queríamos que la CGT formara parte de un conjunto de movimientos sociales en confrontación con el orden económico, social y político establecido. Lejos del fetichismo, pensábamos que era a través de la confrontación que podíamos obtener cesiones del capitalismo, conflicto que había que gestionar con los medios y escenarios específicos de cada situación. Entendíamos y entendemos que el conflicto existe entre clases, y que la cuestión es si queremos equilibrar una disputa escandalosamente desigual o si nos quedamos observando la siguiente derrota. Era el año 2014. Hacía apenas 3 años de la primavera del 15M en la que poco antes la había precedido la okupación del banco de plaza Cataluña de Barcelona. Más tarde habían venido también las huelgas generales de 2012, en medio de muchas imágenes de lucha contra desahucios y escarnios, de huelgas sectoriales, de movilizaciones en defensa de los servicios públicos. En ese contexto éramos muchas y muchos los que pensábamos que podíamos construir sujetos de lucha, llevando la iniciativa y ejerciendo el conflicto, con el fin de recuperar luchas como las del primer tercio del s. XX. Pero en el s. XXI.

En este escenario llegamos al SP de la CGT en un congreso, el de Mataró, que aprobó acuerdos al respecto (aunque todos sabemos que en textos por escrito las cosas hay que decirlas suavemente). Quizá íbamos ya un poco tarde y, a caballo pasado, algunos indicios ya lo evidenciaban. Los “brotes verdes” de que hablaba el De Guindos aquella época comenzaban a dar resultados por el capital: a las conversaciones de bares y de calle se seguía hablando de los bancos y sus conductas “mafiosas”, del servilismo de la clase política hacia las grandes empresas, del paro y de los salarios de mierda. Pero quizás se charlaba un poco menos que antes porque, aunque con sueldos miserables, empezábamos a conocer a alguien que había encontrado un nuevo trabajo (mucho peor pagada que lo que uno habría esperado 5 años antes, eso sí). Y, además, gente que muchos y muchas de nosotras conocíamos habían llegado al Parlamento y salían cada vez más los medios de comunicación del sistema, donde parecía que se encontraban de lo más cómodos. Era la época de los 3 diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña, de la aparición del Proceso Constituyente bajo los focos de TV3 y de las tertulias en la Sexta con el Pablo Iglesias.

Como decía, llegamos a una primavera. La del 2014. Apenas 10 días después de su congreso, por Sant Jordi de aquel año la CGT promovió un ataque contra la FNAC, la cadena multinacional de tiendas de libros, discos y informática que bajo una apariencia “progre” y inteligente precariza vidas con mini-jobs y mini-salarios y contribuye a la desaparición de librerías y tiendas de discos de barrio. Y salió bastante bien. Con un coste mínimo para los trabajadores/as, socializando el conflicto y haciendo de él a todos partícipes, provocó el máximo de daño a la empresa. Precisamente el día de más ventas de todo el año.

También poco más tarde, el mes de mayo, fue en Barcelona y otros lugares de Cataluña “efecto Can Vies”. El conflicto, en estado puro, tomó las calles y se extendió haciendo que un barrio entero ganara frente las palas de las excavadoras y la especulación. En otros lugares del estado, como el barrio burgalés de Gamonal, situaciones similares generaban respuestas comparables. En este contexto, planteamientos como nuestros (y claramente no sólo nuestras), de situar el conflicto en el centro de la acción colectiva y de socializar las luchas, tenían todavía audiencia en movimientos sociales y sus militantes. Pero por poco tiempo.

Quizás no nos dimos cuenta con la agilidad que habría convenido, pero el escenario cambió rápidamente a pesar de una última muestra de la potencialidad de la lucha que evidenció la lucha socio-laboral de Movistar, en la primavera de 2015. Por un lado, se normalizaron operaciones represivas contra espacios anarquistas y libertarios. Fueron las llamadas operaciones Piñata y Pandora, hechas a “bombo y platillo” y convenientemente teatralizadas por la policía y los medios. Como resultado, además de la prisión, de las causas pendientes y de las obligaciones de firmar al juzgado a para decenas de militantes de movimientos sociales, se criminalizó la acción política que abiertamente rechazaba situar las instituciones como marco de referencia.

