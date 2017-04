El ‘Tea Party’ de Defensa, señalado por el PP en el escándalo de las banderas

Por Kaos. Estado Español

Cospedal “no habría adoptado una medida tan polémica como el izado de la bandera a media asta”, si no contara con el respaldo de la Iglesia, concretamente con las bendiciones del arzobispo castrense, que ostenta el rango de general de división, monseñor Juan del Río.

Aunque es cierto que el izado de la bandera a media asta en los centros militares para rememorar la muerte de Jesucristo es “una tradición” que el PP mantiene desde que Mariano Rajoy es presidente, no menos cierto es que nunca antes la sede del Ministerio de Defensa se había sumado a esta fiebre neodecimonónica que asola España desde que los ultraconservadores entraron en el Gobierno nacional, que mira para otro lado y permite vulnerar el reglamento de de honores militares, vigente desde 2010, cuando la malograda Carme Chacón era ministra de Defensa, fijando la muestra de duelo de la enseña nacional solo cuando se produce el fallecimiento de un militar en acto de servicio, del titular de la Corona, de su consorte o su heredero, o cuando el Ejecutivo decida la medida. Ninguna instancia del Gobierno ha secundado la decisión del “Tea Party” de Defensa, cuya cabeza visible no es otra que la mismísima María Dolores de Cospedal.

Derechización del ministerio

Pero Cospedal no está sola en el proceso de derechización del Ministerio de Defensa. La ministra midió mucho sus decisiones en el nombramiento de sus colaboradores, eligiendo a un destacado miembro del “Tea Party” del PP como secretario de Estado de Defensa. Agustín Conde, “segundo” de Cospedal en Paseo de la Castellana 109, que recientemente justificaba la acción del Ejército para que “a mi hija no le pongan un burka”, dijo, está detrás de esta lamentable decisión de ordenar a todas las bases, unidades, centros y acuartelamientos militares que “desde las 14:00 horas del Jueves Santo hasta las 00:01 horas del Domingo de Resurrección, la enseña nacional ondee a media asta”. Decisión, claro, firmada por el recién nombrado Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El conservadurismo toledano

“Solo ha faltado Arturo García-Tizón”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes del PP, “para que el Ministerio de Defensa fuera un bastión parecido a El Alcázar de Toledo”. Y es que junto a Agustín Conde, conocido en la Ciudad de las Tres Culturas por sus ideas ultraconservadoras y su militancia activa en la “derechona del partido”, María Dolores de Cospedal también llamó a su vera al exconsejero de Hacienda cuando ella presidió el Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, actual subsecretario de Estado, al que le siguió José Luis Ortiz, exdirector de Gabinete de Cospedal en la misma época y elegido para idéntico cargo en el Ministerio. Los tres están acuñados por el mismo perfil neoconservador, de fuertes creencias religiosas que, en “ocasiones les llevan a adoptar posturas que nada tienen que ver con el gobierno de la Administración”, concretan las mismas fuentes.

Las bendiciones de la Iglesia

Pero no nos engañemos, Cospedal no hubiera dado un paso así; “no habría adoptado una medida tan polémica como el izado de la bandera a media asta”, si no contara con el respaldo de la Iglesia, concretamente, siempre según nuestras fuentes, con las bendiciones del arzobispo castrense, que ostenta el rango de general de división, monseñor Juan del Río. “El obispo Del Río estuvo a punto de convertirse en presidente de la Conferencia Episcopal al contar con el apoyo de Rouco Varela, pero el Papa Francisco frenó su elección, ya que prefería otro perfil más abierto, más cercano a la calle y, además, Bergoglio tiene para el arzobispo castrense otras tareas que lo sitúan en tierras andaluzas”, argumentan.

Jesucristo y la República

Con todo este escándalo protagonizado por María Dolores de Cospedal, como no podía ser de otra forma, muy dada a los excesos religiosos (besamanos de cardenales, desfiles con peineta y mantilla, portadora de cristos y otros estandartes semanasanteros), las redes sociales se preguntan estos días si “¿izar la bandera republicana es menos “razonable” que poner a media asta la bicolor por la “muerte de Cristo”?”, se pregunta el tuitero Agustín Martínez, con 66.000 seguidores. Aun es más, los internautas piden más respuestas: ¿dónde está el juez que obligó hace unos días al alcalde de Cádiz, José María González “Kichi” a retirar la bandera republicana, a pesar de que ésta es legal y constitucional, según sentencia del TSJM? La comparecencia de Cospedal en el Congreso de los Diputados, siempre y cuando Ciudadanos lo autorice en la Mesa de las Cortes, dará mucho de sí y no sería de extrañar que pidiera la protección de la Santísima Virgen de los Dolores, condecorada por su compañero en el PP y exministro del Interior, el “opusino” Jorge Fernández Díaz.

Bandera a media asta en el Cuartel General del MADOC en Granada

