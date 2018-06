[Entrevista Fraguas] Preparando la resistencia; aquí no se rinde nadie!

Por Kaos. Guadalajara

Hemos estado el fín de semana en Fraguas, y esto es lo que nos han contado de cara a la nueva situación que se les viene:

-Hace un par de días que habéis recibido la noticia de la sentencia, ¿cómo os encontráis?

-Lalo: – Bueno, bien…la verdad es que pensábamos que iba a ser favorable, porque, aparte de considerar injusto todo este proceso, creemos que los delitos que nos imputan realmente no son imputables. Por ejemplo, el de usurpación debería tramitarse por el código civil, por vía administrativa, y no por la penal. Están empeñados en decir que esto es un monte y no es un bien inmueble, que es el delito que está tipificado en el código penal. Además, en el código civil sí aparece el delito de usurpación de monte público, y es ahí desde nos tendrían que imputar, en cualquier caso, no desde el penal. Por otra parte, el delito por “ordenación del teritorio” también es un absurdo, porque nosotras no estamos haciendo ningún edificio de nueva planta, ni tenemos ánimo de lucro, ni tampoco estamos urbanizando. Lo que estamos construyendo sería autorizable en el caso de que fueran de nuestra propiedad.

-Jaime: – Luego, el delito más peyorativo y por el que fuimos a juicio es por daños al medioambiente, que quedó completamente desmontado y anulado en la propia sala; o sea, que eso nos llena de legitimidad. Retiraron el delito porque quedó demostrado que no lo dañamos. Por eso mismo pensábamos que iba a haber una sentencia favorable…pero vamos, que la sentencia no nos quita para nada las ganas de seguir con el proyecto, ni nos hace pensar en recoger e irnos a la ciudad, ni mucho menos…Nos vamos a quedar aquí hasta el final, (esperamos que ese final nunca llegue), y ya está. Realmente, aquí se vé cómo juegan las instituciones del Estado, y que no ván a querer aceptar esto, así que vamos a movernos y a defenderlo al máximo. De momento, el siguiente paso es recurrir a la Audiencia Provincial de Guadalajara.

-Lalo: – Lo afrontamos con ánimo, con el convencimiento de que es algo que merece la pena, y lo vamos a defender con ganas. Con los medios que tengamos…

-¿Qué papel tiene la Junta en este proceso?

-Lalo: – La junta tiene un papel muy grande: es propietaria del terreno y es la que se ha presentado como acusación particular, así que tiene un papel muy grande en todo esto. Es la que dirá en último término si la demolición que pide el juez se hace efectiva, y la que puede, si quiere, romper con las políticas del Icona, que llevan desde los años 60 destruyendo la población y la vida rural en estas zonas; romper con la política del Icona es muy importante.

-Curioso, que en una zona donde han hecho terrazas para plantar pinos, que no son especies autóctonas, se os acuse a vosotras de daños al medioambiente…

-Lalo: – Claro, precisamente, nos están acusando de los delitos que ellos cometieron, amparados legalmente en su momento por el estado franquista, en los 60. Y ahora nos están acusando a nosotras de lo que hicieron ellos, que es cambiar el uso de la tierra, de lo que eran casas, huertas y pastos, que lo dejaron como monte público, porque les dió la gana expulsar a las personas que vivían allí. Les usurparon sus casas, les echaron de allí. Y es de lo que nos acusan ahora a nosotras…es, cuanto menos, estrambótico, muy loco…

Maniobras militares a finales de los ´80 en Fraguas; quedó destrozado.

-¿Y habéis recibido mucho apoyo? -¿Habéis notado respaldo?

-Lalo: – Sí, mucho, de un montón de colectivos…estamos recibiendo emails todo el rato; no hemos contestado mucho, porque vamos despacio, pero lo intentamos…y vamos, de individualidades, de colectivos de todo tipo, sí. Se nota que la gente flipa en colores con la sentencia.

-Por Fraguas ha pasado gente de muchos sitios, ¿nos podéis contar un poquito de esas experiencias de intercambio?

-Lalo – Pues mira, precisamente hace poco hubo un encuentro transnacional de batucada, y estuvieron aquí una semana 150 ó 200 personas. Luego fuimos a Guadalajara e hicimos una manifestación y muy bien…

-¿Es un proyecto abierto?, y ¿cómo es la convivencia?

Sí, este es un proyecto de comunidad, en el que queremos no sólo vivir de manera autogestionada, sino también visibilizar que se puede volver al campo y que se puede vivir en condiciones mucho más acordes de lo que pensamos en realidad, mejor que en la ciudad. No pretendemos aislarnos, y Fraguas es un punto claramente de encuentro social, donde personas que tienen las mismas inquietudes vienen a compartir, a convivir y a colaborar, a dar apoyo físico al proyecto. Lo que más nos interesa es que la gente lo conozca, lo apoye, y que vean que se puede volver al campo y que no es necesario depender, como se hace en las ciudades, del carrefour, o del mecánico, o de lo que sea,..para que nos solucionen nuestros problemas y nos abastezcan de lo que necesitamos, ¿no? Que somos capaces más que de sobra de solucionarlo nosotras…por lo menos intentarlo…Es un proyecto abierto a la gente, no pretendemos vivir solas, pretendemos seguir creciendo poco a poco.

-Aparte de que venga gente y colabore con el proyecto, ¿qué más necesitáis?