En la otra cara de la moneda era la antítesis: cámaras y micros abiertos por los “caballos de Troya” y por quien anunciaba el asalto al cielo a través de las instituciones. Y rápidamente, casi sin darnos en, el espacio que antes ocupaban las conversaciones las críticas a bancos o a la precariedad ahora pasaban suplirlo discursos en el Parlamento (o el Congreso) o debates sobre si había embestir a Mas o, más recientemente, aprobar los presupuestos autonómicos de sus sucesores.

Es notorio que hemos perdido la iniciativa. O que nos la han apresado. O las dos cosas ya que nosotros no supimos proponer alternativas. Pero, en todo caso, ya no la tenemos. No es cierto que no se mueva nada fuera de las instituciones. Y repetirlo reiteradamente puede acabar facilitando excusas para quien no quiere hacer nada fuera de las instituciones. En el ámbito estrictamente laboral, las horas de huelga se recuperan. Están volviendo a crecer en el conjunto del Estado y, de manera mucho más acusada, en las comarcas barcelonesas (según el INE, estas comarcas representan el 40% de los y las huelguistas de todo el estado español en 2016). Conflictos hay, aquí y allá. Ahora se abre uno y al poco otro a otro sector o municipio. Y a menudo obtenemos victorias: nóminas impagadas que se pagan, mejora en alguna condición de trabajo, etc. Y nosotros seguimos planteando un discurso donde el conflicto y una posición activa por nuestra parte siguen siendo el centre. Pero, sin embargo, son palabras que en algunos lugares caen en un saco roto.

Seguramente dentro de los centros de trabajo la audiencia es incluso superior a la de hace tres años. Pero fuera, ya no. Decenas de personas de referencia de movimientos sociales ahora mismo priorizan pensar cómo definen su relación con las instituciones. Una relación que no necesariamente es personal, sino que a menudo pueden entender como política. Algunas, sencillamente, ocupan sillas. Otros, de manera individual o a través de proyectos que podían haber promovido ya de antes, hacen tareas por estas mismas instituciones. Imagino que, en los diferentes casos (y siendo optimista), estas actuaciones vienen motivadas por la creencia de que pueden generar resultados socialmente reivindicables: acciones en favor de inquilinos, de la venta ambulante, promoción de iniciativas cooperativas o, simplemente, acción política a parlamentos y consistorios. No entro a valorarlo. Únicamente apunto que esta no es nuestra política, pues no definimos los objetivos ni los medios a partir de nosotros mismos. Por el contrario, queda mediatizada por unas reglas del juego impuestas fuera -y en contra- de nosotros desde los poderes del estado y del capital.

Si hemos perdido la iniciativa, hay que recuperarla. Hay que repensar cómo y, también, con quien. En relación el trabajo, debemos tener presente que hay un alivio general de la presión para mucha gente. El paro y la precariedad siguen a la orden del día, pero hay más pequeños trabajos que si bien son muy precarias, permiten a mucha gente pagar alquileres en pisos compartidos y comprar la comida básica. Posiblemente debemos profundizar las batallas concretas en estos espacios. Empresa a empresa y obteniendo victorias pequeñas en cada lugar. Encender un fuego aquí, y luego otro allí cuando el primer humee. Y, del mismo modo en los movimientos sociales, en luchas como las de los inquilinos/as, ocupaciones, etc.

Posiblemente, habrá que buscar nuevos y nuevas interlocutoras. Y nuevos referentes. Aquellos compañeros/as (o ex compañeros/as) que se piensan a sí mismos o su acción colectiva en relación las instituciones y sus debates posiblemente no verán nuestros planteamientos como una interpelación directa, en el sentido de luchas a construir. Quizás esta es una realidad que no nos gusta reconocer, pero me temo que es la realidad real. Por lo tanto, habrá que asumirla. Nos tocará, pues, reconstruir el frente de los movimientos sociales con aquellas que todavía estemos y, sobre todo, facilitar la incorporación de nuevos militantes y nuevos proyectos. Y tendremos que pensar bien como lo hacemos y qué planteamos. Mientras, nosotros en el ámbito sindical, trataremos de mantener la iniciativa e incrementar la presión y la lucha.