-Lalo: – Pues la difusión, que es muy importante, y también tenemos una cuenta en Triodos para apoyo legal, y…no sé…materiales, herramientas y todo eso, necesitamos un montón. Un tractor sería maravilloso, una furgoneta sería la ostia, pero tampoco vamos a escribir una carta a los Reyes Magos (jajajajjaa)

-Jaime: – Lo que más se necesita es que venga la gente, apoyo económico, y quien pueda y se vea con fuerzas por ejemplo para organizar cualquier evento para Fraguas, pues adelante con ello. Que se le dé difusión máxima a lo que está pasando aquí y que se tenga en cuenta que nuestro mensaje es claro: Aquí no vá a haber ninguna demolición; entonces, vá a ser entre todo el mundo lo que haga que no se produzca, así que necesitamos todo ese apoyo, cuando llegue el día, para pararlo todo.

-Aquí seguís trabajando como siempre, no se vé ningún cambio después de la sentencia en ese sentido…

-Lalo. – Claro, esto sigue adelante, aunque sí que ha habido cambios y nos vamos a preparar, evidentemente, en muchos niveles. Y sí, hemos plantado más de lo que plantamos normalmente.

Fraguas se prepara para armar la resistencia. Fotos: Colectivo Fraguas

-Jaime: – Para abastecer a toda la gente que venga a resistir con nosotras y a apoyarnos esta temporada (jajajajaa)) Y ya está…si es que aquí, al final, lo que nos estamos jugando es la defensa del territorio, la vuelta al campo, y la autonomía de los grupos de personas que quieran vivir de una manera sostenible y autogestionada, Entonces, esto es una lucha que le concierne a todo el mundo, a todas las personas que crean en la autosuficiencia, la autonomía y el autogobierno. Así que aquí se libra una batalla que le concierne a todo el mundo. Se juega el futuro de muchas iniciativas aquí, dependiendo si ganamos o perdemos esta batalla.

-Sois un claro ejemplo de autosuficiencia; Fraguas estaba comido por la maleza y totalmente lleno de piedras y escombros por todos lados, habéis trabajado muchísimo aquí…

-Lalo: – Claro, es que se han esforzado mucho en destruirlo todo. No sólo en Fraguas, sino en multitud de pueblos, no sólo en Guadalajara, sino en todo el Estado, y no es casualidad que esto no esté catalogado como núcleo urbano y no sea urbanizable, no es casualidad…Y no es casualidad porque se sabía, se sabía en su momento que podrían querer volver lxs antíguxs habitantes, y se sabe ahora que puede ser que quieran venir a vivir nuevxs pobladorxs que estén interesadxs en cambiar sus parámetros de vida. Y claro, han tenido que venir a destruirlo, haciendo sus triquiñuelas legales, de forma que sea un delito penal venir y reconstruir un pueblo. Es que es algo turbio, ¿eh? muy turbio.

-¿Al final, lo que están haciendo es reapropiarse de los pueblos? ¿Para qué?

Pues para que no haya gente…y para poner cotos de caza, talas de madera, y que no haya gente, porque la gente está mejor en el redil, en la ciudad, con la comisaría cerca para que sea mucho más fácil controlarnos, trabajando en la fábrica o en la tienda, o donde sea, y es más fácil así…

-Ya dijo alguien que no podía cundir este ejemplo, ¿verdad?

-Lalo: – Sí, en la acusación particular de la Junta, se dijo que tenía que tener una condena ejemplar, para evitar el “efecto llamada”. Es que es un canteo, un canteo muy grande, y se retratan perfectamente. Y lo han hecho…es muy grave que al final condenen a la cárcel a gente que está volviendo al campo a vivir, a recontruir un pueblo. Y aunque dicen que no tendríamos que cumplir las penas de prisión, 50000 euros de multa no podemos pagar, y no vamos a pagarlo…entonces están que nos quieren meter a la cárcel, claro…

-¿Cuánto tiempo iríais cada una a la cárcel?

-Lalo: – Pues la demolición sería responsabilidad civil, y si no se paga también tendría su correspondencia en penas de cárcel. Con lo que se añadiría a los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio, y podría incrementar la pena. Y no sabemos exactamente en cuánto van a cuantificar la demolición; además, como es una multa solidaria, pues suponemos que primero intentarían buscar a ver quién tiene algo de dinero, y eso….pero vamos, que tampoco tenemos ese dinero, evidentemente…con lo que la entrada a prisión sería seguro.

-Y de aquí en adelante, qué tenéis pensado hacer?

-Jaime: – Difundir al máximo lo que está ocurriendo, mandar una serie de instrucciones básicas para toda la gente que nos quiera apoyar, pedir a todo el mundo que quiera venir a ayudarnos a seguir reconstruyendo el pueblo que lo haga, seguir plantando. En adelante vamos a preparar un encuentro en Fraguas, contra la Despoblación y por la Resistencia Rural. Preparar el pueblo para defenderlo, Difundir la toma de conciencia de que, gracias a todas, aquí se van a parar el desalojo y la demolición. Y nada, que estamos muy animadas, y que seguimos adelante.

-Muchas gracias por concedernos la entrevista, ¿queréis decir algo más?

-Lalo: – Gracias a vosotras. Sí, me gustaría decir que no sólo defendemos Fraguas, sino el modelo de vida rural autogestionado, autogobernado, y que queremos mostrar nuestra solidaridad con otros proyectos como Urniza, la ZAD…que son modelos que tenemos como referencia, y que hay que defender igual que este, y otros más que, aunque hoy en día no estén en peligro, quizá lo estén algún día. Y hay que reivindicarlos igual, porque son nuestra luz al fondo del túnel.

-Jaime: – Eso es: que esta lucha no es sólo por Fraguas, sino por todas las iniciativas en el medio rural, y por todas las iniciativas autogestionadas y de autogobierno.

-Lalo: – Y que no tenemos miedo, ninguno.

Después de la manifestación contra el desalojo y demolición, en Guadalajara, acompañadas por Sounds of Resistance. Foto: Colectivo Fraguas